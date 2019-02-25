Где можно покататься на лошади во Владимире

Сложно найти человека, которой бы не любил лошадей! Это чувство на генетическом уровне передается из поколения в поколение и вряд ли когда-нибудь канет в Лету. Найти лихих буцефалов и милейших пони в нашем городе просто: по выходным и праздникам они работают в каждом парке, катая детей и взрослых за символическую плату в 200 рублей. Но на продолжительное общение с животным при таком раскладе рассчитывать не стоит. Максимум, что вам светит в парке, – это небольшой круг по местности. С лошадьми намного приятнее знакомиться на природе или в конюшне, считает инструктор по верховой езде Ольга Сиротенко. Она и расскажет вам о том, где и как во Владимире покататься на лошади в своё удовольствие.
СПИСОК ВЛАДИМИРСКИХ КОНЮШЕН:
Владимирская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту
г. Владимир, мкрн Заклязьменский, ул. Восточная, д. 2
Тел. 22-21-98
Принимают детей в возрасте 10-11 лет для занятий конным спортом на безвозмездной основе.
Конно-спортивный клуб “Владимир”
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108/1
Тел. 8 (905) 613-54-32
Верховая езда (плац) – 700 руб. за час
Прогулка в поле – 1 200 руб. за 1 час 30 мин.
Конно-спортивный клуб “Мономах”
Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 2а
Тел. 8 (930) 747-95-06; 30-05-00
Верховая езда (плац) – 800 руб. за час
Прогулка в поле – 600 руб. за час
Школа верховой езды “Пиафф”
Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Богослово, ул. Молодежная, д. 15а
Тел. 8 (910) 672-12-30
Верховая езда (плац) – 600 руб. за час в будни, 700 руб. за час в выходные
Прогулка в поле – 1 000 руб. за час в будни, 1 200 руб. за час в выходные
Пони-ферма “Зелени”
Владимирская обл., Суздальский р-н, д. Зелени, ул. Полевая, д. 9
Тел. 8 (920) 625-21-14; 8 (900) 479-00-18
Верховая езда на пони по плацу – 500 руб. за 30 мин.
Прогулка в поле на лошадях – 1 000 руб. за час
Конно-спортивный клуб “Рублевские Зори”
Владимирская обл., Собинский р-н, ст. Колокша, с. Устье
Тел. 8 (903) 831-91-53
Верховая езда (плац) – 1 000 руб. за час
Прогулка в лесу и в поле – 1 000 руб. за час
Экоцентр “Самохвалово”
Владимирская облю, на противоположенной стороне от пос. МЮД
Тел. 8 (930) 749-22-20, 8 (900) 589-97-08
Обучение верховой езде – 1000 руб. за час
Прогулки на лошадях – 1000 руб. за час
Юлия Митина
Фото: cult-and-art.net
Обсуждение 4
Спасибо за полезную информацию! Отличная статья) Давно хотела покатать свою дочь на пони)))
На лошади, конечно, лучше ездить с детства. Взрослым первый раз очень страшно и физически тяжело. И больше не хочется. Так по крайней мере было у меня
А я недавно катался за городом, и очень понравилось! Все-таки лошадь – это друг человека))))
Ура, как вы догадались, что мои внуки просятся покататься…уже созвонился…трубку сразу сняли…спасибо большущее!