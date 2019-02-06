Теперь о самом важном для нашего организма – о чистой воде

Как обезопасить себя от вредных примесей в питьевой воде? Что делать, чтобы не подвергаться последствиям аварий коммунальных сетей?

Водопроводная вода может быть опасной! На запах воды из-под крана жаловались в конце прошлого года не только жители Доброго и Боголюбово. Даже улицу Суздальскую (район Центрального рынка) не обошла та же участь. Работники местного кафе сообщали, что на водопроводной воде невозможно готовить напитки, очень сильный химический запах. Жалобы на сильный запах воды начались еще 11 декабря.

Понятно, что на сто процентов нельзя застраховаться от таких неприятностей с водопроводной водой. Городской водопровод получает половину всей воды из реки Нерли, река открыта для всех, риск есть всегда. Но вот два неприятных момента, которые приходят в голову:

– по данным официальных источников, загрязнение воды не подтверждается;

– на таких стрессовых ситуациях обязательно кто-то зарабатывает сверхприбыли.

К слову сказать, по сообщениям органов власти, анализы проб воды не показали превышения допустимых норм растворенных примесей. Конечно, когда мы слушаем официальные новости на подобные темы, возникают сомнения в искренности представителей власти, но в данной ситуации руководство магазинов «Ручеек» (компании «Водный мир») провело свое расследование и поинтересовалось у независимой лаборатории, проводились ли у них анализы из «пострадавших» районов города. Оказалось, да, проводились. Результаты нас в целом успокоили. Анализ воды по 15 показателям из водопровода в Добром не отличался от результатов ранних исследований. Объяснение простое. Чтобы вызвать резкий химический запах от воды, может быть достаточно мизерного количества некоторых ароматических углеводородов. При этом превышения норм ПДК по СанПиНу 2.1.4.1074-01 наблюдаться не будет, и формально вода будет считаться питьевой. Но чтобы найти, что именно в воде в таких крошечных количествах растворено, нужны очень дорогостоящие исследования в лабораториях высокого уровня оснащения. Может быть, таких лабораторий во Владимире нет, а может, к ним не поступала заявка на такое исследование. Сие науке не известно.

В любом случае ситуация эта неприятная, а самое неприятное – то, что мы не застрахованы от ее повторения! Как на будущее обезопасить себя от проблем с качеством водопроводной воды? Вот тут возвращаемся ко второму пункту, к тем, кто зарабатывает сверхприбыли на таких ситуациях. Как показала практика, в дни форс-мажора с полок магазинов исчезла бутилированная вода. Представьте, во сколько раз возросли расходы жителей на питьевую воду или вообще они вдруг появились, если до этого кто-то не покупал ее, а употреблял для приготовления пищи прямо из-под крана.

Мы живем в современном, технически «продвинутом» мире, и у нас есть несколько вариантов выходов из возможной неприятной ситуации. Кто-то идет на родничок, кто-то покупает воду в магазинах или киосках, но не все осознают, что идеальную природную воду можно получать прямо дома в 10 раз дешевле, чем в магазине. При этом не нужно нагружать себя тяжестью ее переноса из точки «добычи». И качество такой воды будет аналогичным родниковой или брендовой воды из бутылок, если, конечно, бренд не подделан.

Прогресс, к счастью, не стоит на месте. Лет двадцать назад нельзя было представить у себя на кухне компактный мини-заводик по получению воды отличного пищевого качества с оптимальным содержанием полезных минералов. В наши дни это более чем доступно. И вдвойне приятно то, что эти технические достижения принадлежат отечественным изготовителям: «Аквафор», «Гейзер», «Барьер» и т.д. Например, новинка от компании «Аквафор» – водоочиститель «Аквафор-DWM-101S Морион» при габаритах 42 х 37 х 19 см содержит в себе все составляющие производства брендовой бутилированной воды: предфильтры механической и сорбционной очистки, высококачественная мембрана, умный минерализатор и, для удобства пользования, накопительный бак 5 л. Все это в одном корпусе. Этот «малыш» легко обеспечит идеальной питьевой водой семью до шести человек. Чтобы не быть голословными, приведем конкретные выгоды в рублях от владения этим или подобным фильтром для воды.

Семья из пяти человек потребляет в пищу в сутки до 12 л воды. По самому недорогому варианту, вода в 19-литровых бутылях стоит до 200 руб., т.е. в пределах 10 руб. за 1 л. В месяц на такую семью расходуется 3720 руб., в год соответственно 44 640 руб. Внушительная цифра.

Фильтр для воды «Аквафор-DWM-101S Морион» при цене 8690 руб. имеет срок службы 5 лет, реально он может служить и больше. При использовании на нашей владимирской воде обслуживание такого фильтра обходится в среднем около 2 700 руб. в год. Если учесть стоимость самого фильтра и поделить ее на срок службы 5 лет, то получится 1 698 руб. в год. И того расходы на один год с учетом стоимости фильтра составят примерно 4 400 руб., что в месяц составит 367 руб. Согласитесь, это не 44 640 руб. в год. Разница в 10 раз.

И это все на примере одного фильтра. Есть варианты с тем же качеством, но компактнее и дешевле. Например, «Аквафор-DWM-31 Лидер» при цене 5 580 руб. имеет такое же качество воды, но экономия может достигать 12 и более раз по сравнению с водой из магазина.

Положа руку на сердце, опыт показывает, что некоторые пользователи вообще забывают заменить предфильтры, а фильтр все равно работает. И можно не бояться, что он воду не чистит. Мембрана не пропустит грязную воду! И в таком случае цена литра воды вообще стремится к нулю! Но лучше, конечно, не забывать про обслуживание.

А сколько ненужных забот вы избегаете, пользуясь фильтром для воды. Хозяйкам известно, что в период заготовок банок с урожаем нужно очень много воды принести с ключика или купить в магазине. Это ж какие тяжести и затраты времени. А тут под рукой всегда 5 л есть. Нужно еще? Подождал 30-40 минут – еще 5 л воды. Правда, есть специальный переходник, который позволяет без вашего контроля наполнить очищенной водой емкость любого объема и автоматически отключить наполнение, когда емкость полная. Кстати такой переходник для больших емкостей у «Аквафор-DWM-31 Лидер» имеется в комплекте.

Еще один важный момент. Стоимость обслуживания фильтра не зависит напрямую от количества пользователей. Зависимость, конечно, есть, но она не ярко выражена. Т.е. эффект масштаба здесь заключается в том, что если в вашей семье проживает не 4 человека, а 6, то цена обслуживания может так и остаться в той же сумме и стоимость литра воды в таком случае снизится в 1,5 раза. Что еще приятнее.

Выводы: современная наука позволяет нам быть независимыми от состояния водопровода в городе. Водоочиститель – это незаменимый помощник на любой кухне. Он позволяет нам экономить значительные средства на покупке питьевой воды. Мы можем готовить пищу и напитки на воде идеального природного качества. А также мы бережем свое здоровье и драгоценное время, избегая такого не всем полезного вида спорта, как поднятие и перенос тяжестей.

Магазин “Ручеек”

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