Как бесплатно отметить 23 февраля?

Кинотеатр «Милосердие и порядок» в выходные вновь порадует владимирцев сборником мультфильмов, полнометражной анимационной картиной и двумя семейными фильмами. Лучшие работы студии «Союзмультфильм» (СССР, 1948 – 1974, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

Приключениями, изобретениями и шутками наполнена анимационная картина «Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018, 6+). Начало в 13.30. О дружбе 10-летней Аманды и маленького лисенка поведает семейный фильм «Тот самый Макс» (США, 2018, 6+). Начало в 16.00.

Совместная работа датских и шведских кинематографистов «Быть Астрид Линдгрен» расскажет о непростой жизни писательницы, подарившей миру невероятные истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинныйчулок, Эмиля из Лённеберги и др. (2018, 16+).

Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

23 и 24 февраля в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

Вход свободный