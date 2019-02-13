Венеция, или Каникулы в стране влюбленных

Как вам известно, любовь бывает разная. В этой неожиданной для нас поездке мы попытались соединить несколько видов любви: к работе, друг к другу, приключениям, архитектуре, пешим прогулкам и сыру. А также выяснили, почему гондолы черного цвета, статуи львов повсюду то с закрытыми, то с открытыми книгами? Где в Венеции обедал Байрон, Хемингуэй и Диккенс? Почему в ресторане есть за столиком дороже, чем у стойки бара? Сегодня об этом узнаете и вы, если, конечно, еще не знаете.

Романтика без канализации, машин и туалетов

Венеция – один из самых романтичных городов мира. Это родина карнавала, известного авантюриста Джакомо Казановы, путешественника Марко Поло, композитора Антонио Вивальди и именитого кинофестиваля. Венеция – это 118 островков, 150 каналов (из них Гранд-канал – самый большой и известный) и 446 мостов. Венеция построена на сваях из лиственницы (говорят, преимущественно, сибирской), которая почти не гниёт в воде. Увы, с каждым годом город все больше уходит под воду, по этой причине его перестраивали уже два раза. По пессимистическим расчетам ученых, к 2030 году Венеция будет полностью затоплена.

Здесь не нужно искать достопримечательности, почти в каждом доме здесь жил кто-нибудь из великих. Недвижимость в этом городе – самая дорогая в Италии. В объявлениях о сдаче квартиры в Венеции часто есть приписка «только не венецианцам». По итальянским законам нельзя повышать арендную плату или выселять постоянного жителя города. Выселить можно лишь в том случае, если квартиросъемщику будет предоставлена квартира на прежних или лучших условиях. Ценники на номера в отелях кусаются: от 25 евро в хостеле за койку.

В Венеции запрещено ездить на велосипеде, только дети могут кататься на этом виде транспорта. Автомобилей и мотоциклов нет, вернее, только у местных, но на двух специальных стоянках. Автобусы из других городов приезжают на окраину города. А дальше все добираются либо пешком, либо плывут на водных автобусах (вапоретто), лодках-такси и собственных лодках. А есть еще катера: пожарные, полиция, грузовой транспорт, катафалк, мусоровоз. Такси-катер стоит от 35 евро, вапоретто – от 7,5 евро, водное такси от аэропорта до центра – 110 евро. Кстати, в городе совсем нет доставки еды, а собственные лодки не у всех венецианцев – на них нужна лицензия. Эти меры ввели для того, чтобы разгрузить каналы города.

В Венеции классическая центральная канализация отсутствует, эту функцию выполняют каналы. Они выносят отходы в Гранд-канал, который, в свою очередь, впадает уже в Адриатическое море. Каналы хорошо очищаются после наводнений, которые частенько бывают в Венеции. Вопреки всем рассказам «бывалых туристов» о сырости в Венеции, плесени на домах, неприятных запахах, нечистотах в воде, в мае ничем не пахло, хотя было очень жарко. Кстати, в Венеции мало общественных туалетов, а ценник от 1,5-2 евро возмущает многих путешественников.

Ищите льва с книгой

Венеция мне напомнила часы-пик в метро: толпы туристов, в некоторых узких улочках приходится проталкиваться и дышать соседу в затылок. Японцы, китайцы, русские, немцы, испанцы – кто только не едет сюда. Одни приезжает на один день, как мы, другие – на несколько дней. Пешая прогулка с индивидуальным гидом стоит от 60 евро в час, а среднее время стандартной экскурсии – 3 часа.

Мы приехали на поезде в Венецию из Падуи утром, оставили чемоданы в камере хранения на вокзале и пошли гулять до самого вечера, наш самолет вылетал из аэропорта Марко-Поло в полночь. Аэропорт находится всего в 12 км от Венеции (билет от вокзала до аэропорта – 7 евро). Кстати, кто уповает на Dute Free, то разочарую: он небольшой, все товары намного дороже, чем в супермаркетах, а вечером работает лишь малая часть магазинов.

