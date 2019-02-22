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Как бесплатно отметить 23 февраля?

Самые интересные мероприятия на праздничные выходные

  1. Посмотрите хорошее кино всей семьей

    Кинотеатр «Милосердие и порядок» в выходные вновь порадует владимирцев сборником мультфильмов, полнометражной анимационной картиной и двумя семейными фильмами. Лучшие работы студии «Союзмультфильм»  (СССР, 1948 – 1974, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

    Приключениями, изобретениями и шутками  наполнена анимационная картина «Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018, 6+). Начало в 13.30. О дружбе 10-летней Аманды и маленького лисенка поведает семейный фильм «Тот самый Макс» (США, 2018, 6+). Начало в 16.00.

    Совместная работа датских и шведских кинематографистов «Быть Астрид Линдгрен» расскажет о непростой жизни писательницы, подарившей миру невероятные истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинныйчулок, Эмиля из Лённеберги и др. (2018, 16+).

    Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    23 и 24 февраля в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

    Вход свободный

  2. Болейте за наших

    Турнир по регби на снегу 6+

    В самый мужской день в году на владимирском стадионе «Северный» пройдет второй турнир по регби на снегу под названием «Ветер северный». В нем примут участие 12 мужских команд из Владимира и Владимирской области, Москвы и Подмосковья. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество женских команд. Пока их пять – из Владимира, Иваново, Москвы и Щелково. Всех гостей на матч ждут зажигательная игра, бесплатный чай, полевая кухня и интерактивные регбийные развлечения. Равнодушным не останется никто!

    Стадион «Северный»: ул. 1-я Пионерская, 20

    23 февраля в 11.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/vetersevernyirugbu

  3. Сразитесь в молодецких играх

    Брутальный уик-энд в Доброграде 6+

    На самый брутальный праздник этого сезона приглашает город-курорт Доброград. В День защитника Отечества на территории Парка семейного отдыха пройдут показательный бой на мечах и мастер-класс по плетению кольчуги. Все желающие смогут испытать свою меткость лучном и метательном тирах (ножи и топоры). На верхней парковке в рамках дрифт баттла состоятся показательные выступления и парные заезды по трассе.

    В спортивном комплексе «Гранд Арена» пройдут показательные выступления и бои смешанного стиля и турнир по армрестлингу. Жители и гости Доброграда приглашаются на мастер-классы по единоборствам и по сборке/разборке настоящего автомата, а также в зоны компьютерных (Xbox, PS4, VR) и настольных игр.

    г. Доброград Ковровского района

    23 февраля в 12.00

    Вход свободный

    Фото: gorod-dobrograd.ru

  4. Освойте грамматику танцевальных вечеров

    «Средь шумного бала…» 12+

    В XIX веке по всей России зимними вечерами было принято давать балы. Какому императору мы  обязаны появление бальной культуры в России? Какие произведения русской литературы отображают особенности бала? И еще множество интересной и полезной информации вы узнаете на встрече с Марией Юрьевной Гендовой, кандидатом искусствоведения, хореографом, преподавателем Академии Русского балета  г. С.-Петербурга в «Музыкальной гостиной», а также сможете освоить пару изящных танцевальных пa!

    Областная библиотеки для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23

    24 февраля в 14.00

    Вход свободный

    Фото: culture.ru

  5. Поучаствуйте в межнациональном соревновании

    Турнир по нардам «Дружеский Ду-шеш» 6+

    В ближайшее воскресенье в Центре культуры и искусства на Соборной в четвертый раз пройдет Межнациональный турнир по нардам «Дружеский Ду-шеш». За игрой в одну из самых древних игр соберутся представители национально-культурных объединений города. Заявки на участие уже подали 16 любительских команд. В этом году в их составе представители более 22 национальностей, в том числе команды студентов ВлГУ из Туркмении, Сирии, Иордании, Египта и Алжира.

    Организаторы соревнований – администрация Октябрьского района города Владимира и некоммерческая общественная организация владимирских езидов «Месопотамия» –  приглашают горожан не только посмотреть на увлекательные игры, но и принять в них участие. Заявки можно подать в день турнира.

    Центре культуры и искусства на Соборной: ул. Б.Московская, 33/35

    24 февраля с 11.00 до 15.00

    Вход свободный

  6. Проведите праздники на катке

    Продолжаем добрую традицию собираться по выходным в ледовом комплексе «Владимир» на хоккейные баталии. В это воскресенье пройдет очередная игра чемпионата Владимирской области по хоккею (0+). На этот раз наша команда сразится с хоккейным клубом «Судогодец». Начало в 17.00.

    Те, кто равнодушен к играм с шайбой, приглашаются на открытое первенство по фигурному катанию на коньках «Созвездие» (0+). Оно пройдет в субботу, 23 февраля, с 8.00 до 20.00 и воскресенье, 24 февраля, с 16.00 до 20.00.

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: vk.com/vetersevernyirugbu

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