Филармония представляет «Классику без границ» с Гайком Казазяном

Новый проект Владимирской филармонии объединяет концерты классической музыки, которые будут интересны и понятны всем, кто пожелает приобщиться к высокому искусству. Уже первый такой концерт состоится 21 февраля. Вместе с нашим камерным струнным оркестром выступит Гайк Казазян, молодой, талантливый солист-скрипач, уже успевший покорить мировые концертные залы. Его выступления проходят с аншлагами в Карнеги-холл Нью-Йорка, Виктория-холл в Женеве, Королевском зале в Глазго, Концертном зале им. Чайковского, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Гайк Казазян не первый раз выступает в нашем городе, но в Концертном зале имени С.И. Танеева ему играть не приходилось. Тем интереснее ему было встретиться здесь с новым коллективом, совместной работой с которым он очень доволен. Слушатели смогут насладиться Концертом № 5 для скрипки с оркестром В.-А. Моцарта и «Временами года» Вивальди.

«Сейчас мы порепетировали, и я в полном восторге, насколько чутко все реагируют, – делится своими впечатлениями Гайк Казазян. – И профессионализм, и знание произведений – можно было обойтись одной репетицией. Интересные творческие идеи мне были предложены, которые я с удовольствием принял».

По мнению молодого скрипача, классическая музыка будет актуальна в любое время, в любой эпохе, при любом менталитете. Надо только вслушаться и прочувствовать ее, и ты находишь там практически все.

«Мы здесь ничего не показываем, – рассуждает Гайк Казазян. – Мы просто играем, все скрыто в музыке. Кто послушает – тот услышит. А в шоу в основном визуальный эффект. Там, кроме музыки, есть громкость, там есть ритм, который действует на мозг людей, держит их в состоянии, так сказать, бодрствования. А у нас музыка заставляет погрузиться в свои мысли, задуматься, что-то переживать. Не все всегда готовы это делать. Поэтому наше искусство не для развлечения. Оно более глубокое. Оно заставляет философствовать, задуматься».

Московский музыкант стремится совершенствоваться в своей игре не только с технической стороны, но и с эмоциональной. Потому что ему важно передать залу замысел композитора. А есть произведения, в которые просто необходимо внести свои чувства и эмоции.

«Всегда очень интересно учить новые вещи, забытые шедевры, которые мало играют, – добавляет Гайк Казазян. – Слава богу, скрипичный репертуар довольно богат. Можно всю жизнь изучать и не дойти до конца. Но все и не надо, а то, что интересно, что привлекает именно мое внимание».

Ему очень бы хотелось остаться на денек после концерта, чтобы погулять по городу и осмотреть его достопримечательности. Но 22-го Гайк Казазян должен ехать в Казань, где будет новый концерт с другой программой. Потом несколько дней в Москве, и скрипач отправится в Нью-Йорк, где его тоже ждут новые выступления и вечно прекрасная музыка.

Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

21 февраля в 18.30

Цена билета – 500 руб.

6+

Татьяна Лысова

Фото и видео “Призыв.ру”