Быть или не быть мужу на родах?

Востребованы ли партнерские роды во Владимире? Кого берут роженицы Владимирской области с собой в роддом? Что советуют врачи семейной паре, нацеленной на партнерские роды? Об этом расскажет наш эксперт – главный врач ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр» Надежда Геннадьевна Туманова.

Папа в родзале не экзотика

Лет 100 назад, когда еще не было открыто много больниц и клиник, большинство родов во всем мире происходило в домашних условиях в присутствии медиков. Отец был где-то рядом, под дверью – к роженице его не пускали. Приглашали мужчину в «святая святых» лишь в крайних случаях, когда речь шла о жизни мамы или ребенка.

При появлении традиционных роддомов новоиспеченный отец получал в руки кричащий или сопящий сверток с пышным бантом и не мог даже предположить, что пришлось пережить его жене. Возможно, поэтому и рождалось так много анекдотов о беременности и родах, в том числе и о совместных, где папы через одного падали в обморок.

Как только опция «партнерские роды» стала доступной в российских роддомах, желающих «родить командой» с каждым годом становилось все больше. К тому же многие звезды шоу-бизнеса рожали вместе с мужьями и не делали из этого секрета: актрисы Анна Ковальчук и Елизавета Боярская, продюсер Виктория Макарская, певицы Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Надежда Мейхер, Наталья Подольская, Полина Гагарина, телеведущие Тутта Ларсен, Ксения Собчак и Ксения Бородина.

И сегодня папа в родзале – уже не экзотика, а общепринятое явление, причем утвержденное Федеральным законом от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Глава 2, статья 51 гласит: «Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца ребенка или иного члена семьи».

В обморок не падают, но плачут

В 2018 году 99 рожениц (4% от общего количества родов) выбрали партнерские (семейно-ориентированные) роды в Областном перинатальном центре г. Владимира. В 2017-м было 38 таких родов, в 2016-м – 25. Есть уже запись на февраль и март этого года. И судя по цифрам, интерес растет, желающих становится все больше.

По словам медиков, партнерские роды способствуют гармонизации психологического состояния беременных, повышают взаимную ответственность медицинского персонала, рожениц и членов семей. Практика показывает, что семейно-ориентированные роды снижают частоту конфликтов и жалоб. Партнёрские роды рекомендуются и Минздравом РФ, и Всемирной организацией здравоохранения.

– Надежда Геннадьевна, кто чаще всего становится инициатором партнёрских родов?

– Безусловно, женщины. Я бы сказала, что процентов 85%. В остальных случаях настаивают мужчины. Мы их ласково называем «беременные мужья». Им важно быть рядом с женой в такой ответственный момент.

Когда только партнерские роды стали внедрять в роддома, то мужья стремились попасть на роды, чтобы быть на страже, держать все под контролем, в том числе и врача. Сегодня мужья на родах – это помощники: они делают массаж, поддерживают жену психологически, задают вопросы врачу, помогают роженице выполнять указания акушерки, перерезают пуповину малышу. И когда они берут новорожденного на руки, в их глазах непередаваемое счастье.

– Плачут? В обморок на родах падают?

– Редко, но слезы бывают, слезы радости, счастья. После родов могут и врача обнять из-за переизбытка чувств. В обморок у нас еще никто не падал. Все адекватно себя ведут.

– Всегда с мужем рожают или кого-то еще зовут? А если штампа нет в паспорте, на роды мужа пустите?

– В основном рожают с мужьями. Но знаю, что бывают случаи, что идут «рожать командой» – с мамой, с сестрой, со свекровью. Штамп в паспорте мы не смотрим, главное, чтобы роженица дала добро на присутствие мужа или того, кого она хочет с собой взять на роды.

По закону на роды можно пригласить любого члена семьи. Он должен проконсультироваться у психолога в нашем центре, сдать кровь на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C, сделать флюорографию. Кстати, анализы на гепатиты скоро будут обязательны для всех мужей беременных женщин.

Анализы и флюорографию можно сделать как бесплатно по месту жительства, так и платно в медцентрах, кому как удобнее и проще. Консультация у психолога бесплатная. Роды бесплатные, они оплачиваются по полису ОМС. За присутствие члена семьи на партнёрских родах, за совместное пребывание с ребенком доплачивать ничего не нужно.

