В заснеженном Владимире трудно не заметить это яркое, непривычное для старого русского города здание. Армянская церковь, облицованная розовым туфом, даже в хмурые дни выглядит так, словно она наполнена солнцем. В ней без труда угадываются черты древних Хор Вирапа, Татева, Нораванка и других храмов и монастырей Армении.

Первый камень в основание храма Святого Григория Просветителя заложили еще в 2006 году. Строительство длилось более 10 лет. Средства на него собирали в буквальном смысле слова всем миром. И вот в 2017 году храм официально открыл свои двери для всех. Об истории Армянской церкви во Владимире расскажет новый выпуск проекта “Точка на карте”.

Посетить уголок солнечной Армении во Владимире можно в любой день. Храм находится в микрорайоне Доброе, улица Погодина, 10. Возможно, после этого вы решите отправиться в большое путешествие по этой гостеприимной стране. Чего ждать от поездки в Армению, читайте в блоге Анастасии Коловой.

Елена Пляскина

Фото: “Призыв РУ”