Будущий участник Евровидения приедет во Владимир с концертом

Новым участником от России на конкурсе “Евровидение-2019” выбран Сергей Лазарев. Вещатель конкурса (в нашей стране это ВГТРК) официально подтвердил эту информацию. Все зрители в шоке, сеть вопит от восторга! И сам Лазарев, похоже, совсем не против такого поворота событий. На его официальной страничке в «Инстаграме» уже появился пост, где певец на русском и английском языках подтвердил свое участие: «Теперь официально) До встречи в Тель-Авиве в мае))».

Мало того, уже выбрана песня, которая, по словам певца, будет чем-то новым для европейского конкурса и чем-то новым для самого Сергея Лазарева. Первые комментарии певец дал журналу «Super»:

– Идея летала в воздухе, начиная с конца «Евровидения» в 2016-м. Все вокруг говорили, что нужно вернуться! Я же сомневался до последнего момента! Официальное предложение поехать в этом году от ВГТРК поступило недавно, и я, взвесив все за и против, в итоге дал согласие.

Как всегда, все мои вопросы и сомнения убрала песня! Это будет кардинально новый для Европы Сергей Лазарев. Я понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене «Евровидения» и вновь представить страну. Выступить так, чтобы Россия гордилась своим представителем – главная задача для меня. Хотя я понимаю колоссальные риски и еще большее давление и ответственность в этот раз, но я сделаю максимум.

А для владимирцев есть еще одна очень приятная новость! Ведь совсем скоро, 25 февраля, Сергей Лазарев будет выступать в нашем городе. Он приедет с незабываемой постановкой и новыми песнями. «N-Tур», премьера которого приурочена к 35-летию артиста, пройдет в поддержку нового альбома, официальный релиз которого состоялся в декабре 2017-го.

Судя по количеству оставшихся билетов, у вас еще есть маленькая возможность посмотреть выступление участника конкурса «Евровидение-2019» вживую.

Владимир с нетерпением ждет приезда певца!

Юлия Митина

Заглавное фото: 360tv.ru