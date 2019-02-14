«Признание в любви» от эксклюзивных девушек

14 февраля в зале владимирской филармонии будут царить молодость, красота, грация и любовь. Ко Дню всех влюбленных ансамбль эстрадного танца «Эксклюзив» подготовил для владимирцев новую программу «Признание в любви» (0+). Публику ждет зажигательное танцевальное шоу, а также лучшие музыкальные номера солистов Музыкально-просветительского театра на вечную тему любви.

– Концерт на День всех влюбленных – это наша давняя традиция, мы сами ее придумали, – говорит бессменный руководитель коллектива Анна Архипова. – Мы хотим всех зрителей зарядить в этот день хорошим настроением, потому что на улице зима, хмуро, мало солнца. С нашего концерта все уходят в отличном настроении, которое сохраняется дня на три точно. Я сама очень люблю этот праздник, и мы с мужем с удовольствием его отмечаем.

Ансамбль эстрадного танца при владимирской филармонии существует с 2000 года. В нем занимаются дети от 4 до 18 лет. На отработку новой программы, подобной концерту «Признание в любви», уходит не менее месяца упорного труда. Младшие тренируются три раза в неделю по полтора часа, а старшие – четыре дня по два часа. Дети очень стараются и выкладываются на репетициях по полной.

Софья Сироткина занимается в «Эксклюзиве» более 16 лет. В ансамбль она пришла в шесть лет, и танцы стали неотъемлемой частью ее жизни. Софья не только танцует в коллективе, но уже и работает хореографом. Эльвира Шумилина в ансамбле около 10 лет. Участие в концерте «Признание в любви» – для девушек не меньший праздник, чем сам День всех влюбленных.

Концерты «Эксклюзива» – это всегда большое разнообразие интересных танцевальных композиций, зарисовок. На этот раз коллектив вновь блеснет своим исполнительским мастерством: зрители увидят классические, современные, стилизованные русские танцы и постановки из мюзиклов. В этот день посредством музыки и танца будет передана настоящая буря чувств – радость и горе, нежность и страсть, безумие отчаяния и, конечно, всепобеждающая любовь.

Концертный зал имени С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

14 февраля в 18.30

Цена билета – 350 руб.

Татьяна Лысова

Видео Дмитрия Киреева

Заглавное фото группы “Ансамбль эстрадного танца “Эксклюзив” в “ВКонтакте”

