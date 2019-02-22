Игра для настоящих мужчин прошла на Юмор FM

Новый проект «Игра для настоящих мужчин» прошел на радиостанции Юмор FM. Всю неделю с 18 по 22 февраля слушателям-мужчинам радиостанция предлагала дозвониться в студию, пройти нешуточное испытание на прочность и получить подарок 23 февраля. Те, кто справился с заданием, получили сертификат номиналом 3000 рублей на посещение пейнтбол-парка «Точка».

Партнерами проекта выступили пейнтбол-парк “Точка”, компания “Райтон”, магазин “Автоэмали” и автосервисы “Рено Логан Клуб” и “Дизельсервис”.

Федор Гагарин, главный редактор радио Юмор FM:

«Юмор FM каждый год устраивает акции к празднику 23 февраля. В этом году мы предложили нашим слушателям-мужчинам поучаствовать в веселой викторине, показать себя и характер, а также выиграть поход в пейнтбольный клуб. На мой взгляд, лучше подарка на День защитника Отечества не придумаешь. Прошу прощения у тех, кому не повезло в этот раз. Но нас ждет еще много интересных акций. Слушайте Юмор FM и выигрывайте!»

Юлия Митина

Фотографии предоставила радиостанция Юмор FM