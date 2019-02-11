«Живой щит» из гражданских авто. Законны ли действия сотрудников ГИБДД?

Погоня за неадекватным водителем в прошедшие выходные наделала шума не только во Владимирской области: ситуация уже обсуждается на федеральном уровне. Более подробно о этом писали наши коллеги с Призыв ТВ. Причем граждане возмущены не столько поведением нарушителя, коим оказался 28-летний таксист из Волгограда, который ранее уже был лишен прав, сколько действиями сотрудников ГИБДД на стационарном посту под Юрьевцем. Ведь они создали на проезжей части искусственную пробку, организовав из гражданских автомобилей «живой щит», тем самым поставив под угрозу жизни и имущество обычных людей.

Нарушителя на «Шкоде» такая преграда остановила, но ненадолго. Он протаранил несколько машин (в том числе и те, в которых, по словам очевидцев, находились дети) и, пока сотрудники ДПС пытались проникнуть в авто, сорвался с места и уехал. Задержали его только в Лакинске.

Мы решили узнать, имеют ли право сотрудники ГИБДД использовать машины гражданских лиц для создания преграды на проезжей части? Можно ли не подчиниться и не останавливаться? И почему не были использованы металлические конструкции, которые специально установлены на посту для подобных случаев? Все эти вопросы мы задали владимирскому автоюристу Юрию Шутову.



– Что могли использовать для задержания, но не использовали сотрудники ДПС?

– Для остановки таких автомобилей существуют специальные приспособления (спецсредства для принудительной остановки), к примеру, шипованные ленты или шлагбаумы (которые также установлены на посту ГИБДД). Почему не использовали их, я ответить не могу. Также сотрудники полиции имели право применить огнестрельное оружие. Однако, учитывая специфику законодательства России, понятно, почему не применили. За каждый патрон пришлось бы писать килограммы рапортов и расписок. А если бы кто-нибудь пострадал, даже «виновник торжества», сотрудника полиции ожидали бы очень крупные неприятности.

Предположу, что расчёт сотрудников ГИБДД был в том, что нарушитель просто остановится, а не будет таранить «живой щит». Это был бы самый логичный и простой сценарий. Но не сработало, как видите…

– Что делать, если авто ставят в «живой щит»? Чем грозит отказ?

– Если сотрудник ДПС останавливает транспортное средство, водитель должен остановиться именно на краю проезжей части или на обочине дороги. Останавливать автомобиль и удерживать его посреди проезжей части не в компетенции полиции. Другими словами, при таких обстоятельствах вы можете отказаться от постановки своей машины в «живой щит». Максимум, что вы должны сделать, – остановиться на краю проезжей части. Но никак не на встречной полосе и не на самой дороге.

– В результате тарана пострадали машины из “живого щита”. Кто теперь возместит ущерб автовладельцам?

– Однозначно ГИБДД здесь ничего никому выплачивать не будет. Это рассматривается как обычное ДТП. Оно произошло по вине водителя «Шкоды». Значит, и оплачивать ущерб будет он или его страховая компания.

Юлия Митина

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