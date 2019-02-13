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Уголок солнечной Армении во Владимире

История церкви Святого Григория Просветителя

В заснеженном Владимире трудно не заметить это яркое,  непривычное для старого русского города здание. Армянская церковь, облицованная розовым туфом, даже в хмурые дни выглядит так, словно она наполнена солнцем. В ней без труда угадываются черты древних Хор Вирапа, Татева, Нораванка и других храмов и монастырей Армении.

Хор Вирап. Здесь 15 лет провел в заточении Григорий Просветитель. Фото: evontravel.am

Первый камень в основание храма Святого Григория Просветителя заложили еще в 2006 году. Строительство длилось более 10  лет. Средства на него собирали в буквальном смысле слова всем миром. И вот в 2017 году храм официально открыл свои двери для всех. Об истории Армянской церкви во Владимире расскажет новый выпуск проекта “Точка на карте”.

Посетить уголок солнечной Армении во Владимире можно в любой день. Храм находится в микрорайоне Доброе, улица Погодина, 10. Возможно, после этого вы решите отправиться в большое путешествие по этой гостеприимной стране. Чего ждать от поездки в Армению, читайте в блоге Анастасии Коловой.

Елена Пляскина

Фото: “Призыв РУ”

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