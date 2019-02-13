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Сретение Господне знаменует встречу человека с Богом

История и традиции великого православного праздника

  1. Что означает Сретение

    15 февраля все православные отмечают Сретение Господне. Оно относится к числу непреходящих празднеств, а значит, имеет фиксированную дату. Это последний большой православный праздник перед Великим постом и значимое событие для каждого верующего, ведь оно объединяет с Господом, наполняет счастьем и помогает встать на верный путь. По своей значимости оно сравнимо с такими большими православными праздниками, как Рождество Христово, Крещение Господне и Пасха.

    Слово «сретение» на церковнославянском означает «встреча». В далеком прошлом в этот день встретились две эпохи – Ветхого и Нового Заветов. После этого совершился переход к новому миру. А у каждого верующего, посещающего церковь, происходит его личное Сретение – встреча с Господом.

    Фото: hramblag.spb.ru

  2. История праздника

    Во времена земной жизни Христа существовал особый обычай — младенцев приносили на 40-й день после рождения в храм для посвящения Богу. Юная Мария принесла своего младенца Иисуса в Иерусалимский храм, как это было принято. После обряда Иосиф и Мария хотели было покинуть храм, как вдруг неожиданно к ним подошел ветхий старец. Священнослужитель Симеон увидел в младенце светлую божественную душу.

    Потом к Божией Матери подошла Анна-пророчица, которую прозвали так из-за речей о приходе Спасителя. Она, как и Симеон, признала в младенце Мессию, упав на колени перед Иисусом. Затем пророчица выбежала из храма и принесла горожанам великую новость о рождении Сына Божьего. Пророчество, которого ждали свыше 200 лет, сбылось – на землю явился Спаситель.

    Фото: pokrovart.ru

  3. Обычаи и традиции

    Священнослужители советуют подготовиться к этому чудесному празднику заранее, причем в первую очередь духовно. Молитвы помогут очистить душу от негатива и избавиться от скверных мыслей. На Сретение принято посещать церкви, где проводятся праздничные службы, во время которых читают молитвы Симеона и прославляют Иисуса, Божию Матерь и Бога.

    После службы проходит обряд освещения свечей, которые верующие забирают с собой. Их хранят  дома в течение года и используют во время молитв по особым случаям. Это может быть прошение о здоровье заболевшего родного человека, успехе в новом серьезном деле, благополучном выходе из сложной жизненной ситуации.

    Фото: krest.nnov.ru

    В народной традиции на Сретение отмечали встречу зимы с весной: «В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила». После этого праздника крестьяне начинали множество сезонных дел: переводили скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья.

  4. Народные приметы

    Какая погода на Сретение – такой и весна будет.

    Оттепель в этот день – к ранней и теплой весне.

    Снежок на Сретение – весна будет затяжная и дождливая.

    Холода пришли 15 февраля – весна будет холодная.

    Если метёт снег, то хлеб уродится.

    Тихая и солнечная погода – к хорошему урожаю льна.

    Капель в Сретение – к урожаю пшеницы, ветрено – к урожаю фруктов.

    Если в канун Сретения небо звездами усеяно, то весна зацветёт позднее обыкновенного.

    Фото: i.obozrevatel.com

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: burnak.cerkov.ru

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