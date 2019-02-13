Древняя «Азбука…» юного князя Ромодановского

Наши земляки князья Ромодановские, выходцы из стародубской династии и прямые потомки великого князя Владимирского и Суздальского Всеволода Большое Гнездо, относятся к числу наиболее именитых родов российской аристократии и занимают заметное место в отечественной истории в течение нескольких столетий. Однако среди многочисленных Ромодановских, чей род пресекся в первой трети XVIII века, князь Степан Васильевич Ромодановский сравнительно малоизвестен. Судьба отпустила ему очень короткий век — всего 19 лет, поэтому вплоть до последнего времени биография этого князя сводилась едва ли ни к тире между датами рождения и смерти.

«Азбука Фряскаго письма»

Совсем недавно в 2015 году петербургские историки Денис Цыпкин, заведующий кафедрой истории западноевропейской и русской культуры Института истории Санкт-Петербургского госуниверситета, и его коллега Анна Конакова обратили внимание на рукопись второй половины XVII столетия «Азбука Фряскаго письма», уже почти двести лет хранящуюся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки северной столицы, и впервые описали ее в научной литературе.

В 2017-2018 гг. о результатах изучения пресловутой «Азбуки…» Ромодановского опубликовал статьи молодой питерский историк Иван Поляков.

Ученые установили, что данная «Азбука…» была составлена специально для молодого Степана Ромодановского его учителем и тезкой Степаном Федоровичем Кирияковым. Кроме того, данная рукописная книга содержит многочисленные записи, сделанные рукой юного князя с различной ценной для историков информацией, в том числе о составе личной библиотеки С.В. Ромодановского, получившего хорошее домашнее образование. В ее составе находились различные, как сказали бы сейчас, учебные пособия, обязательная для того времени церковная литература, а также книги по истории и генеалогии, в том числе о службах и родословии непосредственно князей Ромодановских — ближайших родственников и предков владельца. В небольшом объеме имеется также подобие дневниковых записей Степана Ромодановского.

Исследователи считают, что «Азбука Фряскаго письма» существенно дополняет представления науки о книжном наследии Московского царства. Это «уникальный источник, позволяющий не только погрузиться в круг чтения и внутренний мир стольника С.В. Ромодановского, но и пролить свет на историю родовых библиотек XVII века».

Владимирское наследство

Степан Ромодановский был сыном и внуком влиятельных бояр. Его дед князь Григорий Петрович Ромодановский занимал видное положение при царях Борисе Годунове и Василии Шуйском, а также при первом государе из династии Романовых царе Михаиле Федоровиче.

Отец Степана боярин князь Василий Григорьевич Меньшой Ромодановский, по прозванию Красный, возглавлял при царе Алексее Михайловиче Пушкарский приказ, служил воеводой в различных городах, в том числе в Великом Новгороде, а также выполнял различные дипломатические поручения. Степан был его младшим сыном от брака с вдовой стольника Семена Степановича Хрущева Прасковьей Архиповной, урожденной Акинфовой.

Ромодановским принадлежали обширные владения в пределах нынешней Владимирской области. Так Степан Ромодановский унаследовал вотчины в нынешнем Камешковском, Ковровском и Вязниковском районах. Например, ему принадлежали земли близ села Кляземский Городок — бывшего города Стародуба на Клязьме, треть слободы Мстеры, а также деревни Берково и Остров — ныне фактически пригороды Камешково. Камешковские деревни были наследством от матери, урожденной Акинфовой, представительницы богатого рода владимирских помещиков. Примечательно, что родной племянник княгини Прасковьи Архиповны Ромодановской окольничий Никита Иванович Акинфов на рубеже 1680 – 1690-х гг. выстроил самые первые каменные храмы в пределах нынешнего Камешковского района в селах Второво и Эдемское, сохранившиеся там до сих пор.

Родство с Голицыными

Степан Васильевич Ромодановский родился в 1661 году, а весной 1676-го молодым царем Федором III Алексеевичем был пожалован в стольники. В 1679 году он женился на княжне Евдокии Алексеевне Голицыной, дочери боярина князя Алексея Андреевича Голицына. Ее братьями были «дядька» Петра Великого боярин князь Борис Алексеевич Голицын (окончивший свой век иноком Боголепом Флорищевой пустыни) и киевский и архангельский губернатор князь Петр Алексеевич Голицын, владелец села Павловское тогдашнего Суздальского уезда (ныне Ковровского района), где ныне устроен музей «Усадьба двух генералов». Однако уже 2 июня 1680 года 19-летний стольник неожиданно скончался. Причины его столь ранней скоропостижной смерти до сих пор неизвестны. Дочь Степана княжна Марфа Степановна Ромодановская появилась на свет через три с половиной месяца после кончины отца 27 сентября 1680 года и стала единственным продолжателем ветви потомков Василия Гордого Ромодановского. В 1694 году княжна Марфа Ромодановская вышла замуж за князя Бориса Михайловича Черкасского, комнатного стольника царя Петра Алексеевича, а потом капитана лейб-гвардии Семеновского полка. Княгиня М.В. Черкасская скончалась 9 мая 1723 года на 43-м году жизни. Ее потомки по линии князей Черкасских здравствуют в России до сих пор.

Как установили питерские ученые, часть книг из библиотеки стольника князя Степана Ромодановского хранятся в библиотеке Российской Академии наук в Санкт-Петербурге, куда они попали различными путями от его наследников. Однако судьба значительной части книг остается неизвестной. Тем не менее теперь мы знаем, что молодой аристократ и один из последних князей Ромодановских был образованным человеком, любившим чтение и получившим хорошее образование.

С учетом его происхождения и близости к царскому двору Степана Ромодановского ожидала блистательная карьера. Возможно, он играл бы роль не меньшую, чем его четвероюродный племянник знаменитый князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, фактический правитель страны при Петре Великом во время дальних поездок этого государя. Но судьба распорядилась иначе. Однако, не став государственным деятелем, юный князь теперь навсегда останется среди книжников допетровской Руси.

Николай Фролов

Заглавное фото: charms-and-rituals.blogspot.com