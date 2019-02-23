Женщина на службе, или Перед мужчинами пасовать нельзя!

Служба в полиции и в армии еще полвека назад считалась занятием почти исключительно мужским. Сегодня дамы в погонах уже ни у кого не вызывают удивление. Для многих женщин по всей стране 23 февраля – профессиональный праздник, в том числе и для подполковника полиции, начальника отделения кадров отдела вневедомственной охраны по г. Владимиру – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Владимирской области» Светланы Анатольевны Юферевой. Легко ли женщине служить, работать в мужском коллективе, совмещать семью и службу?

Служба есть служба, пришел – служи

Вневедомственная охрана страны – это служба в составе войск национальной гвардии Российской Федерации. Одна из важнейших задач подразделений вневедомственной охраны – обеспечение надежной охраны объектов и имущества (квартиры, музеи, банки, историко-архитектурные и культурные комплексы, склады и магазины, образовательные учреждения), а также совершенствование методов их противокриминальной и антитеррористической защищенности и контроля ее состояния.

В отделе вневедомственной охраны областного центра служат 18 женщин, что составляет 8% от общей численности коллектива. На службе гендерной принадлежности не существует. Женщины несут службу наравне с мужчинами, также выполняют нормативы по бегу, отжиманиям, боевым приемам, огневой подготовке.

– Светлана Анатольевна, как попали на службу? Дело случая, обстоятельства, мечта?

– Здесь и осознанный выбор, и обстоятельства так сложились. Я в 1987 году окончила политехнический институт. Времена были тяжелые, пыталась работать на заводе, но он развалился и закрылся. В 1993 году я, проработав 8 месяцев секретарем во вневедомственной охране Фрунзенского района, стала вольнонаемным инженером. Через 7 лет аттестовалась и стала служить инспектором на технической должности во вневедомственной охране (обследование объектов, монтаж сигнализации, составление смет на миллионы – деньги тогда такие были).

Была 6 лет заместителем командира батальона по работе с личным составом. В 2011 году получила звание подполковника полиции. Сейчас работаю в отделении кадров, в моем подчинении 6 человек. Не зря говорят: «Кадры решают все». Через нас проходит прием на службу, перемещение по должностям, отвечаем за огромный документооборот, страховки, а также за дисциплину, за моральное и психологическое обеспечение личного состава. Кроме этого, в нашем ведении служебная боевая подготовка личного состава, обучение стажеров.

– Каково работать в мужском коллективе?

– Служба есть служба, есть начальник, есть подчиненный: задача поставлена – надо выполнять. Неважно, женщина ты, мужчина, пришел – служи! Я считаю, что с мужчинами работать, с одной стороны, проще: они более прямолинейны, чем женщины, скажут сразу, что думают. Но, с другой стороны, и тяжело поначалу: надо завоевать авторитет.

Пасовать нельзя, особенно перед мужчинами! Когда стала работать вольнонаемным инженером, мне досталась бригада из 30 электромонтеров – крепкие взрослые мужики. А я девчонка молодая, неопытная. И они мне должны подчиняться. Тут у них и гордость взыграла, не хотим, не будем. Было очень сложно, но я справилась. Пришлось и работать заставлять, и отношения рабочие выстраивать.

Счет идет на секунды

– А что еще вспоминается? Кстати, оружие было положено, пришлось использовать?

– Оружие, слава богу, мне не пришлось применять, а вот моим коллегам из группы задержания – да. Был случай, мужчина пришел из тюрьмы, из 35 прожитых лет больше 20-ти в местах лишения свободы провел. Решил убить жену. Приехали на вызов ребята из группы задержания, пришлось им стрелять, попали ему в ягодичную мышцу. Я в 5 утра приезжаю в больницу, а несостоявшийся убийца пристегнут наручниками, мнит себя героем: в него СТРЕЛЯЛИ! На вопросы отвечает грубо, хамит. Спрашивает: «Что с пулей»? Говорю, доктор сказал, что доставать нецелесообразно. Испугался сразу, сник, стал посговорчивее: «Из чего меня ранили?»