– Да, ведь еще один большой плюс перинатального центра – это совместное пребывание мамы и малыша.

– В палатах «Мать и дитя» ребенок постоянно находится вместе с мамой. И неважно, партнерские роды были или обычные. Ребенка забирают только на осмотры. Во всех палатах есть туалет, душ, раковина, пеленальный стол. Есть палаты, где ребенка забирают в 23.00 до 5-6 утра, а также на время детских процедур и утреннего обхода. Дело в том, что одним мамам важно сразу, с первых минут, быть рядом с малышом, другие хотят отдохнуть, прийти в себя. Распределение по палатам зависит от желания и здоровья мамы и малыша, а также от наличия мест.

Право женщины – выбрать, где, как и с кем рожать

– Для партнерских родов нужны же специальные условия?

– Безусловно, и в нашем перинатальном центре три индивидуальных родовых зала для партнерских родов. В каждом зале кровати-трансформеры, которые в нужный момент преобразуются «в кресло» для родов, а также кроватка для малыша, кресло для партнера.

– Необходимо заранее заявить о своем желании рожать вместе с мужем?

– Да, во вторник и четверг с 10.00 до 12.00 без всяких талонов и предварительной записи нужно подойти в администрацию перинатального центра с документами (паспорта, родовой сертификат, полис ОМС, обменная карта, результаты анализов члена семьи, кто будет присутствовать на родах). Психолога можно пройти сразу же после записи на партнёрские роды, он расскажет о процессе, покажет виды массажа. И останется только ждать часа икс.

В этот день роженица поступает на фильтр, пока она оформляется и проходит необходимые подготовительные процедуры к родам, сопровождающий ожидает. Ему нужно переодеться в сменную обувь, чистую и удобную (только не шерсть) одежду, можно взять с собой термос и перекус. Процесс родов предугадать невозможно – кто-то быстро рожает, а у кого-то этот процесс более долгий. После родов еще 2 часа сопровождающий может побыть с роженицей и малышом.

– А если что-то пойдет не так, и вдруг понадобится экстренное кесарево сечение?

– По статистике, именно в партнерских родах меньше всего осложнений. Но если вдруг необходима операция, то сопровождающий сможет ожидать рядом с операционной. Но в операционной ему находиться нельзя. В некоторых европейских странах такое возможно, но в российских роддомах нет.

– Какие-то советы роженицам даете? Уговариваете на партнерские роды?

– Советы давать сложно. Все наши врачи говорят, что партнёрские роды – это личное решение, на усмотрение в семье. Мы не уговариваем, никого не заставляем. Это право каждой женщины – выбрать, как, где и с кем ей рожать.

– На партнерские роды чаще решаются те, кто рожает первого ребенка?

– Нет, все по-разному. Есть и те, кто первый раз, а кто-то и за вторым, третьим и даже четвертым ребенком идут впервые на партнерские роды. В прошлом году у нас даже двойня родилась – для папы был двойной стресс и двойное счастье. Есть пара, которая уже дважды успела у нас отметиться на партнерских родах (у них малыши-погодки). Приезжают к нам со всей области, да и владимирские роженицы часто выбирают наш перинатальный центр.

Праздновать будем?

Не все пары, которые выбрали партнерские роды, готовы своим опытом поделиться с общественностью: мужья стесняются, родственники не понимают и не всегда поддерживают, кто-то просто не любит афишировать свою личную жизнь. Вот несколько отзывов о партнерских родах, в них есть и смешные, и трогательные моменты.

Рассказывает Наталья Широкова:

– С предложением рожать вместе я подходила к мужу, еще будучи беременной впервые. Получила отрицательный ответ, не настаивала и рожала одна как в первый, так и во второй раз. Находясь в родовом зале, я каждый раз чувствовала себя растерянной и одинокой, хотелось плакать от счастья, что я родила, что ребенка унесли куда-то далеко. Мне хотелось, чтобы рядом был кто-то близкий, кто разделит со мной счастье, похвалит, обнимет.

И в третий раз супруг был не готов меня поддержать. Он пару раз ходил на подготовку к родам к перинатальному психологу. На последней встрече ему сказали, что на родах лучше не присутствовать, а быть на схватках и после. Он согласился и даже обрадовался, что ему не надо видеть «всех прелестей». Но роды – непредсказуемый процесс, в итоге супруг был со мной все время. Когда спрашиваю о впечатлениях, его ответ: “Это было неожиданно интересно и не так страшно, как показывают в фильмах”. И обязательно упоминает, что влечение ко мне он испытывает такое же, как и раньше.

