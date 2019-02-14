В поисках мужа брачное агентство лучше сайтов знакомств

«Главное – открыть счет!» – говорила мама моей подруги, выходя в пятый раз замуж. Почему некоторые быстро, легко и не один раз в жизни находят любимого человека, а кто-то годами живет в одиночестве? Что делать, куда бежать, как себя вести на первом свидании, расскажет наш эксперт – Лариса Громова, директор брачного агентства «Галатея».

Кто ищет, тот найдет!

Лия Ахеджакова (директор клуба знакомств) в фильме «Москва слезам не верит» говорит: «Люди разучились общаться, сидят по своим квартирам, смотрят телевизор и не знают, как зовут соседа».

Этот фильм был снят в 1980 году. Прошло 39 лет, и ничего не изменилось, только к телевизору прибавился Интернет. Возможностей для знакомств, с одной стороны, образовалось больше, а, с другой, одиноких людей меньше не стало.

– Лариса, есть мнение, что брачное агентство – это пережиток прошлого, туда обращаются неудачники, ведь столько сайтов знакомств, форумов, ищи – не хочу.

– Чтобы на сайте знакомств найти «стоящий вариант», нужна стабильная психика, железные нервы, настойчивость, время и опыт. Люди постепенно разочаровываются в сайтах знакомств, так как там много аферистов, мошенников, манипуляторов. Есть черные списки донжуанов, которые пишут одно и то же разным дамам, пытаются развести на деньги, есть психически нестабильные, агрессивные мужчины.

Если бы агентство было пережитком прошлого, мы бы закрылись. Я в этой сфере работаю уже 10 лет. Кто к нам обращается? Взрослые, состоявшиеся люди, которые хотят семью, детей. Основная категория – возраст 35 плюс. Но у меня есть клиент – бодрый дедушка 78 лет, который ищет себе жену. Дамы в поисках партнера немного активнее мужчин. Когда к нам приходят женщины, все время спрашивают: «Мужчин у вас в картотеке, наверное, мало?» Хватает!

На данный момент в нашей картотеке – 300 человек: молодые и в возрасте, успешные и обычные, у некоторых уже есть опыт в браке, у других – нет. Супербогатые бизнесмены в картотеке не числятся, в основном у мужчин средний достаток. Женщины есть с детьми и без детей. Когда я даю телефоны для общения, рекомендую мужчине звонить первому. А дальше встречи, свидания и много чего интересного.

– А трудно даме с ребенком найти мужа?

– Кто ищет, тот найдет! Здесь вопрос не в наличии детей, а в способности женщины выстраивать отношения, многое зависит от нее. По опыту знаю, что женщине с одним ребенком проще найти спутника, чем с двумя детьми. Мужчины нормально воспринимают женщину с ребенком. Два маленьких ребенка – сложнее. Хотя вот вам пример: недавно клиентка с тремя детьми от предыдущего брака нашла через наше агентство свою вторую половину.

А готовы ли вы к новым отношениям?

– Почему после неудачного брака, отношений у многих не получается вновь найти свою половинку?

– Во-первых, не все готовы к новым отношениям, не могут отпустить прошлое, забыть обиды. И переносят прошлый опыт на новые отношения, совершают те же самые ошибки. Мы помогаем разобраться, что женщина (мужчина) делает не так, какие ошибки в общении допускает, подсказываем, как лучше себя презентовать. Не секрет, что хорошее впечатление на первом свидании очень важно!

Во-вторых, «чтоб не пил, не курил и цветы всегда носил» – для некоторых этого банально мало. И у человека иногда бывает слишком большой список требований к партнеру: чтобы был сильный, красивый, высокий, богатый, работящий или чтобы красивая, чтобы готовила, работала, обеспеченная была. Все же в отношениях главное не машина, квартира, внешность, а сами люди.

– Что вы советуете своим клиенткам?

– Верить в себя, забыть прошлое, отпустить обиды. Ходить на свидание, как на работу. Общаться, учиться себя преподносить, не бояться неудач. Многие женщины выходят замуж в 20-25 лет, а потом в 40-50 лет после развода не умеют ходить на свидание, не знают, что говорить.

Иногда у женщины страх: а вдруг это маньяк? Справки нам не приносят, конечно. Паспорт я смотрю, чтобы выяснить семейное положение. Общаюсь, чтобы составить личное впечатление, я психолог по образованию. Слава богу, никаких эксцессов не случалось. Но я всегда советую клиентке позвонить мне и сообщить, все ли хорошо прошло.

«Быстрые свидания» – не формат города

– А как насчет быстрых свиданий?

– Когда садишься за столик к партнеру, знакомишься и за 5 минут пытаешься произвести впечатление? А потом пересаживаешься к другому и так далее? О, я считаю, что это не формат города Владимира. Я сама организовывала подобное мероприятие, знаю, что еще в городе было несколько попыток. Люди не привыкли так общаться, им некомфортно, было много недовольных. Им нужны основательные мероприятия: развлекательная программа, танцы, фуршет. Так что я 3 раза в год (на 8 Марта, осенью и под Новый год) организую «встречи по старинке» – вечеринки 40+.

– Наверное, у вас есть интересные истории из практики?

– Каких-то экстремальных и необычных историй знакомств нет. Но вспоминаю пару, которая познакомилась в пятницу. В субботу мне отзвонились: «Мы решили пожениться!» До сих пор они вместе, все у них хорошо. Был клиент, который пришел 10 лет назад, нашел себе пару, создал семью. Недавно развелся, снова пришел к нам в агентство.

Еще один интересный случай из практики. Обратилась дама лет 60: «Хочу мужчину с домом!» Я в недоумении, говорю ей: у нас все же брачное агентство, а не агентство недвижимости. Нашли ей мужчину! С частным домом! Они довольны, живут вместе, хозяйство ведут.

Где и как еще находят мужа?

Когда-то давно со своим мужем я познакомилась с помощью Интернета, который, кстати, был не у каждого в доме, о мобильном Интернете мы даже и не мечтали. Я сидела ночью и писала курсовик на заказ, а он «постучался в аську» (интернет-мессенджер для общения). Через день мы пошли в кино, через месяц стали встречаться. И вот уже 15 лет вместе. А в день знакомства поднимаем бокал шампанского «За Интернет!»

Мини-опрос владимирских замужних дам показал, что мужа можно встретить, где угодно.

Позвонить по телефону, набрав ошибочно номер. На дискотеке. В институте – вместе учились. Получить права, и в первый день самостоятельной езды попасть в аварию, а потом выяснять, кто виноват. Выясняют до сих пор, но уже в законном браке с 3 детьми. На работе. На сайте знакомств. В школе. В подъезде. В общей компании. На остановке.

Любимыми и счастливыми мы хотим быть в любом возрасте. Встретите ли вы свою половинку, во многом зависит именно от вас, от вашего внутреннего состояния и готовности к новым отношениям. «Призыв» вместе с нашим экспертом поздравляет всех с 14 февраля и желает как можно скорее найти свою любовь.

Полезная информация: средняя стоимость услуг брачных агентств по городу – от 3000 до 5000 рублей за годовой абонемент.

Елена Середина

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