Не блинами едиными, или Что готовили наши предки на Масленицу

Это старинный масленичный десерт из дрожжевого теста. Подают их к столу со сметаной и мелом, потому что тесто не сладкое. Ну, не было тогда на Руси сахара. Можно сказать, что это разновидность пончиков — тесто такое же пушистое, воздушное и лёгкое. На второй день резники становятся плотнее и уже больше похожи на печенье.

Нам понадобятся: дрожжи сухие – 11 г, масло сливочное – 60 г, мука пшеничная – 400 г, сливки 20% – 120 мл, сметана – 110 г, яйца – 3 шт., для обжаривания масло растительное – 150 мл. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

1. Разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте к ним сливки, сметану, 150 г муки и дрожжи. Перемешайте и на 1 час поставьте опару в тёплое место, накрыв полотенцем.

2. Потом добавьте к опаре мягкое сливочное масло и оставшуюся муку. Перемешайте и ещё на 1 час поставьте в тёплое место.

3. Поднявшееся тесто выложите на стол. Вымешивайте его, добавляя при необходимости муку, пока тесто перестанет липнуть к рукам.

4. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, нарежьте ромбами. Отсюда и его название «резники». Ширина каждой «ленты» при нарезании около 4 см.

5. Обжарьте ромбы в большом количестве раскаленного масла. На Руси этот процесс называли пряжением. перед подачей на стол можно посыпать сахарной пудрой. Это уже, конечно, более поздняя традиция нашей кухни. Получается отличное украшение праздничного стола.