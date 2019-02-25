Где можно покататься на лошади во Владимире

Сложно найти человека, которой бы не любил лошадей! Это чувство на генетическом уровне передается из поколения в поколение и вряд ли когда-нибудь канет в Лету. Найти лихих буцефалов и милейших пони в нашем городе просто: по выходным и праздникам они работают в каждом парке, катая детей и взрослых за символическую плату в 200 рублей. Но на продолжительное общение с животным при таком раскладе рассчитывать не стоит. Максимум, что вам светит в парке, – это небольшой круг по местности. С лошадьми намного приятнее знакомиться на природе или в конюшне, считает инструктор по верховой езде Ольга Сиротенко. Она и расскажет вам о том, где и как во Владимире покататься на лошади в своё удовольствие.

СПИСОК ВЛАДИМИРСКИХ КОНЮШЕН:

Владимирская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту

г. Владимир, мкрн Заклязьменский, ул. Восточная, д. 2

Тел. 22-21-98

Принимают детей в возрасте 10-11 лет для занятий конным спортом на безвозмездной основе.

Конно-спортивный клуб “Владимир”

г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108/1

Тел. 8 (905) 613-54-32

Верховая езда (плац) – 700 руб. за час

Прогулка в поле – 1 200 руб. за 1 час 30 мин.

Конно-спортивный клуб “Мономах”

Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 2а

Тел. 8 (930) 747-95-06; 30-05-00

Верховая езда (плац) – 800 руб. за час

Прогулка в поле – 600 руб. за час

Школа верховой езды “Пиафф”

Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Богослово, ул. Молодежная, д. 15а

Тел. 8 (910) 672-12-30

Верховая езда (плац) – 600 руб. за час в будни, 700 руб. за час в выходные

Прогулка в поле – 1 000 руб. за час в будни, 1 200 руб. за час в выходные

Пони-ферма “Зелени”

Владимирская обл., Суздальский р-н, д. Зелени, ул. Полевая, д. 9

Тел. 8 (920) 625-21-14; 8 (900) 479-00-18

Верховая езда на пони по плацу – 500 руб. за 30 мин.

Прогулка в поле на лошадях – 1 000 руб. за час

Конно-спортивный клуб “Рублевские Зори”

Владимирская обл., Собинский р-н, ст. Колокша, с. Устье

Тел. 8 (903) 831-91-53

Верховая езда (плац) – 1 000 руб. за час

Прогулка в лесу и в поле – 1 000 руб. за час

Экоцентр “Самохвалово”

Владимирская облю, на противоположенной стороне от пос. МЮД

Тел. 8 (930) 749-22-20, 8 (900) 589-97-08

Обучение верховой езде – 1000 руб. за час

Прогулки на лошадях – 1000 руб. за час

Юлия Митина

Фото: cult-and-art.net