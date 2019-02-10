Владимирская школа № 43 отмечала юбилей неделю!

Занимались творчеством, устроили встречу выпускников, пели, танцевали и угощались сладостями. Владимирская школа № 43 имени диктора Левитана целую неделю отмечала свой день рождения. А чтобы торжество прошло ярко и незабываемо, были подключены все резервы: учителя, родители и, конечно, дети.

Это кирпичное четырёхэтажное образовательное учреждение – одно из самых молодых в городе. В феврале школе исполнилось 20 лет. Первый выпуск здесь был в 2001 году. На сегодняшний день обучение прошли более 2000 человек.

Школа маленькая, но удаленькая, говорят педагоги. Сейчас здесь обучаются 460 детей. Ребята завоёвывают призовые места на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, заканчивают школу с золотыми и серебряными медалями. Наталья Латышева занимает должность директора третий год.

– За нашей школой идёт бдительный доброжелательный надзор со стороны местных жителей,– говорит она. – Школе доверяют, как родной. И мы до седьмого колена, можно сказать, знаем каждую семью наших учеников. Педагоги помнят всех. У нас очень хорошие родители, откликаются, помогают и классному руководителю, и школе. И с каждым годом отношения становятся теплее. Родители вновь поверили в школу. Активнее стали проявлять себя. И если бы наши мамы, папы, бабушки и дедушки сейчас нам не помогали, у нас такого бы праздника недельного не получилось.

«Школьные именины» праздновали всю неделю с 4 по 8 февраля, и каждый день был тематически расписан. В понедельник отметили День школы. Коридоры здания украсили стенгазетами, родители повесили галерею с плакатами учителей, для ребят поставили фотозоны.

Второй день был посвящён встрече с выпускниками, среди которых есть много интересных людей, например, пилот пассажирского самолёта и патологоанатом.

Самой насыщенной получилась середина праздничной недели, которую посвятили родителям. В среду мамы и бабушки организовали в школе сладкую ярмарку. За символическую плату ребят угощали домашней выпечкой: пирожными, печеньем, тортиками. Наготовили сразу на две смены.

– Ярмарку приурочили к юбилею школы. Решили с родителями провести такое мероприятие. Задействовано было большинство классов. От каждого пришло по 2-3 человека взрослых, – рассказывает Татьяна Лосева, председатель общешкольного комитета. – На столах своё место заняли кремовые пирожные, торты, всевозможная выпечка. Нет границ кулинарным возможностям наших родителей. Естественно, всё это делается для детей. Всё было приготовлено в домашних условиях, с любовью.

– Торговля шла бойко. Со столов всё смели за одну перемену буквально. Цены приемлемые установили – от 5 до 30 рублей. Очень детишкам понравились орешки со сгущёнкой. Их состав очень простой: мука, маргарин, сода, яйцо, сахар и сгущёнка варёная для начинки, – поделилась рецептом Светлана, представитель 2 “А” класса.

– Я взяла торт и пирог. Пирог по 10 рублей, а торт по 20 рублей.

– Считать уже умеешь, выгодная покупка?

– Да, в магазине это стоит дороже. А эта выпечка намного вкуснее, – похвалилась Ира, ученица 1 “Б” класса

После ярмарки взрослые смогли передохнуть во время чаепития, а потом в школьном спортзале был организован дружеский матч по волейболу между родителями и учителями.

В четверг в 43-1 школе устроили«Минуту славы» для талантливых детей, отличившихся в спорте, интеллекте и художественно-эстетическом воспитании. Ученикам-победителям подарили сувенирные кружки с юбилейной цифрой «20».

А в конце недели здесь прошло итоговое торжество: поздравить школу пришли чиновники от администрации города и управления образования. А также коллеги из соседних учреждений и ветераны педагогического труда, которые 43-ю школу поднимали.

– Школу делаем мы: учителя, родители, ученики. Всё зависит от нас. И все наши успехи зависят от старания. Поэтому начинать надо каждому с себя, будь то ребёнок или взрослый. Чтобы у нас всё получалось, я желаю сил, здоровья, желания работать, друг друга поддерживать и вдохновлять. Чем мне нравится эта школа – здесь очень хорошая атмосфера, взаимоуважение, отзывчивость. К нам в команду хорошо вливаются молодые коллеги. Многие учителя возвращаются к нам обратно, поработав в других местах. Всё познаётся в сравнении. Если школа становится вторым домом, сюда хочется приезжать даже с другого конца города. И с таким коллективом можно многого добиться и встретить новый юбилей, – отметила директор Наталья Латышева.

Кстати, благодаря кулинарной ярмарке удалось собрать 13 тысяч рублей. Эти средства пойдут организацию следующих школьных праздников.

Татьяна Данилова

Фото автора и родительского комитета школы