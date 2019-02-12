Пять крутых идей, как провести 14 февраля

Близится самый романтичный праздник года – День всех влюбленных (18+). Просто пойти в кафе или кино в этот день со своей второй половинкой – скука и банальщина. Я подобрала для вас пять вариантов, как сделать этот вечер незабываемым. Кстати, некоторые идеи вы можете позаимствовать, даже если у вас нет пары, но есть возможность вытащить ваших друзей или подруг из дома.

Как в диснеевской сказке

Наверное, каждая девушка мечтает почувствовать себя принцессой. А что есть у каждой принцессы? Много чего на самом деле, но карета – обязательно. Во Владимире предоставить карету с лошадьми на час могут, например, здесь. Стоимость – 5000 рублей. На каретах также катают в Суздале, насколько мне известно. Цена та же.

Дешевле выходят конные прогулки верхом. Они стоят от 1000 до 2000 рублей за человека в час – цены у конюшен разные, лучше все уточнить заранее.

Милые пушистики

Помимо конюшен, во Владимире есть два еще прекрасных места для любителей животных: одно для «кошатников», другое «для собачников».

Для тех, кто любит всех мурчащих, а особенно для тех пар, которые хотят взять домой котейку, идеальным местом проведения 14 февраля станет котокафе «Котангенс» на Гагарина, 11. Здесь вы сможете не только пообщаться с котиками, но и поиграть в настольные игры и «денди», порисовать, насладиться чашечкой кофе или чая под приятную музыку. Что еще нужно в зимний вечер? Цена – 3-4 руб./мин.

Для любителей собак в нашем городе работает «Дом хаски». Это благотворительный проект частного приюта «Дом северной собаки» в Петушках и команды «Небо 33». Все собранные средства идут на содержание более чем сотни собак северных ездовых пород. С милыми хаски, маламутами и самоедами можно сделать потрясающие снимки, вдоволь погладить их и зарядиться позитивом.

Конкретно 14 февраля, к сожалению, эта площадка работать не будет, но вы можете занять место в ближайшие к этой дате выходные. Цены уточняйте в группе «Дом хаски 33».

Для самых романтичных натур

Есть во Владимире такое замечательное место, как «Кинотеатр с джакузи». К большому сожалению, знают о нем не многие. А ведь там можно весело провести время не только со второй половинкой, но и в компании друзей.

Есть три варианта: за 1500 рублей (2 часа, цена на компанию до 4 человек, в стоимость входит аренда зала, для джакузи вам дадут полотенца, халатики и тапочки), за 2999 рублей (2,5 часа для двоих человек, в стоимость входит романтическое оформление зала и фрукты), за 4999 рублей (все то же самое + кальян, шоколадное фондю, чай или кофе). Выбирайте на свой вкус и кошелек. Главное, заранее забронируйте место – туда иногда сложно попасть, особенно в праздники.

Горячий вечер для самых смелых

Я не знаю, насколько прилично ставить фото следующего варианта в нашем издании. У нас все-таки рейтинг 18+.

И все же рисковать не буду и опишу словесно. В нашем городе открылось место под названием «Фетиш студия». Если ваша вторая половинка – поклонник романа «50 оттенков серого», ей (или ему) там понравится. В целом это просто квартира с определенным тематическим интерьером. Ее можно снять как на час (1500 рублей), так и на сутки (4500 рублей).

Когда финансы поют романсы

Если так вышло, что все занято или у вас просто нет лишних средств, всегда есть простой, но шикарный вариант. Вам понадобится скотч, свечи, гирлянда, красивая нарезочка фруктов или каких-то других легких закусок и воздушные шарики.

Можно, конечно, без них, но будет не то. Шарики обошлись мне с доставкой в 600 рублей, заказывать лучше за сутки. Если заказываете еду на дом, учтите, что 14 февраля время доставки составит часа два, поэтому делайте заказ «к определенному часу».

Всем парочкам – счастья, всем одиночкам – встретить свою любовь как можно скорее! Счастливого Дня всех влюбленных!

Алена Славина

Заглавное фото: grishkino.com