Наше самое любимое занятие в любом городе – просто гулять и заблудиться. Яндекс-навигатор из-за высоких зданий и узких улиц не везде видел, где мы, и потихоньку сходил с ума. Но заблудиться толком и невозможно: везде указатели, английский понимают все. Бывает и так: идешь-идешь, хоп – тупик и вода. Музеи мы не посещали, на это не было времени и желания. Но знаю, что по единому билету (8 евро) можно посетить Дворец дожей, Музей Коррер, археологический музей и библиотеку Святого Марка.

Если вы приедете в Венецию на несколько дней, берите комплексные билеты на водные автобусы (1 поездка на 75 минут – 7,5 евро, проездной на 24 часа – 20 евро, на 48 часов – 30 евро, дети до 5 лет – бесплатно) и в музеи. Если вы планируете посетить Венецию в период с апреля по октябрь, покупайте билеты заранее, через Интернет. На месте в популярные музеи выстраиваются очереди, в которых можно легко потерять несколько драгоценных часов.

На многих венецианских старинных зданиях присутствуют каменные фигуры львов, которые держат книгу. Необычность скульптур в том, что если книга льва открыта, значит, во время постройки здания в Венеции было мирное время, а если же книга закрыта, то город находился в состоянии войны.

Гондола – прерогатива мужчин

Гондола – символ Венеции. Лодка весит около 700 кг, состоит из 280 частей и сделана из восьми сортов дерева. На постройку одной гондолы уходит до 500 часов. Гондола вмещает шесть пассажиров и одного гондольера. Железный нос гондолы выполнен в S-образной форме и напоминает изгибы Гранд-канала. Гондольер, используя свой вес и нос лодки, балансирует, удерживая судно в равновесии. Также на гондолах установлен противовес – штандарт с шестью зубьями, которые символизируют шесть районов Венеции.

Все гондолы Венеции черного цвета. По одной версии, мэрия подписала давным-давно указ, запрещающий раскрашивать гондолы в разные цвета, чтобы дворяне не кичились своим богатством. По другой версии, черный цвет гондол символизирует скорбь венецианцев, переживших страшную чуму XIV века, которая унесла тысячи жизней.

Есть еще одна легенда: престарелый дож (правитель Венецианской республики) узнал, что его молодая жена тайно встречается по ночам с возлюбленным, приплывающим на черной гондоле. Дож не стал проливать кровь, преследовать молодых людей и препятствовать их встречам (верится, конечно, с трудом). Он издал закон: все гондолы должны быть черного цвета, чтобы никто не мог заподозрить, что одна и та же лодка причаливает каждую ночь к его дворцу.

В Венеции гондольер – мужская профессия, обычно передается по наследству от отца к сыну. В 2009 году появилась первая женщина – лицензионный гондольер. Ее зовут Джорджия Босколо, к ней дело перешло от отца. Джорджия добивалась этого права 10 лет. По правилам Ассоциации гондольеров Венеции, общее количество гондольеров всегда 425 человек, иностранцы в профессию не допускаются. Лицензия на гондолу стоит 250 000 евро, а сама лодка 25 000 – 75 000 евро. Гондольер должен также подтвердить отличное знание английского языка.

Прогулка на гондоле – самое популярное развлечения у туристов. Официальный тариф за 40 минут – 80 евро (вечером – 100 евро). Оплату можно разбить на всех пассажиров. Плывете вдвоем – с вас по 40 евро с носа, вшестером – с каждого 13,5 евро. Если у вас режим экономии, а покататься на гондоле хочется, то ваш вариант – трагетто. Это коллективная большая гондола без сидений, которая перевозит пассажиров с одного берега Гранд-канала на другой и всего за 2 евро. Гондольеры трагетто ждут годами (иногда и всю жизнь), чтобы попасть в заветные «четыре сотни с четвертью».

