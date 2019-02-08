Что интересного и бесплатного нас ждет в выходные?

Социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» в выходные порадует владимирцев тремя полнометражными мультфильмами и давно ожидаемой картиной о Дон Кихоте. О похождениях отважного и забавного зверька малыши смогут узнать, посмотрев анимационную ленту «Ежик Бобби: Колючие приключения» (Китай, 2016, 6+). Начало в 10.30.

Полнометражный мультфильм «Жил-был кот» (Канада, Япония, 2016, 6+) поведает историю маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, по роковой случайности попавшего в неизвестный большой город. Начало в 13.30. Анимационная «Тайна магазина игрушек» (Китай, 2017, 6+) наполнена юмором и веселыми приключениями робота Таймбота и его новых друзей. Начало в 16.00.

А взрослых приглашают познакомиться с новой работой американского режиссера Терри Гиллема «Человек, который убил Дон Кихота» (Испания, Бельгия, Франция, Португалия, Великобритания, 2018, 12+), которая сразу же после выхода на широкий экран стала культовой.

Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

9 и 10 февраля в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

Вход свободный