Родные, друзья мужа – все крутили у виска и рассказывали страшилки, как семьи разводятся после партнерских родов. Нас это не остановило. Мы хотели, чтобы я была спокойна в родах и после, мы хотели, чтобы малыш оставался с нами после родов. В итоге муж сообщал всем знакомым, что я родила, а сама я отдыхала и наслаждалась малышом.

17 февраля в прошлом году у нас родилась дочь Людмила. И это были самые классные роды, если сравнить с предыдущим опытом. Каждый идет на партнерские роды за чем-то своим. Если бы это были первые роды, то, возможно, мне нужна была бы поддержка еще и в схватках. В третий раз я хотела скорее воссоединиться с малышом, сообщая, что мы опять вместе, что все хорошо и этот мир прекрасен. Ведь главный в родах – это ребенок, которого женщина носит под сердцем. Принимая решение, думайте не только о себе.

Я рада, что вновь выбрала первый роддом, – все было мягко и профессионально. Роды принимал начмед Дмитрий Валерьевич Шабалин, он был на дежурстве. Наша семья очень довольна! И, конечно же, первое правило успешного грудного вскармливания ВОЗ было соблюдено – раннее прикладывание к груди в первые два часа после родов. Мы с малышом были вместе после родов, не разлучаясь.

Рассказывает Анна, мама двоих детей:

– Я дважды рожала вместе с мужем, вернее с мужьями. Первый раз мы были молодые, зеленые. На совместные роды нас уговорила свекровь, у ее подруг дочери рожали с мужьями и были довольны. Мы жили во Владимире, свекровь – в Москве, там я и рожала, в наших роддомах такой услуги еще не было. Я лежала на сохранении, а когда начался процесс родов, позвонила мужу, приезжай, мол, скоренько. Как всегда, хорошее дело начинается в ночь, родила я утром. Муж успел доехать, массировал мне спину, был невыспавшийся и испуганный. У меня получилось, как в анекдоте. Акушерка, видя, что скоро все случится, говорит: подождите пару минут, сейчас я стол подготовлю (она имела в виду родильный). А муж растерянно меня спрашивает: «Мы что, праздновать будем»? Над нами смеялось все отделение, оставшаяся часть родов прошла весело и задорно – родился сын.

Второй раз я рожала в Иваново по знакомству, но уже с другим мужем. Он тоже массировал мне спину, у меня даже синяк потом на пояснице остался. Единственный нюанс: когда муж нервничает, он постоянно ест. И вот я лежу, сосредоточилась, пыхчу на схватках, а он мне: «Может, колбаски или сырка? Конфету хочешь?» Мне кажется, он успел объесть даже персонал роддома. Когда родилась дочь, он взял ее на руки и расплакался от счастья. И я ему сразу простила многочасовые приставания с бутербродами.

Рассказывает Татьяна, мама троих детей:

– Первые и вторые роды у меня были обычные, один на один с акушеркой. Муж получал детей на ступеньках роддома. В третий раз решились на партнерские роды. Муж уговорил, я как-то изначально не хотела его присутствия.

Он постоянно был рядом, поддерживал, в обморок не падал, за руку держал, даже успевал фотографировать на память на телефон. Конечно, я справилась бы и без него, но это хорошо, что он был рядом, это нас психологически еще больше сблизило. И это здорово, когда папа сразу же берет малыша на руки. Наверное, именно в этот момент у мужчин и включается на полную мощность отцовский инстинкт. Два часа после родов – это как общая победа в Олимпиаде: устали, но счастливы.

В присутствии мужа все происходит по «правилам» и без дополнительных просьб: ребеночка выкладывают маме на живот, ждут отпульсирования пуповины, прикладывают малыша сразу же к груди. Я довольна работой всего персонала, особенно доктора Шабалина – золотой человек! Пошутит, поддержит, успокоит. Ни к кому у меня не было обид, претензий, нареканий.

Елена Середина

Фото из архивов Натальи Широковой и Н.Г. Тумановой

Заглавное фото: mirmir.space