Было дело в универмаге в 1990-е года в Добром, постоянно срабатывала сигнализация. Приезжаем, а у входа ранцы школьные, в них награбленное сложено. Воры прятались внутри. Кстати, лет 15-20 назад воры и в коробках прятались, и в примерочных. Помню, поступил сигнал: из офиса около химзавода вынесли материальные ценности. Но с погодой грабителям не повезло, выпал снег. Группа задержания шла за ними по следам, которые привели к дому. Пять утра, многоэтажный дом, в одном окне свет горит. Группа реагирования туда, а воры испугались, по простыням с пятого этажа спускаться начали, не открывая дверь. Поймали всех.

– А как быстро должна сработать группа задержания?

– В максимально короткие сроки (в течение 7 минут прибыть на место происшествия). И счет времени идет на секунды, когда диспетчер принимает вызов и передает дежурному. Главное – приехать вовремя и предотвратить преступление.

Увы, к нам часто обращаются за охраной люди, пережившие кражи. Часто слышу: «Что у нас красть? Нечего же!» Уверяю, пьяницы, наркоманы найдут, что украсть, вынесут все. Они в неадекватном состоянии и убить могут, если их застанут на месте преступления. Взрослые на работе, а дети из школы домой идут. Берегите своих близких и свою собственность. Абонентская цена охраны по городу – 230 руб. в месяц. Это равнозначно двум чашкам кофе, билету в кино.

Для детей, женщин можно поставить «горячую клавишу» на сотовый телефон. Заходите в подъезд своего дома, а там вас поджидают, нападают или хулиганы пристают. Вы нажимаете кнопку на телефоне, группа задержания приезжает в считанные минуты. «Горячей клавишей» может воспользоваться любой, когда кто-то ломится в квартиру. Такая услуга в городе очень востребована и у тех, кто работает на объектах (магазины, склады и т.д.) Согласитесь, набрать номер «102» (номер полиции), дождаться ответа, объяснить… Или просто однократно нажать кнопку – разница очень существенная, в том числе и по скорости реагирования. Группе задержания объяснять ничего не надо, сигнал поступил – сразу выехали на помощь.

Работаю, пока задача не решена

– Как сейчас у вас проходят рабочие будни?

– По-разному, обычно рабочий день начинается в 9.00, но я могу быть в 7 и 8 утра уже на службе, а в 2 ночи вернуться домой. Мой «рекорд» рабочего дня – 28 часов без перерыва. Работаем, пока работа не закончится, пока задача не решена.

– А как родные относятся к вашей работе? Тяжело совмещать службу и семью?

– Муж все понимает. Он у меня подполковник в отставке. Дочь, насмотревшись на нас, сказала, что служба – это не для нее.

Когда к нам приходят девушки на службу, говорю им: прежде всего решайте с семьей. Сможет ли муж одобрить ненормированный рабочий день, понять ночные тревоги, учения? Есть у вас помощники с детьми? Девушкам дается три месяца на стажировку: мы присматриваемся к ним, они – к службе. Если есть крепкий тыл, то служба и семья совместимы!

– Вас поздравляют с 23 февраля?

– Больше друзья, чем коллеги. С коллегами на День защитника Отечества участвуем в спортивном празднике, соревнованиях. Они нас на 8 марта чествуют.

Хочу поздравить всех, кому этот праздник дорог и важен. С Днем защитника Отечества! Отечество – это и государство, которое мы защищаем; это и наши дети, родители, любимые. Защищая Отечество в большом плане, отстаивая интересы государства и граждан, не забывайте про малый план – уделяйте родным больше внимания, дарите им больше любви.

Елена Середина

Фото из архива Светланы Юферевой

Верхнее фото: sputnik-abkhazia.ru