О нравах, кражах, еде и лавочках

Мы выполнили программу-минимум: покатались по Гранд-каналу на вапоретто, погуляли на площади Сан-Марко, посетили мост Вздохов и мост Риальто, полюбовались Дворцом дожей, поели замечательную пиццу и просто много ходили по улицам и улочкам. Под вечер ноги гудели, хотелось полежать и отдохнуть. Но в Венеции лавочек почти нет. Отсутствие лавочек – военная хитрость, чтобы туристы шли отдыхать в кафе. А мы нашли лавочки в парке недалеко от железнодорожного вокзала Санта-Лючия.

Кушать лучше не в районе Сан-Марко – центральной части Венеции, расположенной между площадью Сан-Марко и мостом Риальто, еда в тамошних кафе дорогая. Кафе «Флориан» на площади Сан-Марко – это самое первое кафе в Италии (открылось в 1720 году), где стали подавать кофе. Это кафе – самое знаменитое не только в Италии, но и в Европе. Именно «Флориан» стало первым общественным местом в Европе, куда был разрешен вход женщинам. Сейчас чашка пакетированного чая там стоит 20 евро! Если играет живая музыка, то готовьте еще 6 евро с носа. Дорого? Зато история: здесь обедали и завтракали Байрон, Хемингуэй, Диккенс, Гете, Стравинский и многие другие; здесь нередко можно встретить местных миллионеров и богачей.

Мы были из тех, кто экономит – днем ели пиццу на вынос, мороженое. Блуждая по городу, вечером забрели в кафе: большая пицца, салат и бутылка вина на двоих вышла в 25 евро. На романтический ужин в ресторане нужно 70-100 евро. В барах бокал вина и тарелка закусок – 7-10 евро, но кушать нужно у стойки. Если вы сядете за стол, то вам автоматически приплюсуют 1 евро за сервировку. Еще добавят туристический налог – 1,5 евро, а также чаевые – 12% от счета.

Отношение к кражам в Венеции было своеобразным: в XVIII веке карманники могли сдавать государству награбленное под определенный процент, так республика поощряла предприимчивость. Сегодня на страже порядка полиция, но в толпе туристов нужно держать ухо востро: риск карманных краж по-прежнему высок.

В Венеции проживают примерно 270 000 человек, и половина из них занята в туристическом бизнесе. Но каждый год венецианцы возмущаются и бастуют, как же им надоели туристы, шум, гам, грязь и мусор от них. И власти Венеции постепенно ужесточают правила пребывания туристов в Венеции.

С сентября прошлого года:

– штрафуют за алкоголь (даже запечатанный) в сумках туристов и за распитие в общественных местах;

– за отдых на ступеньках храмов и церквей (идите в кафе);

– запретили в лодках слушать музыку, перекусывать на улицах, погружать ноги в каналы, ночевать на улице, лежать на скамейках.

С мая этого года начнется эксперимент по взиманию «платы за вход» с туристов. Налог в размере от 2,5 до 5 евро (и порядка 10 евро в высокий сезон) будет вводиться поэтапно. Первыми плательщиками станут пассажиры круизных лайнеров, так как такой туристический трафик легче отследить. Затем для тех, кто прибывает в город на поезде или автобусе. Сумма налога, скорее всего, будет включена в стоимость проездного билета.

Маска маске рознь

Если вы еще планируете посетить Венецию, когда лучше взять билет на самолет? В этом году Венецианский карнавал будет проходить с 16 февраля по 5 марта перед Великим постом, а Венецианский кинофестиваль – с 28 августа по 7 сентября. С одной стороны, эти мероприятия – прекрасный повод взглянуть на город влюбленных, но, с другой стороны, цены в эти дни резко идут вверх, а снять номер в отеле и хостеле – проблема.

В Италии считается, что весна наступает 21 марта. И как раз в начале марта толпы туристов еще нет. Апрель – это последний месяц перед высоким сезоном, но в этом месяце могут случаться половодья, и тогда без резиновых сапог не обойтись. С начала мая до середины октября, если вы не любитель толпы, в Венецию лучше не ездить. В ноябре в Венеции царит питерская хмарь, моросящий дождь, ветер, в январе и феврале – холодно, спасет куртка на меху и горячий кофе. С октября по январь – время высокой воды (наводнений).

