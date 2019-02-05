Мой коллега – Александр Германович Шапошников

Современный писатель Юрий Поляков как-то заметил, что энергию искусства слова рождает только очень сильная эмоция, она является движущей силой и необходимым толчком к действию. В июне 2018 года я присутствовала на государственных экзаменах во Владимирском областном музыкальном колледже. Александр Германович Шапошников выпускал учеников по специальности и концертмейстерству, руководил инструментальной группой народного хора, оркестром русских народных инструментов, сам играл на баяне в программе экзамена по дирижированию. И везде – на пределе, по «гамбургскому счёту».

Не экзамен, а концерт

Приятное чувство удивлённого восхищения усиливалось внешней скромностью, немногословием, серьёзностью музыканта и его явным нежеланием выделяться. Для сегодняшнего дня и универсализм Шапошникова, и его негативное отношение к пиару, и фанатичное служение профессии совершенно нетипичны. Это герой не нашего времени. Чистое золото профессионализма сегодня стало редкостью.

«Мы преступили в нашей жизни некую опасную черту… В невесёлой отечественной действительности все мы, каждый по-своему, виноваты. Мы слушаем певцов, лишённых голоса и даже слуха. Нашу жизнь определяют политики, за всю свою деятельность не принявшие ни одного верного решения. А консультируют их учёные, не замеченные ни в одном сколько-нибудь серьёзном исследовании» (Ю. Поляков). Сегодня никого не удивляет диссонанс между амбициями и способностями человека.

Однако в деле музыкального исполнительства разница между подделкой и истинной ценностью по-прежнему очевидна. Концерт является «моментом истины» для музыканта и публики. Перефразируя того же Полякова, можно сказать, что музыкант не тот, кто играет, а тот, кого слушают. Именно исполнитель даёт музыке жизнь, вступает с соавторство с композитором, сливаясь с инструментом. Всё должно соединиться «здесь и сейчас»: преодоление технических сложностей и волнения, знание текста, власть над материалом, драматургией и формой.

Концертирующие музыканты – великие труженики, постоянно проходящие проверку на прочность, но даже в их «пчелиной» среде Александр Германович выделяется уникальной работоспособностью, разносторонностью, в которой явственно звучит «негромкая музыка здравого смысла» (И. Бродский о прозе С. Довлатова).

С чего все начиналось

Александр Шапошников родился в г. Орехово-Зуево Московской области. В семье музыкантов не было, но бабушка чудесно пела, а отец хорошо знал классический репертуар. «Если родители любят музыку, то можно считать наверняка, что её будут любить и дети» (Л. Оборин). Родители привели шестилетнего мальчика в детскую музыкальную студию «Алые паруса», потому что кто-то заметил у него музыкальные способности.

Первый педагог – Вячеслав Анатольевич Щетилов – предложил на выбор два инструмента. Баян и аккордеон стояли рядом. Педагог спросил: «Ты хочешь играть на баяне или аккордеоне?» Мальчишке по внешнему виду понравился баян, но он решил, что этот инструмент называется «аккордеон» и, робея спросить, ответил, что хочет играть на аккордеоне. Когда выяснилась ошибка, Александр постеснялся и от своих слов не отказался. Так он стал первым учеником В.А. Щетилова по аккордеону.

Кроме музыки, в детстве было много увлечений, среди которых: лёгкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. По стопам отца юноша собирался поступать в Орехово-Зуевский индустриальный техникум. И, только благодаря настойчивости первого педагога, он продолжил своё музыкальное образование. Сейчас наш герой с благодарностью вспоминает уже ушедшего из жизни своего первого музыкального Учителя – его профессионализм и редкие человеческие качества.

