Житель Владимира завязал с наркотиками и стал рэпером

Из русских рэп-исполнителей уважает Басту, а вырос на песнях Эминема. Евгению Неустроеву – 26 лет. В его биографии было много чёрных полос: тюремный срок, наркотики, отчаяние… Первый раз запрещённые препараты он попробовал в 18 лет, будучи за решёткой. Героин предложил сокамерник. На протяжении 7 лет Евгений употреблял тяжёлые наркотики,совмещая с курением «травки».
На вопрос, зачем начал употреблять, отвечает: «Чтобы уйти от реальности. Самоутвердиться в том коллективе, который находится в тюрьмах. Кто-то колет наколки, а кто-то наркотики».
Но вот в жизни этого мужчины, уже на свободе, происходит спасительная встреча, изменившая всю его дальнейшую судьбу.
– Однажды меня увидели ребята из евангельской церкви. У них есть такое служение – помощь наркозависимым. Меня отправили в реабилитационный центр. Причём отправили сами бывшие наркоманы, которые уже по 7-10 лет не употребляют. Я тоже захотел поменять свою жизнь. Всегда этого хотел, но не мог сам справиться. Я был разрушен и духовно, и физически. А в центре я стал верующим человеком, утвердился в мысли, что Бог мне поможет справиться с моим недугом. Именно это и спасло. А до этого ничего не действовало, я и в
клиниках дорогих московских лежал, откуда потом сбегал. Садился на электричку и уже там начинал «мутить». Сейчас я не употребляю около 2 лет. Моя поддержка – это моя семья: родители, дети, жена. А еще мой пастор и служители церкви. Но, в первую очередь, поддержка идёт свыше. Потому что люди – это люди, а Бог – это Бог.
А в октябре прошлого года Евгений открыл в себе талант рэп-исполнителя. Признаётся, что в какой-то момент получил некое откровение и сразу начал писать «жизненные» треки. О своих прошлых ошибках, о настоящем, о том, что видит вокруг, о чём мечтает. По словам мужчины, в этом он видит свое служение людям. Сейчас в его копилке уже 7 музыкальных композиций.
– На мой взгляд, рэп будет всегда актуальным. Я и сам много слушаю из современного российского рэпа. К сожалению, многие исполнители пропагандируют наркотики и проституцию. А я вдохновляюсь верой и пишу слова поддержки для таких же, как я. Невозможно этот текст написать разумом. Это такое состояние душевное, духовное. Потом я очень люблю музыку. А направление рэп я выбрал, потому что это современно. И
слушатели всегда найдутся. Мне хочется, чтобы люди принимали «божьи стандарты», чтобы кардинально меняли свою жизнь в лучшую сторону.
В пропасть провалились…
И прожигали жизнь
В навязанной рутине,
В собственном сплетении,
Словно в паутине…
Играя всеми гранями,
Забыв про все запреты,
Они перемещались
Навстречу ветру…
И им уже не свернуть
С этой опасной дороги,
Хотя стучат их сердца,
И еле держат ноги…
Но этот узкий путь…
Он кончится внезапно,
К большому сожалению,
Им нет пути обратно…
И выбрав для себя
Такой нелегкий путь,
Не каждый найдёт силы
Его перешагнуть…
А в душе лишь вера
В хорошее начало,
И сердце в их груди
Сильнее застучало…
Надежды их рухнули,
Словно песочный замок
Никто из них не знает,
Как он от счастья далёк…
Сейчас Евгений Неустроев пишет новые тексты. Он уверен: главное – любить то, чем занимаешься, и верить, что всё получится. Впереди его ждёт важное выступление: в марте Евгений участвует в ивановском рэп-фестивале. Будет рад поддержке из Владимира.
Молодой человек, который смог подняться с наркотического дна, мечтает помогать другим людям. Чтобы его песни были поддержкой в трудную минуту, и каждый нашел в себе силы сказать наркотикам «нет». А ещё Евгений подумывает сделать свой лейбл «Рэп в стиле Христа».
Татьяна Данилова
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Фото Евгения Неустроева
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