18+

Что вы знаете о нашем земляке – авиаконструкторе Александре Микулине?

14 декабря 1895 года родился талантливый ученый и яркая личность

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Что вы знаете о нашем земляке - авиаконструкторе Александре Микулине? Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+

Обсуждение 2

  • Елена:
    12.02.2019 в 19:26

    Блестящий тест!хоть узнать что-то новое о своих земляках!и как обычно:о Чкалове слышали многие,а о тех кто непосредственно все это готовил(созидал)-совсем мало информации!а ведь не было бы их,не было бы и Чкалова!Странно это все-таки….

    Ответить
  • Елена:
    12.02.2019 в 19:28

    А,да!у меня всего 5 из 10!и то,почти все случайно…только Жуковского узнала)))

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

На первый рейс из Владимира в Питер куплено 3 билета

Что вы знаете о Владимирской области?

14 августа регион-33 отмечает свой день рождения

Что вы знаете об Александре Невском?

12 сентября отмечается день перенесения мощей великого князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург

Как Александр Герцен связан с Владимирским краем?

2 января 1838 года писатель прибыл отбывать ссылку в наш город

Узнайте место Владимира по советскому фото

Проверьте, хорошо ли вы помните прежний облик родного города

Узнайте место Владимира по советскому фото

Проверьте, хорошо ли вы помните прежний облик родного города