Во Владимирском музыкальном училище Александр Германович Шапошников вспомнил свою детскую мечту и написал заявление на обучение уже на баяне. И нисколько об этом не жалеет. В результате получился музыкант, виртуозно играющий на двух инструментах и знающий 4 (!) музыкальные системы. В училище наставником юного музыканта стала Валентина Николаевна Литвинова. Вот как отзывается от своем педагоге наш герой: «Она привила мне любовь к занятиям на инструменте, способствовала моему быстрому росту как исполнителя, и, вообще, она замечательный человек!»

Самовыражение через мастерство

Баян – сложный инструмент с тремя музыкальными системами. «Представьте, стоит у вас на коленях «ящик» весом 14-19 кг. Левой рукой всё время надо сжимать и разжимать мех, в то же время нажимать клавиши, не видя их. Не забывать клавиши правой руки, переключать регистры, когда руками, когда подбородком, и всё это делать вовремя», – рассказывает Александр Германович.

Самый авторитетный баянист для Шапошникова – это известный российский музыкант Юрий Шишкин. Он занимается по 8-10 часов в день, его интерпретация всегда убедительна, он постоянно работает над самообразованием.

Сам Александр Германович читает много литературы о музыке и композиторах, слушает других исполнителей, в том числе в записи: «Пианисты и скрипачи имеют вековые традиции исполнительства, и учиться у них обязательно, так как баянисты играют произведения из их репертуара. Если берёшь скрипичное или фортепианное произведение, обязательно надо прослушать запись на этом инструменте».

Чтобы достичь высокого владения инструментом, заниматься надо в разумных пределах и без вреда для здоровья. В старших классах школы – это 2-3 часа в день, в колледже не менее 4 часов ежедневно, в вузе – пока есть силы.

Самое сложное – играть одному

Шапошников предпочитает играть хорошую музыку разных времён, стилей и жанров. В его исполнении впервые прозвучали соната для баяна Евгения Дербенко (обработка Вячеслава Королёва) на тему песни «Ой ты, рожь». Скоро состоится премьера «Рябинушки» Вячеслава Королёва, однокурсника Александра Германовича по Российской академии музыки им. Гнесиных (РАМ).

«Самое сложное – это, конечно, играть одному, – признается музыкант. – Даже когда готов на все сто, всё равно волнуешься, что что-то может не получиться. А спрятаться не за кого». Запоминание наизусть идёт по-разному. Сложное место может лечь на память почти сразу, а простое – никак.

Как запомнить музыкальный текст? Рецепт от Александра Шапошникова:

1. Длинное разбей на части.

2. Не торопись, досконально изучи всю вертикаль и горизонталь текста.

3. Пойми текст.

Учитель музыки

С 1998 г. Александр Шапошникова преподает в Специальной детской музыкальной школе при Владимирском музыкальном училище. Вот как сам он говорит о своей деятельности: «Я думаю, что педагог по призванию – нечастое явление. Во вкус этой работы входишь постепенно и довольно долго. Самое трудное, пожалуй, сохранить интерес у учащихся на весь период обучения. Надо постараться сократить рутинный период «ковыряния» в тексте, заинтересовать студента самостоятельными поисками тонкостей исполнительства. В колледже ребята должны поиграть произведения разных стилей, жанров, эпох.

В педагогической деятельности я никому не подражаю, хотя иногда ловлю себя на мысли, что тот или иной педагог «просыпается» во мне. Самое интересное в работе педагога – наблюдать за развитием ученика на протяжении долгого периода. Как за ростом дерева, за которым ты ухаживаешь и потом испытываешь или огромную радость от плодов, или просто удовлетворение, ну, или разочарование, и такое бывает. Не чувствовать отдачи от своих усилий, что может быть страшнее в работе педагога?»

На вопрос «Что особенно важно в облике педагога?» великий Ростропович ответил: «Педагогическая совесть», а Александр Германович Шапошников – ТЕРПЕНИЕ.

