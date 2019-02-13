Сретение Господне знаменует встречу человека с Богом

15 февраля все православные отмечают Сретение Господне. Оно относится к числу непреходящих празднеств, а значит, имеет фиксированную дату. Это последний большой православный праздник перед Великим постом и значимое событие для каждого верующего, ведь оно объединяет с Господом, наполняет счастьем и помогает встать на верный путь. По своей значимости оно сравнимо с такими большими православными праздниками, как Рождество Христово, Крещение Господне и Пасха.

Слово «сретение» на церковнославянском означает «встреча». В далеком прошлом в этот день встретились две эпохи – Ветхого и Нового Заветов. После этого совершился переход к новому миру. А у каждого верующего, посещающего церковь, происходит его личное Сретение – встреча с Господом.