Резидент Stand Up Дмитрий Романов шутил во Владимире

В минувшие выходные во Владимир приезжал один из участников шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов. В «Max Brau» не было ни одного пустого места. Причем в зале была и молодежь, и люди средних лет. Дмитрий немного пообщался с публикой, отметив как раз таки разный возраст собравшихся. После чего приступил к программе, которая продолжалась около полутора часов.

Время пролетело очень быстро. Владимир посмеялся от души и явно был доволен выступлением. А что думает о концерте и нашем городе сам Дмитрий Романов? Об этом мы спросили его лично.

О городе и владимирской публике

– Город прекрасный! Я уже второй раз во Владимире. Здесь очень много памятников архитектуры, храмов, очень красиво. Погулять я пока не успел, но то, что видел из машины, впечатляет. Отмечу, что публика была интеллигентная. Это удивило, потому что обычно в провинциальных городах зрители, если я выступаю в заведении ресторанного типа, многие напиваются. На самом концерте ждут пошлостей или достаточно громко себя ведут. А во Владимире такого не было. Это порадовало!

Для меня идеальная публика – это люди, которые умеют мыслить. Люди, которые имеют воспитание. Люди, которые готовы хорошо проводить время и смеяться. Вот мой зритель!

О том, где нравится выступать

– Я люблю выступать на площадках, где есть ряды. То есть в ДК или театрах. А по поводу провинциальных городов или столичных – это неважно. Мне главное, чтобы публика была умная.

Откуда берутся идеи для шуток

– Идеи беру из жизни, на их основе прописываю шутки. Потом проверяю их в каких-то камерных местах с небольшой аудиторией. Обкатываю, езжу с концертами по стране. И только после этого записываю для телевидения.

Какой материал идет в ТВ-версию, а какой отправляется по городам?

– Могу сказать, что в туре по городам участвуют почти все шутки, которые идут потом в телевизионную версию. Ближе к съемкам, если я понимаю, что есть места слабоватые, я их убираю. Могу доработать неудачные шутки к следующим съемкам.

Стоит ли ждать сольного большого Stand Up концерта?

– Чтобы сделать концерт, нужен час хорошего материала. И для того, чтобы снимать монологи в шоу Stand Up на ТНТ, тоже нужны шутки. А чтобы снять и концерт, и монологи, нужно два часа в год хорошего материала. А я могу произвести на данный момент только один час в год. То есть нужно либо не снимать монологи, а снять концерт сразу. Либо делать не очень смешное, а средненькое. Что, мне кажется, нехорошо. Но я активно думаю по поводу концерта.

Какая бы девушка могла понравиться Дмитрию Романову?

– У меня есть супруга, и сейчас мне уже никто не может понравиться. Но если вернуться в прошлое, это должна была быть красивая девушка с чувством юмора, умная. Ну и, конечно, хозяйственная.

Спасибо владимирской публике, все было круто! Думаю, что раз в год я стабильно буду к вам приезжать с сольным концертом.

Юлия Митина

Фотограф Ольга Сморжанюк