Последняя жительница Черемхи третий раз пропустит день рождения

Римма Константиновна Головина в нынешнем году лишена возможности отмечать свой день рождения. Точно так же, как в прошлом и в позапрошлом. Только в будущем 2020 году эта жительница деревни Черемхи Ковровского района получит, наконец, возможность отпраздновать «день варенья». Дело в том, что ее день рождения выпадает на 29 февраля, которое, как известно, бывает раз в четырехлетие – лишь в високосный год. Чаще всего тем, кто родился 29 февраля, в качестве даты рождения ставят 28 февраля или же 1 марта. Однако в ковровском роддоме в далеком 1936-м поступили принципиально: родилась девочка 29-го – значит, так тому и быть!

– Если считать только те дни рождения, что у меня реально прошли, то мне сейчас еще только 20 полных лет, – шутит Римма Константиновна. На самом деле в нынешнем году ей исполняется 83, причем она – последний коренной обитатель своей родной деревни и вообще последний официально зарегистрированный житель Черемхи. О ней она знает все или почти все, что, впрочем, и неудивительно. Здесь Римма Антонова (такова ее девичья фамилия) родилась, здесь и живет весь свой немалый век.

Почему Черемха? Оказывается, это местное название черемухи. Видимо, когда-то в незапамятные времена первые поселенцы в тех местах по весне были околдованы цветущими черемуховыми зарослями и дурманящим сладким цветочным ароматом. Так и назвали селение в честь черемухи-черемхи. Во всей Владимирской области это единственный населенный пункт, названный в честь обыкновенной черемухи.

Черемха всегда была небольшой деревушкой (там никогда не было даже 20 дворов), затерянной в дремучих лесах. По легенде даже монголы хана Батыя те места обошли стороной – попросту не нашли дороги в этот заповедный край. Даже сотню лет назад в этой деревеньке стояло всего с десяток избушек. Рядом – огороды да небольшой пруд. Любопытно, что еще в дореволюционные времена волостное правление – аналог нынешней сельской администрации, находилось от Черемхи в 15 верстах, которые к тому же надо было преодолеть по лесным дорожкам с колдобинами и ухабами. Поэтому путешествие «в волость» и обратно становилось целым приключением. Но был и положительный момент – начальство трястись в такую даль тоже не любило. И порой в деревне по нескольку лет не видали ни волостного старшины, ни урядника, ни исправника.

Черемха существует с почти былинных времен и возникла на территории прежнего Стародубского княжества. Точное время ее основания до сих пор неизвестно. В XVII столетии она входила в удел князей Ромодановских – Рюриковичей их стародубской династии, от них перешла к потомкам великого князя Литовского Гедимина – князьям Куракиным, и в итоге досталась семейству бывшего харьковского губернатора Муратова – друга графа Аракчеева. Детям и внукам последнего деревня принадлежала вплоть до отмены крепостного права. Сегодня лишь о последнем помещике Муратове сохранились смутные воспоминания. Остальные черемховские бары – лишь сухая академическая история.

Черемховцы испокон веку были умелые охотники, звероловы и лесовики, знали все лесные тропы в округе и повадки каждого зверя. Оброк своему барину они платили не столько деньгами, которых в глуши было выручить негде, а звериными шкурками – беличьим, лисьими, куньими и бобровыми. Охотились на волков и кабанов. Говорят, что в старину в тех краях, которые в средние века именовались Задеберье, ходили с рогатиной на медведя.

О грибах и ягодах и говорить нечего – их там до сих пор полным-полно, места только надо знать, а в старину, говорят, и вовсе баснословное было время – белые грузди и рыжики, именуемые «царскими грибами», размером с копейку собирали кузовами и возили продавать на ковровский базар. Крупнее шляпки считались уже не первым сортом и на продажу не шли. А окрестные сосняки так и называли – «боры», в них никогда не переводились боровики – всегда желанные белые грибы.

