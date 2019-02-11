Приготовьте сладкую валентинку по старинному русскому рецепту

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Сделайте подарок своими руками
Пряники делали на Руси издавна и повсюду. Они служили лакомством для детей и выражением уважения к старшим. Пряники были украшением столов и угощением во все праздничные дни. А ещё обязательными гостинцами для влюбленных. Бытописатель Владимирской губернии Иван Голышев отмечал в 1874 году: «Пряники для подарков прекрасному полу имели свои рисунки с разными подписями: «Знак любви», «Знак верности», «Знак уважения», «В день ангела», «Кого люблю, тому дарю» и проч. С рисунками корзинок с цветами, букетов, лебедей, павлинов, птичек».
Накануне Дня всех влюбленных пряничная тема актуальна, как никогда. Ведь что может быть лучшим олицетворением ваших чувств, чем нежное, медовое лакомство? Испеките дорогому вам человеку сладкий подарок по старинному рецепту. Причем положите пряности на свое усмотрение, и у вас получится уникальный, ни с чем не сравнимый пряник. Подарите его своему любимому или любимой, а еще лучше съешьте вместе с ним. Для наших предков это был проверенный способ укрепления отношений.
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Возьмите необходимые продукты
Мед — 175 г
Сахар — 1 ст.
Яйца — 2 шт.
Масло сливочное — 100 г
Сода — 1 ч. л.
Мука — 540 г
Пряности – по вкусу
Для глазури:
Белок — 1 шт.
Сахарная пудра — 150 г
Лимонный сок — 1 ч. л.
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Начните с медово-пряной основы
Смешайте в миске сахар, яйца, масло, мед и те самые сухие духи, то есть пряности. Это может быть корица, кориандр, кардамон, мускатный орех, ваниль — что угодно. Даже сухую черемуху использовали для этого в Сибири, находя в ней особый ореховый аромат. Добавьте соды и поставьте на водяную баню, постоянно помешивая. Через десять минут масса станет однородной, сахар растворится. Снимите с огня и дайте ей немного остыть.
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Замесите тесто
В медово-пряную основу добавьте муку и замесите гладкое тесто. Положите его в пакет и уберите в холодильник, как минимум, на два часа.
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Сформуйте пряники
Раскатайте тесто толщиной около 0,5 см. Вырежьте из него пряники необходимой вам формы. Так называемые вырубные формочки в форме сердца можно приобрести в супермаркетах и хозяйственных магазинах.
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Испеките в духовке
Сформованные пряники уложите на смазанный растительным маслом противень. Поставьте разогретую до 225 градусов духовку. Через пять минут убавьте температуру до 175 градусов и выпекайте еще 7-10 минут до подрумянивания.
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Украсьте глазурью
Для глазури взбейте белок до небольшой пены, затем добавьте сахарную пудру и взбейте уже до крепкой пены. Добавьте лимонный сок и аккуратно перемешайте. Удобнее всего рисовать узоры на пряниках с помощью кондитерского мешка. Если у вас его нет – положите глазурь в небольшой полиэтиленовый пакет. Сверху его крепко завяжите и срежьте нижний кончик. Сжимая в руке пакетик и выдавливая из него глазурь, вы сможете выполнить на прянике нехитрый узор или напишите теплые слова.
Татьяна Лысова
Фото: vei.tort-master.com, iamcook.ru
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