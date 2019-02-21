Трендовое весеннее пальто: цвет, фактура и сочетания

Снег на улице тает, появляются лужи, температура все чаще бывает со знаком плюс. Это значит, что скоро весна! Ура! Наконец-то можно сменить тяжелые шубы и толстые пуховики на что-то более легкое, красивое и элегантное. Например, на пальто. О том, какие модели будут в тренде весной 2019 года, как выбрать, с чем сочетать и сколько они стоят, мы узнали у стилиста Александры Креар.

Основными тенденциями весны 2019 года являются: оверсайз (свободный крой), яркий цвет и, конечно, классическая клетка. Для программы мы подобрали три актуальные модели.

Оверсайз

Это пальто свободного кроя. Искусственный мех внешне сделан под «чебурашку». Такой вариант не сходит со страниц модных глянцевых журналов. Пальто очень легко комбинировать как с классическими вещами, так и с чем-то спортивным. Одинаково стильно будут смотреться с ним прямые брюки и большие массивные кроссы.

Шикарный цвет

Голубое двубортное пальто. Лично мой совет: поиграйте с цветами! Подберите одежду лимонного, лаймового, мятного оттенка. Это может быть все что угодно. Водолазочка, платочек, юбочка. Будет выглядеть очень по-весеннему.

Шикарная клетка

Третье, самое легкое пальто – классика. Будет здорово здесь поиграть с ретро-стилем. Надеть блузочку, беретик, туфельки на каблучках – это будет очень тепло, уютно и стильно выглядеть.

Сколько стоит?

Есть три категории стоимости пальто. Можно найти неплохой вариант за 3 000 рублей, правда, состав будет оставлять желать лучшего. За 8 000 рублей вы уже можете урвать модель с добавлением шерсти. Но лучше к покупке пальто отнестись серьезно. Выбрать модель за примерно 15 000 рублей и быть полностью уверенным, что оно качественное.

С любовью, Модная!

Фото и видео Дмитрия Киреева