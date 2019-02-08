Топ-5 небанальных подарков девушке ко Дню влюбленных

Мужчины, мы понимаем, что в большинстве своем вы считаете, что 14 февраля – смазливый праздник с мягкими игрушками, милыми сердечками, «валентинками» и всякими другими девчачьими радостями, которые не подходят брутальной мужской натуре. Но 13 февраля вы все судорожно бегаете по магазинам в поисках этих милых безделушек. Не лучше ли подготовиться заранее и подарить что-то небанальное? Мы составили список бюджетных и необычных подарков девушкам на День cвятого Валентина.

Коробка с вкусняшками

Здесь дело не в самом подарке, а, скорее, во внимании и подготовке. Возьмите картонную коробку и проявите фантазию! Наклейте вашу общую фотографию, вырежьте из газеты буквы и соберите ваши любимые «фразочки» или признания в любви (также наклейте их на коробку). После чего наполните ваш подарок ее любимыми «вкусняшками». Если она любит определенный сорт сыра, купите его! Плюс, конечно, туда пойдут шоколадные батончики, мармеладные мишки, попкорн, чипсы — словом, всё, что ужасно вкусно и что любимая редко себе позволяет.

Такой подарок она не оставит без внимания. А вы будете горды тем, что преподнесли приятный сюрприз!

«Вскрыть, когда…»

Крайне бюджетный и невероятно запоминающийся подарок. Возьмите конверты и напишите на них «Вскрыть, когда…» Содержимое самого конверта будет зависеть от продолжения фразы.

«Вскрыть, когда будет скучно» — внутрь можно вложить ваши фотографии.

«Вскрыть, когда захочешь услышать, как сильно я люблю тебя» — положить записку с вашим номером телефона.

«Вскрыть, когда будет грустно и одиноко» — здесь можно написать, как сильно вы любите свою девушку и что цените в ней больше всего.

«Вскрыть, когда наступит наша годовщина» — а вот тут можно и потратиться! Например, положить сертификат на ужин в ресторане, билеты на любимый фильм и так далее.

«Вскрыть, когда будет не хватать меня» — напишите свой адрес и положите деньги на такси.

Придумать можно все, что угодно. А если вы еще красиво оформите эти конверты, то ценность подарка увеличится в несколько раз!

Банка с косметическими мелочами

Парни, запомните: у каждой девушки есть список вещей, которые ей нужны всегда, даже если их уже некуда класть. К одним из таких пунктов относится косметика. Просто зайдите в любой магазин и попросите консультанта набрать для вас много мелких подарков: маски, патчи, крема для рук, бальзамы, скрабы, эфирные масла и кучу всего еще. После чего возьмите красивую прозрачную банку, наклейте на нее стикеры в стиле 14 февраля (их можно взять в любом цветочном магазине), положите туда все подарочки – и вуаля! Идеальный презент для вашей возлюбленной готов.

Единственное, не покупайте никаких сложных косметических продуктов типа тональной основы, консилера, карандаша для губ и так далее. Здесь вы просто можете не угадать с цветом.

Расписные валенки

Модный, смешной и очень “заботливый” подарок – валенки! Во-первых, это, правда, стильно. Во-вторых, забавно! Ну и, в-третьих, вы прекрасный парень, потому что заботитесь о том, чтобы у нее не замерзли ножки. Даже если носить каждый день она их не будет, то точно устроит в них фотосессию.

Совместная фотосессия-квест

Если хотите сделать девушке сюрприз, то читайте правила игры: снимаете студию, нанимаете фотографа, покупаете платье и отправляете его ей с курьером и запиской. В ней напишите, куда и во сколько она должна явиться в этом наряде. А потом встречаете ее на пороге фотостудии в самом стильном прикиде из вашего гардероба и идете вместе на сказочную фотосессию! Поверьте, когда девушке дают возможность расслабиться, ни о чем не думать, а слепо следовать указаниям своего любимого мужчины – это волшебно! Плюс у вас останутся замечательные снимки на память.

Оригинальный брелок/кулон

Подарите ей брелок для ключей с гравировкой (имя любимой, дата вашего знакомства или признания в чувствах) либо купите брелок, состоящий из ключа и сердца. Вместе они будут одним целым. Также можно приобрести кулон в виде сердца и попросить выгравировать на нем надпись «Я тебя люблю» на разных языках. Саму идею надписи можете подчерпнуть во время поиска такой вещицы на разных сайтах магазинов с подарками.

Юлия Митина

Заглавное фото: babyben.ru