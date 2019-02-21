«Бархатные» блинчики от Дмитрия Мареева

Всем привет! Я совершенно не любил готовить. Есть любил, а готовить нет. Хотя, нет, вру, в детстве я часто экспериментировал с яичницей. Первым самостоятельным рецептом была «ленивая пицца» на ее основе. Этот «кулинарный шедевр» я подсмотрел в телевизионной передаче «Смак». Яйца в холодильнике присутствовали всегда, белый хлеб тоже, а кетчуп в те времена являлся первым лакомством. После нехитрых манипуляций с ножом, сковородой и набором продуктов родилось чудо-блюдо под названием «Ленивая пицца для юриста». Готовил тогда в программе служитель Фемиды, оттого и название подобрали соответствующее. Результатом я тогда остался доволен, но готовить не начал. Видимо, не созрел.

Потом был опыт с “кашками-малашками” для моей любимой дочери, который также не прилепил меня к плите и кастрюлям. Все пришло гораздо позже, но это уже совсем другая история, о которой я расскажу позже. А пока хотелось бы сказать вот что: зовут меня Дмитрий Мареев. Я не кулинар и не шеф-повар, даже никогда не учился в кулинарном техникуме – я просто очень люблю готовить! Лучше даже сказать так: я собиратель и испытатель рецептов из Интернета и книг на себе, своих близких, а также товарищах и знакомых. Друзья (позвольте теперь мне называть вас так), все те, на ком я проводил свои эксперименты, живы, здоровы и, что немаловажно, сыты!

Ну и сразу в бой! С этой публикации я начну рассказывать и, соответственно, показывать, что насобирал и попробовал. А если все пойдет гладко, то и ваши рецепты испытаем. Присылайте!

Начнем с актуального. Скоро Масленица. А значит, блины, блины, блины. Лет восемь назад на просторах Интернета я выудил интересный рецепт, проверил и остался доволен результатом. Через год уже подсадил на это дело родственников и сегодня рекомендую вам приготовить блинчики по этому рецепту. Блинчики получаются нежные, как бархат. Поэтому сегодня готовим «бархатные» блинчики. Начинка к ним – самая разнообразная. Мы сделаем мешочки с яйцом и капустой и скрутим трубочки с творогом.

Хотел сказать: «К барьеру!». Не-е… К плите, друзья, к плите!

И вот что нам потребуется:

Ингредиенты:

Соль – щепотка

Сахар — 3 ст. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Мука — 1,5 ст.

Молоко — 3 ст.

Яйцо — 3 шт.

Сыр-косичка – 1 шт.

Да. Пива к косичке не надо. Мы же блины делаем. Шутка.

Для начинки:

Вариант 1: капуста белокочанная, яйца.

Вариант 2: сладкая творожная масса с изюмом.

Какую начинку готовить, решите заранее. Я для наглядности взял сразу две.

Начинаем готовить!

1. Яйца взбиваем в устойчивую пену, добавляем один стакан молока, соль, сахар.

2. Постепенно вводим в смесь муку, перемешиваем до исчезновения комочков. Комочки нам ни к чему.

3. Добавляем оставшееся молоко, перемешиваем и вводим растительное масло.

4. Хорошенько взбиваем и выпекаем на раскалённой сковороде (я смазываю ее поверхность растительным маслом перед выпеканием каждого блина).

5. Готовые блины смазываем сливочным маслом и даем «отдохнуть».

6. Параллельно приготовим вариант начинки № 1 (капуста и яйца), потому что вторая уже сама по себе готова. Итак, капусту шинкуем некрупно и поджариваем на растительном масле. Можно даже ее подрумянить хорошенечко, а потом под крышечкой доводим до мягкого состояния. Солим и пробуем… Уже вкусно. Яйца варим, мелко режем и смешиваем с капусточкой… Получился вкуснейший микс. Отставляем в сторону.

7. Когда готовы и блины, и начинка, наступает самое интересное! Надеюсь, вы не съели сыр с пивом? Берем блинчик и выкладываем на него начинку- капусту с яйцом. Собираем края и завязываем одной из ниточек сыра-косички на узел. Получается блинный мешочек. Укладываем его на тарелку.

8. Во втором варианте начинки выкладываем творожную массу на блин и сворачиваем трубочкой. Далее все зависит от вашей фантазии. Можно, к примеру, подать со сгущённым молоком.

Надеюсь, все было ясно и понятно. Рецепту жить, блинам быть!

Бон апети, друзья!

Дмитрий Мареев

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