Славный предок из «Газпрома»

«Ах, королева! – игриво трещал Коровьев. – Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире!» Последнюю сотню лет этот вопрос ещё больше запутался: в стране победившего социализма многие спешили смыть следы «голубой крови» в своих биографиях, а потом, на заре новой России, начали шерудить свои родословные, вызывая из небытия тени забытых предков – не выищется ли кто познатнее? Стоит ли огорчаться, если кущи родословных древ окажутся не такими уж кучерявыми на известные имена и титулы, рассуждает автор «Бредешка» Николай Лившиц.