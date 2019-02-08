Что интересного и бесплатного нас ждет в выходные?

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Фильмы на все возрасты и вкусы
Социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» в выходные порадует владимирцев тремя полнометражными мультфильмами и давно ожидаемой картиной о Дон Кихоте. О похождениях отважного и забавного зверька малыши смогут узнать, посмотрев анимационную ленту «Ежик Бобби: Колючие приключения» (Китай, 2016, 6+). Начало в 10.30.
Полнометражный мультфильм «Жил-был кот» (Канада, Япония, 2016, 6+) поведает историю маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, по роковой случайности попавшего в неизвестный большой город. Начало в 13.30. Анимационная «Тайна магазина игрушек» (Китай, 2017, 6+) наполнена юмором и веселыми приключениями робота Таймбота и его новых друзей. Начало в 16.00.
А взрослых приглашают познакомиться с новой работой американского режиссера Терри Гиллема «Человек, который убил Дон Кихота» (Испания, Бельгия, Франция, Португалия, Великобритания, 2018, 12+), которая сразу же после выхода на широкий экран стала культовой.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
9 и 10 февраля в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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VII Международный фестиваль-конкурс
«Звёздный дождь» 6+
В фестивале искусств могут участвуют исполнители и творческие коллективы в разных возрастных категориях – от 5 до 25 лет и старше. Конкурсные номинации тоже очень многообразны: вокал, хоровое пение, инструментальный жанр, оркестры, хореография, театр мод, театральный жанр, художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и художественные ремёсла, фотография и фотографика. Победители конкурса будут номинированы для участия в фестивале “Славянский Базар” (Россия), а также в Международном фестивале в Македонии в 2019 году.
Областной Дворец культуры и искусства: ул. Диктора Левитана, 4
9 февраля с 12.00 до 20.00 – конкурсные прослушивания и просмотры по номинациям;
10 февраля с 12.00 до 20.00 – второй тур в номинации «Эстрадный вокал», Гала-концерт и церемония награждения участников.
Вход свободный
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Зимний спортивный праздник
«Лыжня Россия» в Доброграде 0+
Массовые старты XXXVII Всероссийской гонки пройдут почти во всех городах нашей области. Первоклассная лыжня, укатанная ратраком, понятная навигация – это главные причины, почему спортсменам в этот февральский день нужно встать на лыжи в Парке семейного отдыха Доброграда. Регистрация участников будет проходить в день заезда с 9.00 в банкетном зале «Гнездо Аиста».
Кроме того, для гостей и болельщиков Доброград готовит настоящий зимний праздник! На площадках Парка семейного отдыха пройдут энергичная зарядка, конкурсы по жиму штанги и снежных фигур. Все желающие могут поучаствовать в веселых забегах в валенках и мешках, проехаться по снегу на велосипеде и пострелять в тире. В «малые олимпийские игры» в Доброграде будут включены хоккей с мячом, футбол на снегу, бобслей с ледяной горки и керлинг с нестандартными предметами.
Отличное настроение гарантировано всем, а приятным дополнением будут памятные призы за победу в необычных соревнованиях!
Парк семейного отдыха в Доброграде Ковровского района
9 февраля с 11.00 до 15.00
Вход свободный
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Свободное поэтическое пространство
«Зимние чтения» 16+
Пришло время для очередных, как показал опыт, уникальных и просто потрясающих умы «Зимних чтений». Целью его станет объединение, обмен опытом, освещение этого темного мира Словом. Что же это будет? Все зависит прежде всего от нас всех вместе взятых! «Зимние чтения» проходят в формате открытого микрофона: все желающие могут прочитать свои стихи и послушать произведения других. Кроме того, на этих чтениях вы увидите картины Семёна Баёва. Так что вдохновляться можно не только аудиально, но и визуально.
Областной Дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
9 февраля в 17.00
Вход свободный
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Киносеминары
Жак Тати «Мой дядюшка» (Франция, Италия, 1958) 12+
Молчаливый господин Юло живет в старом, ветхом квартале Парижа. Недалеко обитает семейство Арпелей — его сестра и зять. У них ультрасовременный дом, полный модных бытовых приборов. Когда же Юло навещает их, он никак не может вписаться в это высокотехнологичное окружение…
В рамках семинаров, посвященных кинематографу XX века, в областной библиотеке для детей и молодежи пройдет просмотр и осуждение классической комедии Жака Тати «Мой дядюшка». Каждый кадр этого фильма имеет смысл, каждая часть о чём-то рассказывает. В этом картине нет малозначительных деталей: все они неотъемлемы и необходимы. Это кино для хорошего настроения, кино, исполненное любовью к жизни. Не отказывайте себе в удовольствии посмотреть его в хорошей компании.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
10 февраля в 14.00
Вход свободный
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Музыкальный четверг в воскресенье
Лара Фабиан Je t’aime 12+
Работники библиотеки для детей и молодежи ломают стереотипы! В отделе литературы по искусству детского корпуса раз в неделю в течение целого часа теперь будет играть музыка. Гости мероприятия окунутся в мир мелодий и звуков, узнают много нового о музыке и музыкантах и получат заряд отличного настроения. Поначалу эти встречи проходили по четвергам, но воскресенья оказались удобнее.
В этот раз разговор пойдет о жизни и творчестве Лары Фабиан, франкоязычной певицы бельгийско-итальянского происхождения. Критики называют ее голос «ангельским» и классифицируют как лирическое сопрано. Российскому слушателю Лара Фабиан известна по совместному творчеству с Игорем Крутым. Оно вылилось в целый альбом под названием «Доктор Живаго», музыку к которому написал наш композитор, а слова традиционно сама Лара.
Областная библиотека для детей и молодежи: ул. Мира, 51
10 февраля в 15.00
Вход свободный
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11-й тур чемпионата России по волейболу
ВК «Владимир» – «Технолог-Белогорье» (Белгород) 6+
Владимирские волейболисты играют почти без поражений. Из 16 игр чемпионата они победили в 14-ти. Наш клуб – лидер турнирной таблицы группы Б, несмотря на то что по-прежнему испытывает большие проблемы с финансированием. Тем не менее наши волейболисты надеются, что не останутся вне игры, и серьезно готовятся к встрече с белгородским клубом «Технолог-Белогорье».
Раньше волейбольный клуб содержала администрация города. Но федеральным распоряжением финансирование профессионального спорта за счёт бюджета запрещено. Клуб несколько месяцев искал спонсоров. Но безрезультатно. За помощью волейболисты обратились к руководству региона. Пресс-служба губернатора озвучила намерение областных властей поддержать клуб. Так что еще поболеем за любимую команду!
Городской центр здоровья: ул. Мира, 59
10 февраля в 17.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: gorod-dobrograd.ru
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