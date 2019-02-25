Не блинами едиными, или Что готовили наши предки на Масленицу

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Старинные символы праздника
Всего каких-то шесть дней осталось до Масленичной недели. Праздник этот справедливо считается одним из самых «кулинарных» во всем году. Мы говорим Масленица и подразумеваем блины. А ведь так было не всегда! Конечно, блины на Руси существовали издавна. Другое дело, что как масличное угощение они использовались далеко не все время. Известный всем «Домострой» (середина XVI века) и чуть менее популярная «Роспись царским кушаньям» (1610 – 1613) обходились без блинных ассоциаций на Масленицу. «Блины не составляли принадлежности Масленицы, как теперь. Символом Масленицы были пироги с сыром и хворосты – вытянутое тесто с маслом», – отмечает русский историк Николай Костомаров (1817—1885). Пекли в эту пору также «тестяные шишки», левашники, перепечи, резники.
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От Комоедицы к Сырной неделе
Дело в том, что изначально на Руси, как и во многих других странах мира, Новый год – был весенним праздником и по древней традиции отмечался в начале марта. Языческая Масленица (или Комоедица, как она называлась тогда) просто предшествовала ему. Так на Руси продолжалось примерно до конца XV века, когда в 1492 году великий князь Иван III, дедушка Ивана Грозного, одобрил постановление Церковного собора о переносе Нового года на 1 сентября.
Зато в церковных календарях появляется Мясопустная, или Сырная неделя, предшествующая началу Великого поста. Таким образом, церковь, с одной стороны, «победила языческие суеверия». А с другой — сохранила народную традицию накрывать в это время обильные столы со всевозможной снедью. Само слово «Масленица» на Руси возникает лишь в XVI веке и соответствует уже православному обычаю: мясо в это время исключается из пищи, а молочные продукты еще можно употреблять. Кроме сметаны, сливок, творога, коровьего масла, молока, а также яиц, разрешены также рыба, различные крупы, пироги и блины.
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Воздушные резники
Это старинный масленичный десерт из дрожжевого теста. Подают их к столу со сметаной и мелом, потому что тесто не сладкое. Ну, не было тогда на Руси сахара. Можно сказать, что это разновидность пончиков — тесто такое же пушистое, воздушное и лёгкое. На второй день резники становятся плотнее и уже больше похожи на печенье.
Нам понадобятся: дрожжи сухие – 11 г, масло сливочное – 60 г, мука пшеничная – 400 г, сливки 20% – 120 мл, сметана – 110 г, яйца – 3 шт., для обжаривания масло растительное – 150 мл. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
1. Разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте к ним сливки, сметану, 150 г муки и дрожжи. Перемешайте и на 1 час поставьте опару в тёплое место, накрыв полотенцем.
2. Потом добавьте к опаре мягкое сливочное масло и оставшуюся муку. Перемешайте и ещё на 1 час поставьте в тёплое место.
3. Поднявшееся тесто выложите на стол. Вымешивайте его, добавляя при необходимости муку, пока тесто перестанет липнуть к рукам.
4. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, нарежьте ромбами. Отсюда и его название «резники». Ширина каждой «ленты» при нарезании около 4 см.
5. Обжарьте ромбы в большом количестве раскаленного масла. На Руси этот процесс называли пряжением. перед подачей на стол можно посыпать сахарной пудрой. Это уже, конечно, более поздняя традиция нашей кухни. Получается отличное украшение праздничного стола.
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Хрустящий хворост
Нам понадобятся: мука – 2 ст., сметана – 200 г, яйцо (только желтки!) – 8 шт., масло растительное для обжаривания – 200 мл, сахарная пудра для обсыпки.
1. Замесите тесто из сметаны, муки и желтков яиц.
2. Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной в 2-3 мм. Примерно как на пельмени.
3. Нарежьте тесто ромбиками, как на резники. В середине каждого ромбика сделайте надрез 2 см.
4. Острый угол каждого ромбика аккуратно вытяните через надрез в середине.
5. Получившийся хворост обжарьте в большом количестве растительного масла. Перед подачей на стол посыпьте сахарной пудрой. Попробуйте: вкус этого старинного десерта бесподобен!
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Согревающий сбитень
Во время масленичных гуляний важно было как следует согреться. И до прихода моды на кофе и чай большой популярностью пользовался сбитень. Делается он всегда из двух частей.
1. В горячей воде заварите чабрец, мяту и шалфей. Это будет первая часть сбитня – взвар.
2. Чтобы приготовить вторую часть, положите в горячую воду множество специй: корицу, имбирь, гвоздику, кардамон, кориандр, перец, мускатный орех, бадьян. Добавьте сушеные или замороженные клюкву и облепиху. И уже когда напиток чуть-чуть остынет – мед.
3. Последний шаг – это соединение, или сбивание, двух частей. Отсюда и название сбитень.
Кстати, на Руси этот напиток считался чуть ли не лекарством. Он поддерживал иммунитет, и его можно было пить каждый день. Жгучие специи в его составе могут остановить простуду на ранней стадии, а мед способен смягчить ее симптомы.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: izumizum.ru
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