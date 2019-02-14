18+

«Признание в любви» от эксклюзивных девушек

Видеоинтервью с репетиции праздничного концерта

14 февраля в зале владимирской филармонии будут царить молодость, красота, грация и любовь. Ко Дню всех влюбленных ансамбль эстрадного танца «Эксклюзив» подготовил для владимирцев новую программу «Признание в любви» (0+). Публику ждет зажигательное танцевальное шоу, а  также лучшие музыкальные номера солистов Музыкально-просветительского театра на вечную тему любви.

– Концерт на День всех влюбленных – это наша давняя традиция, мы сами ее придумали, – говорит бессменный руководитель коллектива Анна Архипова. – Мы хотим всех зрителей зарядить в этот день хорошим настроением, потому что на улице зима, хмуро, мало солнца. С нашего концерта все уходят в отличном настроении, которое сохраняется дня на три точно. Я сама очень люблю этот праздник, и мы с мужем с удовольствием его отмечаем.

Ансамбль эстрадного танца при владимирской филармонии существует с 2000 года. В нем занимаются дети от 4 до 18 лет. На отработку новой программы, подобной концерту «Признание в любви», уходит не менее месяца упорного труда. Младшие тренируются три раза в неделю по полтора часа, а старшие – четыре дня по два часа. Дети очень стараются и выкладываются на репетициях по полной.

Софья Сироткина занимается в «Эксклюзиве» более 16 лет. В ансамбль она пришла в шесть лет, и танцы стали неотъемлемой частью ее жизни. Софья не только танцует в коллективе, но уже и работает хореографом. Эльвира Шумилина в ансамбле около 10 лет. Участие в концерте «Признание в любви» – для девушек не меньший праздник, чем сам День всех влюбленных.

Концерты «Эксклюзива» – это  всегда большое разнообразие интересных танцевальных композиций, зарисовок. На этот раз коллектив вновь блеснет своим исполнительским мастерством: зрители увидят классические, современные, стилизованные русские танцы и постановки из мюзиклов. В этот день посредством музыки и танца будет передана настоящая буря чувств – радость и горе, нежность и страсть, безумие отчаяния и, конечно, всепобеждающая любовь.

Концертный зал имени С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

14 февраля в 18.30

Цена билета – 350 руб.

Татьяна Лысова

Видео Дмитрия Киреева

Заглавное фото группы “Ансамбль эстрадного танца “Эксклюзив”  в “ВКонтакте”

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Отмечаем старый Новый год

Виртуальный концертный зал ждет гостей

Музыка вместо тысячи слов

Во Владимире выступит Марина Девятова

Песни Эдит Пиаф прозвучат во Владимире

«Русь Задорная» приглашает гостей