Владимирская девушка разделась в эфире телеканала ТНТ

«Девушка из Владимира показала грудь на ТНТ!» – такими заголовками недавно заполнился Интернет. Речь идет о 19-летней участнице шоу “Comedy Баттл”, которая построила свое выступление очень двусмысленно и сняла бюстгальтер на глазах у жюри и телезрителей. Зачем она это сделала? Читайте наше развернутое интервью с Софьей Лобановой.

Из музыки в юмор!

До “Comedy Баттла” я участвовала в проекте «Песни» на ТНТ. На тот момент я занималась музыкой 11 лет. Была готова к такому серьезному шагу и жить не могла без вокала. Но, к сожалению, судьи меня не оценили. И после проекта у меня случилась депрессия. Спустя где-то 2-3 месяца меня знакомый попросил выйти на сцену за одну из владимирских команд КВН. Им нужна была поющая девочка. Я посмотрела на всю эту «движуху» и стала активно участвовать. У нас были сборы, я работала не только на сцене, но и как автор. Поменяла три команды, писала шутки. Спустя полгода я пошла на кастинг “Comedy Баттл”. Таким образом, юмором я занимаюсь год: 3 месяца – стендапом и 9 месяцев – КВН.

На данный момент я курирую во Владимирской области детский КВН. Рассказываю, что это, почему этим стоит заниматься, мы пробуем с ребятами написать и поставить какие-то номера. Юмор – это основная деятельность, которой сейчас занимаюсь. Музыка – это только заработок сейчас для меня.

Жизнь на проекте

“Comedy Баттл” – один из самых топовых юмористических проектов. Если не туда, то куда? Поэтому я поехала и рискнула. И риск был оправдан. Безусловно, сначала я шла на проект за опытом, хотела посмотреть, как все устроено изнутри, пообщаться с другими комиками. Но сейчас, когда я прошла во второй тур, конечно, я мечтаю о победе.

Но были и сложности. На меня очень давило морально, что остальные участники занимаются стендапом уже несколько лет, многие уже не раз были на «Баттле», и опыта у них больше в разы. А я маленькая 19-летняя девушка, которая играет в КВН 3 месяца, а занимается стендапом всего 1 месяц. По сути, кто я такая? Но, видимо, не все здесь решает опыт.

Зачем сняла нижнее белье в эфире ТНТ?

У меня был монолог про мою жизнь, про стереотипы, про то, как воспринимают меня люди. Грудь! Это, наверное, самое обсуждаемое в моем выступление. Все думают: «Ага, она показала грудь. Все понятно, как она решила покорить шоу-бизнес!» Начнем с того, что грудь я не показывала. Все было эстетично, непошло, и это было “подвязано” к шутке. На проекте «Песни» Паша Воля сказал мне, что я должна почувствовать себя на сцене, как у себя дома. Что делает девушка, когда приходит домой? Снимает каблуки, завязывает волосы в хвост и освобождается от лифчика, чтобы расслабиться. И шутка сработала!

Я не собиралась завоевывать этим публику. Но это мой образ. Я пришла не ради хайпа, а ради юмора.

Реакция публики

Я получала обратную связь не только позитивную, но и негативную. На меня обрушился такой шквал оскорблений! Я даже не думала, что такое со мной произойдет. Но я поняла, что если я хочу чего-то достигнуть, то я не должна обращать внимание на злые языки. Должна дальше верить в себя, писать, выступать и не останавливаться.

Второй тур

Съемки второго тура уже были. Там будет тоже монолог, который посвящен последствиям первого тура. Что мне писали, что обо мне говорили, моя реакция. Груди не будет, стриптиза тоже. Смотрите!

Челлендж #каклобанова

Моя фраза «Займемся юмором!» уже разлетелась по всему Интернету. А некоторые ребята устроили челендж #каклобанова. Снимали с себя нижнее белье и говорили, что им по фигу на всех. Это очень приятно! Я оценила! Спасибо за поддержку!

Это успех?

Я не считаю успехом пока свое выступление в первом туре. Это только начало. Здесь может быть и везение, и случайность. Вот полуфинал должен показать уровень, и тогда можно будет говорить об успехе. Пока не могу рассказать о предложениях, которые мне поступают. Все держу в секрете.

Юлия Митина

Все фотографии из личного архива Софьи Лобановой