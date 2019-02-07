Косы для викингов и простых смертных

Сериал «Викинги» не дает покоя юным модницам. Уж очень хочется заплести косы, как у героев и героинь! Некоторые варианты мы уже показывали вам в предыдущем материале. Но поняли, что этого мало. Поэтому держите вторую часть инструкции по созданию разнообразных модных кос. На этот раз от профессионального парикмахера Жанны Сазоновой.

Пучок с косой

1. Сначала мы хорошо прочесываем волосы.

2. Затем выделяем прядь передней зоны, ближе к челке. Челку можно оставить или, если позволяет длина, заплести её.

3. Ширину пряди (4-5 см) отделяем от основной части волос.

4. Затем остаток волос собираем в пучок задней затылочной зоны (высоту хвоста можно сделать как пониже, так и чуть повыше).

5. Из выделенной пряди мы плетем косу, обычную или французскую.

6. Доплетенную косу зажимаем резинкой, желательно приближенной к цвету волос. Косу немного можно распушить в разные стороны, тем самым придав объем.

7. Далее на хвост надеваем небольшой поролоновый валик и с помощью шпилек или невидимок фиксируем.

8. Затем остаток волос собираем в комелёк, распределяем по всему валику, чтобы закрыть его, и с помощью шпилек или невидимок закрепляем концы хвоста.

9. После чего берём косу и аккуратно распределяем её вокруг головы и валика.

10. С помощью невидимок прикрепляем кончик косы к валику. Прическа готова.

Рыбий хвост

1. Расчешите все волосы в ровный красивый хвост.

2. Завяжите его резинкой.

3. Затем разделите волосы на две равные половины.

4. Одну маленькую прядь крест-накрест положите на противоположную: правую прядь на левую, а потом левую – на правую. Повторяйте так до тех пор, пока не закончатся пряди.

5. Закрепите прическу резинкой для волос.

Французская коса

Заплести обратную французскую косу дело не сложное – это как обычное плетение косы, только в обратную сторону.

1. Итак, с передней зоны челки, выделяем небольшое количество волос, захватываем в хвостик и закрепляем с помощью резинки. У нас должно получиться три пряди, где средняя прядь – это наша челка.

2. Плетение начинается с добавлений новых прядей поочередно с обеих сторон. С левой и с правой стороны берем по прядке. Начинаем плести. Красивая коса получается, если мысленно провести линию от лба до затылка и плести волосы вдоль этой линии.

3. Плетем до самого конца. Пряди слегка вытащим и распушим косу для придания объема.

Московская плюшка

Это плетение очень простое! Нам понадобятся только силиконовые резинки.

1. Берем две пряди толщиной в 4 см с левой и правой стороны.

2. Завязываем между собой так, чтобы было не очень туго. У нас получился хвост.

3. Затем берем следующую прядь в том же порядке и просовываем сверху сделанного хвоста.

4. Точно так же делаем с другой стороны. Просовываем, затем завязываем опять силиконовой резиночкой. Немного ослабим прядки, и у нас вырисовывается сердечко в виде плюшки. Можете продолжить плести до конца или остановитесь на этом этапе.

Французская коса, заплетенная в резинки

1. Для начала надо расчесать волосы, сделать прямой пробор и разделить на две половинчатые зоны.

2. Вторую часть сразу закрепим резинкой, чтоб волосы не мешали вам в плетении.

3. Берем прядку шириной в 4 см, завязываем и закрепляем силиконовой резинкой.

Идем так дальше, попрядно закрепляя каждую выделенную часть волос в резинку до конца.

4. После чего переходим на другую сторону. Как только вы завязали все выделенные хвосты, начинаем плетение.

5. Берем первый хвостик, делим на две части, поднимаем следующий хвостик и перекидываем вперед.

6. Теперь к прядкам, которые остаются в руках, добавляем следующую прядку и завязываем её силиконовой резиночкой. И так до конца!

7. Затем распушим наши хвосты. И вот получилась коса-краса!

Юлия Митина

Заглавное фото: fjord.su