Старинное название тамошних мест Задеберье происходит от легендарного погоста Дебри, к Никольской церкви которого в течение многих столетий относилась Черемха. Там когда-то иерей Александр Дебрский крестил отца Риммы Константиновны – метрику из давно разоренного храма в семье берегли как реликвию.

Все изменилось в начале 1860-х гг., когда всего в паре верст от Черемхи прошла линия Московско-Нижегородской железной дороги, которую тогда называли чугункой. Рядом появилась станция Крестниково, а вековую размеренную жизнь лесных дебрей нарушили паровозные гудки. Впрочем, как потом оказалось, именно благодаря близости станции Черемха и уцелела, в отличие от многих окрестных деревень, попавших в «неперспективные».

Сегодня охотничьи угодья изрядно пооскудели, хотя любителей охоты те места притягивают до сих пор. Охотником был и отец нынешней последней жительницы Черемхи Константин Васильевич Антонов. Он погиб в 41-м. Но не на войне, а незадолго до её начала. Несчастный случай.

Римма Антонова, которую можно отнести к поколению «детей войны», окончила медучилище в Коврове, стала фельдшером. Благородному поприщу лечить людей она отдала более полувека. Работала в амбулаториях района, а потом трудилась в Ковровской школе для слабослышащих в северном микрорайоне «Текстильщик». Сейчас она – ветеран труда и на заслуженном отдыхе. Годы берут свое, одолевают всевозможные хвори, но получившая хорошую жизненную закалку, видавшая виды старушка не теряет бодрости духа и стойкости даже в самых тяжелых (порой почти критических!) жизненных ситуациях, не покидая деревню своих предков.

Немногие ныне способны сохранять такую преданность своей малой родине, не поддавшись на соблазны городского комфорта и возможности рассеянной жизни. В этом плане последняя коренная жительница Черемхи – человек столь же редкий и даже кажущийся нынче почти нереальным, как и ее день рождения. Ведь 29 февраля (в старину его называли Касьянов день в честь святого Касьяна Немилостивого, Хромого или Завистника) – это почти как 31 июня Джона Пристли.

Сегодня Черемха, откуда давно поуезжала молодежь, оживает лишь летом, да порой по выходным, когда туда наведываются дачники. В будни в зимние дни снег почти у всех домов остается нетронутым. Об уже исчезнувших домах напоминают вековые липы, когда-то посаженные у подворий вдоль деревенской улицы. Но Римма Константиновна по-прежнему живет там в своем домике слева от дороги, украшенном изображением совы-оберега, сработанным ее покойным мужем. Круг интересов ее разнообразен, она много читает, неплохо разбирается в истории, в курсе всех последних исследований о прошлом родного края. А еще является последним хранителем традиций Черемхи, о которых, в том числе об ее бывших обитателях, коих уже давно нет, кажется, может рассказывать бесконечно. Впору бы мемуары писать, интереснейшая бы деревенская хроника получилась! Да ведь не напишет, и все, что знает и помнит, может уйти навсегда, истаять, как совсем скоро утекут ручейками в старинный Дербский овраг окружившие ныне невеликую Черемху непролазные сугробы.

Теперь на станции Крестниково даже специальный переезд оборудован – исключительно для проезда к Черемхе, причем стоит этот объект, оборудованный по последнему слову техники, пожалуй, больше, чем все уцелевшие деревенские домики. Дорогу туда устроили (в Черемхе она и кончается) через еловый лес, несколько лет назад асфальт проложили аж от Коврова до самого переезда. Даже новенькую табличку с названием установили. Такие бы блага цивилизации, да пораньше, с полвека назад – глядишь, с пяток «неперспективных» деревень в округе уцелели до наших дней. А так осталась лишь Черемха. Да и та почти как призрак былого.

– Напишите про Черемху! – попросила на прощание Римма Константиновна. – Вы обо всех деревнях пишите, а нашу еще ни разу не упомянули.

Я пообещал. А теперь выполняю обещанное. Хотя получилась не историческая хроника и не биография, а что-то вроде ностальгии об утраченном.

Николай Фролов

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