Что везут туристы из Венеции? Карнавальные маски, муранское стекло и украшения из него, буранские кружева, засахаренные фиалки, граппу, лимончелло, hand-made косметику, гобелены, кукол, работы местных художников, шампанское с ароматом персика. Я к украшениям и карнавальным маскам равнодушна, тем более что настоящая маска, не китайского производства, стоит от 30 евро. На многую косметику у меня аллергия, гобелены и куклы – тоже не мой конек. Мы привезли сыр (много сыра – муж еле закрыл чемодан), немного вина и браслет дочке. Распродаж в мае не было, одежда стоила дорого, но я не удержалась от покупки сумки и туфель.

И немного Падуи

Признаюсь честно: Падуя мне понравилась больше, чем Венеция. В Падуе мы провели пять дней: два из них по учебе и работе мужа на местном заводе пароконвектоматов. Приглашающая сторона организовала нам два ужина в разных ресторанах, где мы попробовали итальянскую кухню. Именно тогда мы и влюбились в ризотто. В обед мы посетили столовую для рабочих завода. Когда вам говорят, что обед состоит из трех блюд, – супа не ждите. Вам принесут салат, огромную тарелку пасты с сыром (и это суп по-нашему, вместо пасты бывают равиолли), а потом еще второе – у нас была картошка-фри с мясом. Удивительно, что при таких порциях среди итальянцев мало толстяков.

Я не люблю толпу, а туристов здесь мало, все спешат в Венецию (25 минут на поезде, билет 4,25 евро и выше, зависит от класса вагона поезда). Три оставшихся дня от учебы мы просто наслаждались жизнью без суеты. По Падуе хорошо неспешно гулять, блуждать среди арок и улиц, рассматривать архитектуру, раскланиваться с местными и беседовать с ними жестами, если не совпадают уровни английского.

Можно съесть тонко нарезанного прошутто (ветчины) в одной из лавочек на площади Трав или площади Фруктов. Эти две парные площади находятся по обе стороны от огромного Палаццо-делла-Радж. Утром здесь рынок (местные торговцы продают сыры, мясо, колбасу, гастрономические вкусности), а вечером – одно сплошное кафе (официанты выносят на улицу столики, зонтики, стулья, играет музыка, поют уличные музыканты).

Днем пожилые синьоры и синьориты отдыхают в тени кафе за бокалом вина или чашкой кофе. Студенты повсюду, сидят-лежат на траве, на ступенях, едят пиццу, мороженое, смеются и жестикулируют, пьют «шприц» (очень популярный местный коктейль из газированной воды, сухого игристого вина, аперитива-апероля, дольки апельсина и льда).

Посетили самую большую площадь в Италии Прато-делла-Валле с фонтаном и 78 статуями. Покатались на однорельсовом трамвайчике, погуляли рядом с университетом, где преподавал сам Галилео Галилей. Раньше здесь училось не больше 500 человек, сейчас – 63 000. У здешних студентов, кстати, есть примета – не завтракать до защиты дипломной работы, иначе диплома не видать. Местные и студенты разъезжают на велосипедах и мотороллерах. Итальянцы шутят, что у них не умеют ездить на велосипедах только грудные дети, все остальные крутят педали вне зависимости от возраста.

Святой Валентин благословил всю Италию

В какой бы город Италии вы ни отправились, смело можно сказать, что вы в городе романтиков и влюбленных. Во-первых, святой Валентин – покровитель всех влюбленных – родился в Италии, в городе Терни. И итальянцы считают, что благословение святого распространяется на всю страну.

Во-вторых, Италия признана самой любимой европейской страной среди свадебных туристов. Она обошла Францию (2-е место), Грецию (3-е место). На мировом уровне Италию обскакали только Гавайские острова, которым удалось перехватить первенство благодаря своим пляжным свадьбам.

Покупайте билеты, собирайте чемоданы и целуйтесь в гондоле в Венеции, а также в Вероне под балконом Джульетты, ищите вдохновение во Флоренции, кидайте монетки в фонтаны Рима и будьте счастливы и любимы.

Елена Середина

Фото автора

Заглавное фото: peopleandcountries.ru