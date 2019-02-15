Бесплатные зумба, семейный театр и уроки красивой речи для мам

В эту субботу, 16 февраля, Владимирская областная общественная организация Центр профессиональной поддержки и детства «Мамина радость» отпразднует свой третий день рождения! Будет большая программа, много развлечений, угощений и приглашенных гостей. Напомним, общественная организация «Мамина радость» – это объединение мам, которые сами стали специалистами в разных областях по уходу за ребенком. И теперь делятся опытом. Организация проводит еженедельные бесплатные встречи для родителей и семейные фестивали. Анна Федяева, один их организаторов праздника, расскажет о программе мероприятия.

– Праздник откроется зумбой для всей семьи. Инструктор Татьяна Колесникова проведет занятие так, чтобы размяться и потанцевать смогли все: мамы, папы, бабушки, дедушки и, конечно, дети, которые не могут устоять на месте, когда слышат музыку. Необходима только удобная одежда и сменная обувь!

– Затем в гости к «Маминой радости» придет известный педагог театрального мастерства и тренер по ораторскому искусству Ирина Свирина. Она проведет мастер-класс “Говорим, играя: развитие красивой речи для мамы и ребенка”. Полезно послушать каждому.

– Кульминацией праздника станет театральная постановка, которую создали и подготовили сами мамы! От декораций до сценария и режиссуры. Участницы покажут всем, что творить чудеса для своей семьи не так уж и сложно!

Чем гордится «Мамина радость»

– За прошедший год центр провел более 30 интересных и полезных «Маминых встреч». Говорили о здоровье, безопасности, красоте, развитии. Мастерили и творили: валяли, вязали, рисовали, плели. Встречи посетили, в общей сложности, более 1000 мам!

Планы на будущее

– В этом году еженедельные бесплатные встречи для мам продолжатся. Центр планирует организовывать крупные фестивали: такие как неделя грудного вскармливания (август 2019-го), неделя слингоношения (сентябрь 2019-го), «Мамафест-2019» (ноябрь 2019-го). Также нас ждут новые проекты, которые пока организаторы держат в секрете.

«Мамина радость» ждет в гости всех желающих с детьми любого возраста, необходимо только зарегистрироваться, взять сменную обувь и что-нибудь к чаю. Чтобы принять участие в празднике, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Вся информация и расписание в группе «Мамина радость» в соцсети “ВКонтакте” и по телефону +7 (4922) 60-03-51. Празднование состоится 16 февраля в Областном доме молодежи (Дзержинского, 5) с 15 до 19 часов.

Юлия Митина

Все фотографии из личного архива центра “Мамина радость”