Отмечаем День бармена на трезвую голову

У каждого профессионала есть свой праздник: День строителя, День медработника, День бухгалтера – это все на слуху у каждого. Но мало кто знает, что есть и День бармена. Так что это за праздник, и с чем его… пьют?

В Европе День бармена празднуют давно. Изначально это был день почитания святого Аманда в католической традиции. Он жил в VII веке нашей эры во Франции – в краях, которые славились своими винодельнями. Святой Аманд считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, рестораторов и, конечно же, барменов.

В нашей стране про такого святого не знают, а потому и праздник у нас прижился не сразу. В России он начал отмечаться лишь в 2009 году, а во Владимире его и вовсе отмечают всего три года. Зато с каким размахом!

6 февраля Владимирская ассоциация барменов провела на площадке бара «Другой» масштабный конкурс «Bartender never sleep». За звание лучшего из лучших боролись двадцать два участника из Калуги, Твери, Еревана, Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира и городов Владимирской области.

Соревновались конкурсанты в двух номинациях «Оригинальная подача» и «Флейринг» (приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования).

Из своих выступлений бармены сделали настоящее шоу: кто-то делал дымящиеся напитки…

Кто-то использовал для замешивания ингредиентов колбы и склянки для химических опытов…

А кто-то занимался закуской, не отрываясь от приготовления коктейлей.

Посмотреть на это завораживающее зрелище пришли сотни владимирцев – как простые посетители, так и представители самых крутых заведений города. У последних мне удалось узнать некоторые рецепты вкуснейших и необычных коктейлей, чтобы вы, дорогие читатели, смогли устроить свой семейный барменский чемпионат.

«Драконы» от «Чайной № 1»

Чайный коктейль с мороженым «Красный дракон»:

чай фруктовый с вишней – 250 мл,

мороженое клубничное – 100-150 г,

сироп «Гренадин» или гранатовый -20-30 мл,

лёд – 5-6 кубиков.

Завариваем 7-10 г чая примерно 2-2,5 минуты. Стакан наполняем мороженым, добавляем сироп, сливаем чай, размешиваем, добавляем лёд, размешиваем, украшаем гранатом. Если заменить чай на «Шу пуэр», а мороженое и сироп взять шоколадные – получится коктейль «Черный дракон». Дома можно поэкспериментировать с ингредиентами.

Освежающие вкусы от ресторана «Лаки-Лаки»

Клубничный мохито

клубника свежая – 2-3 штуки,

лайм – 2-3 дольки,

мята – пучок небольшой,

спрайт 100-150 мл,

немного льда,

сахарный сироп – 15 мл.

В стакан кладем клубнику, лайм и мяту, вливаем сироп. Добавляем колотый лед и спрайт. Перемешиваем ложкой, поднимаем все вверх. Украшаем веткой мяты и клубничкой.

Имбирный лимонад

имбирь – 2 слайса,

лайм – 2-3 дольки,

сахарный сироп – 20 мл,

лимонад «Schweppes Bitter Lemon» – 100-150 мл.

Выдавливаем сок лайма и имбиря в стакан, доливаем сироп и лимонад, мешаем, украшаем долькой лайма или слайсами имбиря.

Семейные рецепты от ресторана «CHA–CHA»

Глинтвейн с клюквенным киселем

клюквенный или смородиновый морс – 100 мл,

клюквенный кисель – 100 мл,

палочка корицы,

немного гвоздики и кардамона,

несколько долек апельсина.

Подогреваем морс, добавляем кисель, корицу, гвоздику и кардамон. Варим 15 минут, чтобы ингредиенты отдали свой вкус и аромат. Затем добавляем апельсин и варим ещё 3-5 минут.

Коктейль «Киевский торт»

кофе – 100 мл,

какао – 100 мл,

сливки 10% жирности – 50 мл.

Для украшения:

взбитые сливки,

драже «M&M’s»,

орешки молотые,

трубочки вафельные,

шоколадная крошка,

печенье.

Сначала нужно сварить кофе, затем заварить горячими сливками какао. Перемешать кофе с какао и налить в глубокую чашку. Теперь украшаем наш напиток: шапка из взбитых сливок, на неё печенье, драже, орешки, шоколадную крошку и вафельные трубочки.

Экспериментируйте, устраивайте свои чемпионаты вместе с друзьями и родными. И пейте только те напитки, от которых с утра не болит голова.

Ваша Алена Славина

Заглавное фото Алены Русаковой