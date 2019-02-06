«Красота против болезни»: у особенных детей – особенные мамы

Истинная красота светится изнутри, и дело тут не во внешности. Екатерина, Мария и Татьяна – мамы особенных детей. Их малышам от 2 до 7 лет. И у каждого есть проблемы со здоровьем. Большую поддержку этим мамам, в том числе моральную, оказывает благотворительный фонд «Владимирские дети-ангелы». Именно он организовал для женщин бесплатную фотосессию. Визажист и фотограф вместе с участницами продумали образ русских красавиц: в платках, с шалями, с интересным макияжем.

Место для съёмки выбрали, что называется, самое древнее – Соборную площадь и смотровую площадку рядом с Успенским собором. Реквизитом запаслись заранее – связка баранок и леденцы-петушки дополнили образ а-ля рус.

Одной из первых фотозон стал зимний пикник с видом на владимирские просторы. Цветастые платки эффектно смотрятся на фоне белого снега.

Пожалуй, самым нелёгким моментом стала фотосессия у берёзы. К дереву пришлось пробираться через большие сугробы. В кадре участницы проекта смотрелись очень органично. Образ русских красавиц удался. Но в каждом лице, во взгляде, несмотря на улыбку, затаилась грусть. Возможно, такая особенность присуща всем русским женщинам.

Екатерина, Мария и Татьяна признались, что в подобном проекте участвуют впервые. К приглашению отнеслись с воодушевлением. Этим мамам хотелось развеять мифы о вечно замученных родителях деток с ограниченными возможностями.

– Мы хотим, чтобы люди узнали о том, что родители особенных детей – обычные люди. Ведь некоторые думают, что детей-инвалидов рожают наркоманы и алкоголики. Наш проект доказывает обратное. Мы активные и красивые женщины, каждая из нас хочет счастья для своего ребенка, – поделилась Екатерина Шлёпова, одна из участниц фотосессии. – Поэтому спасибо большое всем организаторам и координатором этой акции. Мы чувствуем вашу поддержку.

У нас есть чат мамочек, где мы делимся информацией о врачах, медикаментах, просто переживаниями. Кто-то давно живёт с этой болью. Кто-то недавно присоединился. Мы не даём друг другу опустить руки, рассказываем о личном опыте, полученном путём проб и ошибок. Как в фонде, так и на нашем женском форуме царит домашняя атмосфера. Здесь нет зла. И если у кого-то ребёнок делает успехи, мы всегда радуемся за эту семью.

Сейчас в чате – более 180 человек. И всё это мамы детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутистов. Женщины стали одной большой семьей. Даже вместе отмечают праздники.

– Родители не замыкаются в себе. Ещё лет 30 назад мамы с детьми-инвалидами сидели дома. А сейчас идёт социализация, родители больше не стесняются показывать окружающим своих детей, – говорит Татьяна, участница фотосессии. – Они приходят в гости к школьникам в обычные классы, где ребята общаются, с детства приучаясь к доброте. Только так наше общество станет цивилизованным.

В феврале этого года благотворительному фонду «Владимирские дети-ангелы» исполняется 5 лет. Его создатели – две активные мамы Ирина Долганова и Татьяна Журавлёва. Для женщин – это волонтёрская работа.

– Наша аудитория – это дети Владимирской области с неврологическими заболеваниями: ДЦП, аутизм, задержка психоречевого развития, – рассказывает Ирина Долганова, организатор фонда. – В фонде постоянно идут благотворительные сборы и оплачивается лечение и реабилитация детишкам. Обращений от родителей очень много, очередь на год формируется за несколько дней. Крупных спонсоров у нас нет, за полгода удается собрать где-то 150 тысяч рублей.

Фонд «Владимирские дети-ангелы» оказывает помощь не только детям, но и моральную поддержку их родителям. Больше года назад здесь появилась акция в поддержку мам особенных деток. Для женщин устраивают бесплатные фотосессии на природе, в студии. В проекте приняли участие уже четыре фотографа.

– Я считаю, что наши женщины, которые от этих детей не отказались, они герои. С больным ребенком мама и сиделка, и логопед, и массажист. Зачастую проблематично даже выйти из дома. Поэтому, чтобы их как-то поддержать, воодушевить, мы решили сделать проект «Красота против болезни». Они общаются с фотографом, визажистом, вместе продумывают образы и переживают положительные эмоции. Для них это и гордость, и радость. А если счастлива мама, на ребёнка это будет лишь благотворно влиять,- уверена Ирина Долганова.

Фонд приглашает к участию в благотворительном проекте всех фотографов, кто сможет поделиться своим талантом с владимирскими мамами.

Татьяна Данилова

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