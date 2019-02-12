Надежная поддержка для пышных форм

Пышные женские формы – это прекрасно. Особенно, когда дело касается бюста. Ведь именно он притягивает восторженные взгляды мужчин. Но за шикарным размером груди кроется множество медицинских и эстетических проблем, известных только женщинам.

Большая и тяжелая грудь создает дополнительную нагрузку на позвоночник. И может возникнуть осложнение – кифоз. От этого заболевания страдает не только грудной отдел, но и шейные отделы позвоночника. В результате – сильные боли в спине и шее, головные боли, которые мешают полноценной жизни женщины. Кроме того, при использовании тесного белья с узкими бретелями многократно возрастает риск возникновения опухолевых заболеваний молочных желез и лимфодемы (застой лимфы в подкожно-жировой клетчатке с угрозой рожистого воспаления).

Но женщина всегда и во всем стремится к совершенству и изяществу. Особенно это касается нижнего белья. Стереотипы диктуют нам, что удобные бюстгальтеры с широкими основаниями и объемными чашками не могут быть красивыми.

Это предубеждение! Австрийское предприятие “Anita”, основанное еще в 1886 году в Дрездене, выпустило в этом году замечательную коллекцию “Ортобелье”. “Орто” в переводе с греческого означает “правильный”. Поэтому главное назначение такого белья – оптимальный комфорт для женщин с любым типом фигуры. Три основные характеристики: уникальный крой, инновационные ткани и правильная посадка.

Полноразмерные чашки, высокий крой спинки, широкие бретели предотвращают застои в лимфоузлах и молочных железах, не мешают кровообращению и сохраняют ровную осанку. Боковой подкрой анатомически правильно поддерживает грудь, анатомический пояс под грудью не давит на диафрагму и не мешает свободному дыханию.

Прекрасные качественные немецкие ткани, оформление кружевом – все это делает ортобелье “Anita” идеальным. В коллекции представлены различные модели на любой вкус и размер!

Уже в марте 2019 года эта коллекция будет представлена в нашем городе в ортопедическом салоне “Орто Лаборатори” на ул. Усти-на-Лабе, 13/19. Подробности по телефону: 32-41-92.

Будьте красивыми и здоровыми!

Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом

Наталия Иванова

Фото предоставлено салоном “Орто Лаборатори”