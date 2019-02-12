Что вы знаете о нашем земляке – авиаконструкторе Александре Микулине?

1. На какой улице Владимира, в обыкновенном одноэтажном деревянном доме, родился и вырос Александр Микулин?
Правильно!
Неправильно!
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В каком городе окончил реальное училище будущий авиаконструктор?
Правильно!
Неправильно!
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Кто был дядей Микулина по материнской линии, чьи лекции в Киевском политехническом институте вдохновили Александра на занятия авиационными двигателями?
Правильно!
Неправильно!
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Какой дальний беспосадочный перелет был совершен экипажем Валерия Чкалова в 1937 году на самолете АНТ-25 с первым советским авиационным двигателем, созданным Александром Мигулиным?
Правильно!
Неправильно!
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Какие правила пришлось нарушить при избрании в 1943 году Александра Микулина академиком Академии наук СССР?
Правильно!
Неправильно!
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Какой первый советский реактивный пассажирский самолет имел в своей комплектации мощный двигатель конструкции Микулина?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из советских писателей вывел Александра Микулина под именем Алексея Николаевича Бережкова в качестве главного героя своей книги «Жизнь Бережкова»?
Правильно!
Неправильно!
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Кто сыграл Бережкова-Микулина в 4-серийном фильме Владимира Довгоня «Талант» (1977) по мотивам книги «Жизнь Бережкова»?
Правильно!
Неправильно!
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Какое второе образование получил Александр Микулин к своему 80-летнему юбилею?
Правильно!
Неправильно!
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В каком фильме один из героев внимательно изучает книгу Александра Микулина «Активное долголетие»?
Правильно!
Неправильно!
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Обсуждение 2
Блестящий тест!хоть узнать что-то новое о своих земляках!и как обычно:о Чкалове слышали многие,а о тех кто непосредственно все это готовил(созидал)-совсем мало информации!а ведь не было бы их,не было бы и Чкалова!Странно это все-таки….
А,да!у меня всего 5 из 10!и то,почти все случайно…только Жуковского узнала)))