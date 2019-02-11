Приготовьте сладкую валентинку по старинному русскому рецепту

Пряники делали на Руси издавна и повсюду. Они служили лакомством для детей и выражением уважения к старшим. Пряники были украшением столов и угощением во все праздничные дни. А ещё обязательными гостинцами для влюбленных. Бытописатель Владимирской губернии Иван Голышев отмечал в 1874 году: «Пряники для подарков прекрасному полу имели свои рисунки с разными подписями: «Знак любви», «Знак верности», «Знак уважения», «В день ангела», «Кого люблю, тому дарю» и проч. С рисунками корзинок с цветами, букетов, лебедей, павлинов, птичек».

Накануне Дня всех влюбленных пряничная тема актуальна, как никогда. Ведь что может быть лучшим олицетворением ваших чувств, чем нежное, медовое лакомство? Испеките дорогому вам человеку сладкий подарок по старинному рецепту. Причем положите пряности на свое усмотрение, и у вас получится уникальный, ни с чем не сравнимый пряник. Подарите его своему любимому или любимой, а еще лучше съешьте вместе с ним. Для наших предков это был проверенный способ укрепления отношений.