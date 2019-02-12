Что вы знаете о нашем земляке – авиаконструкторе Александре Микулине?

1. На какой улице Владимира, в обыкновенном одноэтажном деревянном доме, родился и вырос Александр Микулин?

Кто был дядей Микулина по материнской линии, чьи лекции в Киевском политехническом институте вдохновили Александра на занятия авиационными двигателями?

Какой дальний беспосадочный перелет был совершен экипажем Валерия Чкалова в 1937 году на самолете АНТ-25 с первым советским авиационным двигателем, созданным Александром Мигулиным?

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