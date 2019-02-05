Житель Владимира завязал с наркотиками и стал рэпером

Из русских рэп-исполнителей уважает Басту, а вырос на песнях Эминема. Евгению Неустроеву – 26 лет. В его биографии было много чёрных полос: тюремный срок, наркотики, отчаяние… Первый раз запрещённые препараты он попробовал в 18 лет, будучи за решёткой. Героин предложил сокамерник. На протяжении 7 лет Евгений употреблял тяжёлые наркотики,совмещая с курением «травки».

На вопрос, зачем начал употреблять, отвечает: «Чтобы уйти от реальности. Самоутвердиться в том коллективе, который находится в тюрьмах. Кто-то колет наколки, а кто-то наркотики».

Но вот в жизни этого мужчины, уже на свободе, происходит спасительная встреча, изменившая всю его дальнейшую судьбу.

– Однажды меня увидели ребята из евангельской церкви. У них есть такое служение – помощь наркозависимым. Меня отправили в реабилитационный центр. Причём отправили сами бывшие наркоманы, которые уже по 7-10 лет не употребляют. Я тоже захотел поменять свою жизнь. Всегда этого хотел, но не мог сам справиться. Я был разрушен и духовно, и физически. А в центре я стал верующим человеком, утвердился в мысли, что Бог мне поможет справиться с моим недугом. Именно это и спасло. А до этого ничего не действовало, я и в

клиниках дорогих московских лежал, откуда потом сбегал. Садился на электричку и уже там начинал «мутить». Сейчас я не употребляю около 2 лет. Моя поддержка – это моя семья: родители, дети, жена. А еще мой пастор и служители церкви. Но, в первую очередь, поддержка идёт свыше. Потому что люди – это люди, а Бог – это Бог.

А в октябре прошлого года Евгений открыл в себе талант рэп-исполнителя. Признаётся, что в какой-то момент получил некое откровение и сразу начал писать «жизненные» треки. О своих прошлых ошибках, о настоящем, о том, что видит вокруг, о чём мечтает. По словам мужчины, в этом он видит свое служение людям. Сейчас в его копилке уже 7 музыкальных композиций.



– На мой взгляд, рэп будет всегда актуальным. Я и сам много слушаю из современного российского рэпа. К сожалению, многие исполнители пропагандируют наркотики и проституцию. А я вдохновляюсь верой и пишу слова поддержки для таких же, как я. Невозможно этот текст написать разумом. Это такое состояние душевное, духовное. Потом я очень люблю музыку. А направление рэп я выбрал, потому что это современно. И

слушатели всегда найдутся. Мне хочется, чтобы люди принимали «божьи стандарты», чтобы кардинально меняли свою жизнь в лучшую сторону.

В пропасть провалились…

И прожигали жизнь

В навязанной рутине,

В собственном сплетении,

Словно в паутине…

Играя всеми гранями,

Забыв про все запреты,

Они перемещались

Навстречу ветру…

И им уже не свернуть

С этой опасной дороги,

Хотя стучат их сердца,

И еле держат ноги…

Но этот узкий путь…

Он кончится внезапно,

К большому сожалению,

Им нет пути обратно…

И выбрав для себя

Такой нелегкий путь,

Не каждый найдёт силы

Его перешагнуть…

А в душе лишь вера

В хорошее начало,

И сердце в их груди

Сильнее застучало…

Надежды их рухнули,

Словно песочный замок

Никто из них не знает,

Как он от счастья далёк…

Сейчас Евгений Неустроев пишет новые тексты. Он уверен: главное – любить то, чем занимаешься, и верить, что всё получится. Впереди его ждёт важное выступление: в марте Евгений участвует в ивановском рэп-фестивале. Будет рад поддержке из Владимира.

Молодой человек, который смог подняться с наркотического дна, мечтает помогать другим людям. Чтобы его песни были поддержкой в трудную минуту, и каждый нашел в себе силы сказать наркотикам «нет». А ещё Евгений подумывает сделать свой лейбл «Рэп в стиле Христа».

Татьяна Данилова

Видео автора

Фото Евгения Неустроева