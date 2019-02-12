Топ-5 мест во Владимире для идеальной зимней фотосессии

Зима, на улице прекрасная погода! Хватит сидеть дома. Берите под руку любимого человека/подругу/собаку/кошку и отправляйтесь на фотосессию. Наш эксперт-фотограф Константин Захаров расскажет, как сделать идеальные зимние снимки, выбрав лучшие локации нашего города. Но сначала несколько простых советов.

Лучше выбирать для фотосъемки утро или вечер. В эти часы свет наиболее благоприятный. Будет не лишним подумать о погоде. Слишком яркий солнечный день вряд ли поможет вам сделать красивый кадр. Лучше дождаться красивого заката или выйти в пасмурную погоду. Тогда свет будет равномерно рассеян. И наконец, подумайте об одежде. Сливаться со снегом и надевать что-то белое лучше не стоит. Отдайте предпочтение красному, желтому или серому цвету.

Холм у семязинского пруда

Главное для места съемки – свет. И одна из самых классных локаций – холм у семязинского пруда. Если запланируете фотосессию рано утром или вечером, то застанете самый лучший свет в этом месте. Там часто проходят романтичные семейные фотосессии.

Парк “Дружба”

Любые парки – идеальное место для съемки зимой. Особенно в сильные морозы, когда на веточках есть небольшой иней. Парк «Дружба» выделяется на фоне остальных своей огромной территорией. Благодаря ей вы можете уйти в самую глубь, где не будет лишних глаз, и провести потрясающую съёмку. Выбирайте аллеи для создания перспективы и пространства. Кстати, возможно вам понравятся ретро-карусели на входе в парк. Они могут послужить прекрасной декорацией для весёлой фотосессии.

Загородный парк



Этот парк отличается идеальным сосновым лесом. Здесь любой фотограф будет ничем не ограничен в своём творчестве: и поле, и много леса, и водоёмы. Самое главное – места точно хватит на всех, и есть возможность добраться на машине, что немаловажно для семей с детьми.

Дубовая аллея в Сновицах

Про это место уже ходят легенды. Посередине пустого поля стоит два ряда ровных дубов. Аллея с хорошей перспективой, переходящая в редкие деревья. Лучше этого места для съемки зимой (и не только) не найти. Посаженные когда-то для сельскохозяйственных целей, сейчас они радуют всех.

Каток в парке Пушкина

Если постараться, то съемку на катке в парке Пушкина можно превратить в стилизованную романтичную прогулку двух влюбленных в теплых шапках и варежках на льду. Или заснять красивые пируэты загадочной фигуристки. А если вы совсем не умеете кататься, то можно запечатлеть смешную и милую попытку научиться стоять на коньках. В конце концов, можно будет просто поваляться в снегу. Такая романтическая история прямо в центре города.

Юлия Митина

Заглавное фото: moonray.pro