Куда идет Владимир?

Предисловие: ближе к концу статьи я приглашаю читателей к совместной работе. Не проходите мимо…

Мало кто из городских жителей знает, что в музеи ВСМЗ по воскресеньям с 15 до 17 часов для всех горожан и гостей города вход бесплатный. Акция длится до апреля 2019 года, а со списком музеев, открытых для свободного воскресного посещения, можно ознакомиться по ссылке. И лично я решил не упускать возможность и, наконец-то, поближе познакомиться с историей нашего славного города. Даже литературы закупил исторической, чтобы не просто свободно ориентироваться в современном городе, но и глубже понять его суть.

История нашего города крайне трагичная. Из столицы государства мы превратились в простой провинциальный городок. И если посмотреть сквозь столетия, то сложно не отметить, что тренд, родившийся после татаро-монгольского нашествия, продолжается и по сей день.

Великие владимирские князья не просто перенесли столицу из Киева, но и основали во Владимире мощный культурный и духовный центр Руси.

Сюда, во Владимир, и Андрей Боголюбский, и Всеволод Большое Гнездо, и другие князья перевозили святыни со всей Руси и из самого Царьграда (Константинополя, столицы Византийской империи), дабы Владимир был столицей не только формально, но являлся ею по факту. Так во Владимире появилась икона Богородицы, позже названная Владимирской иконой Божией Матери. Это самая ранняя и одна из самых почитаемых чудотворных икон русской церкви. В город съезжались люди из разных уголков государства и, в первую очередь, из Киева. Таким образом, присутствовали все атрибуты настоящей большой и богатой столицы.

Многие сходятся во мнении, что, если бы не было татаро-монгольского нашествия да множественных пожаров, Владимир так и остался бы столицей государства. И не Москва сегодня была бы крупнейшим мегаполисом мира, а вполне возможно, что наш, ныне провинциальный Владимир. История, конечно, не имеет сослагательных наклонений, но вот что меня удивило: многие экспозиции в музеях Владимира, которые имеют непосредственное отношение к нашему городу, – на самом деле копии. Оригиналы находятся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Начиная от Владимирской иконы Божией Матери и заканчивая всевозможными летописями и книгами.

В принципе в этом нет ничего удивительного: вместе с переносом столицы из одного города в другой в те времена переносились и святыни, и даже жители переезжали. То же самое происходило и при переносе столицы из Киева во Владимир, собственно, чего пенять. И вот уже Петр Первый перенес мощи Александра Невского из Владимира в новый Санкт-Петербург, тем самым создав мощную точку притяжения для жителей того времени.

И вот Владимир уже не былая столица. Но, даже утратив многие свои богатства, он все еще главный город крупной, центральной губернии:

В состав губернии входили и Переславль-Залесский, и Иваново, и Шуя, и множество земель соседних областей. Но с приходом советской власти размер губернии уменьшился в разы, а вместе с этим и значимость нашего города. И вот уже сегодня Иваново по населению больше Владимира. Всему, конечно, есть логическое историческое объяснение, но сложно отрицать устоявшийся тренд и вектор на продолжающуюся много веков «провинциализацию» нашего города.

И вот уже сегодня выпускники школ и вузов Владимирской области массово покидают родную землю и уезжают покорять Москву, Питер или иные государства. Даже фельдшерам скорой помощи выгоднее ездить на работу в Москву, чем оставаться во Владимире. Святыни растеряли, величие пропало, продолжаем терять лучших своих людей… Согласитесь, не очень впечатляющий и вдохновляющий вектор развития длиною в шесть столетий?

А что же мы? Куда идет Владимир? Каким мы его видим через 10-20-50 лет? А через 100? Наверное, в суете мещанского бытия редко кто уже задумывается об этом. Да и стратегий развития не видно. Взять, к примеру, Суздаль. Тут все понятно – город-музей. Ковров – крепкий оборонно-промышленный город. Если задать вопрос администрации Владимира, каким они видят будущее областного центра, найдутся ли какие-либо обоснованные глубокие мысли на этот счет? Мне кажется, нет. И если многовековой вектор не изменится, то перспективы у нас не самые радужные.

Но мы, владимирцы, тем не менее любим наш город. И сказать, что все совсем безнадежно, будет абсолютно неправильно. Есть у Владимира конкурентные преимущества, которые могут дать новый импульс развития городу. Нам надо просто их все заметить, выделить и поднять на флаг! Разработать стратегию развития города и вдохнуть новую жизнь и смыслы в регион!

Это, конечно же, и туризм, потенциал которого абсолютно еще не раскрыт. Это и близость к Москве при довольно низкой стоимости жизни, что уже становится привлекательным фактором для притока новых лиц в наш регион. Да чего греха таить, в свое время я сам стоял перед выбором – оставаться в Москве или же вернуться в родной регион. Среди моих знакомых есть программисты, которые из Москвы переехали во Владимир, потому что здесь жизнь и спокойнее, и тише, и дешевле, но при этом такое решение не приводит к жесткому дауншифтингу. Профессия программиста позволяется работать из любой точки планеты. Есть и такие, кто из холодной Сибири переезжает к нам на ПМЖ, потому что часто летают по миру, а в Москве с ее сумасшедшим ритмом жизни и огромной плотностью населения жить не хотят. Есть и огромное число студентов из Москвы, которые едут к нам учиться, потому что тут это будет намного дешевле. Да что уж говорить, к нам даже зубы приезжают лечить.

Поэтому перспективы есть, на них надо просто сфокусироваться и сломать этот негативный и весьма трагический для нашего города вектор. И начать я предлагаю прямо сейчас!

Недавно группой инициативных жителей Владимира был составлен открытый документ по урбанистическим проблемам нашего города. Данный документ планируется предоставить на широкое обсуждение в ближайшее время. И если вдруг какие-то момент упущены, у вас есть шанс восполнить пробелы и внести свою лепту в развитие нашего города. Поэтому приглашаем всех к прочтению и обсуждению. Документ открыт для комментирования. Переходите по ссылке.

Make Vladimir Great Again!

Виктор Волчек

Заглавное фото: piterburger.ru