Видео с концерта, посвященного памяти профессора РАМ им. Гнесиных Юрия Вострелова – наставника Александра Шапошникова

Дирижер оркестра

Педагогическая деятельность и исполнительство Шапошникова слились воедино в его дирижёрской работе, ведь дирижёр воспитывает оркестр. С 2016 г. педагог руководит оркестром русских народных инструментов при Владимирском музыкальном колледже имени А.П. Бородина. Это не первый оркестр, с которым работал музыкант, – опыт уже был. И образование, конечно, помогло. Александр Германович считает, что дирижёр студенческого оркестра должен быть, прежде всего, требователен к себе: «Партитуру надо знать … почти наизусть». Известный советский дирижер Кирилл Кондрашин советовал перед репетицией глубоко овладеть партитурой и услышать её. Полезно новое сочинение проиграть на рояле, тогда гармония в оркестре слышна отчётливей. Обязательное требование к дирижёру – развитый гармонический слух и особое слуховое ощущение выразительности. Записи не помогают, а навязывают чужую интерпретацию. Если нет времени поиграть, надо учить партитуру зрительно, с помощью внутреннего слуха.

Дирижёры – сильные гипнотические личности, умеющие подчинять своей воле коллектив. Гипноз, электризующий публику, заключается в обострённом чувстве живого пульсирующего ритма, которое надо иметь каждому дирижёру. В оркестре должно сложиться чувство коллективного ритма. Играя и слушая остальных, каждый должен принимать ритмическую «эстафету» от другого музыканта, ощущая паузы, как звучащую тишину.

«Надо говорить о драматургии, содержании, композиторе, – отмечает Александр Шапошников. – Для того чтобы найти взаимопонимание, надо, чтобы ребята видели, что ты намного больше их знаешь и можешь. Не обязательно, но желательно быть самому хорошим исполнителем, репутация сильного сольного исполнителя, по крайней мере, мне помогает. Инструменты оркестра надо знать хорошо: их диапазон, возможности, приёмы исполнения. Но дирижёр, играющий на всех инструментах, вряд ли найдётся.

Народный оркестр звучит, конечно, не так мощно, как симфонический, но у него есть свой неповторимый колорит. Есть классические произведения, написанные для симфонического оркестра, которые хорошо звучат и в народном. Это, прежде всего, русская музыка: «Похвала пустыне», «Сеча при Керженце» Римского-Корсакова, «Ночь на лысой горе», «Рассвет на Москве-реке» Мусоргского, «Времена года» Чайковского, увертюра к опере «Сон на Волге» Аренского».

Студенческий коллектив предъявляет к дирижёру особые требования. Кроме неполной комплектации и отсутствия очередей к пультам, есть проблемы технического и исполнительского уровня оркестрантов. Сложные произведения разучить трудно. Если не могут играть, в ход идут увещевания или упрощение партии. Если появляется солист, трудности увеличиваются, ведь надо, чтобы весь коллектив играл в ансамбле с одним человеком. Дирижёру приходится помучиться с теми, кто не слышит солиста. С солистами тоже не всё гладко: «С кем-то приходится посидеть отдельно, расставить все точки над «i», а с кем-то достаточно репетиции с оркестром».

“Важно показать не когда, а КАК вступить, тогда ты обязательно окажешься с оркестрантами на одной волне” – вот как сказал о Шапошникове один из его студентов.

Не первый, но единственный

У писателя Юрия Полякова есть интересная мысль о том, что «важно понять, и как можно раньше, где твоё честолюбие… Душевная энергия черпается из одного источника, и на два дела этой энергии обычно не хватит». Шапошников является редким исключением из общего правила. Везде, где его творчество, – там и его честолюбие. Как и многим выдающимся музыкантам, Александру Германовичу помогает смена родов деятельности. При бешеном графике она позволяет сохранить свежесть восприятия и открывает «второе дыхание».

Не хватает времени только на разнообразные хобби: на спорт, чтение, просмотр хороших кинофильмов и «тихую охоту» в лесу.

Сегодня Александр Германович находится в зените своей профессиональной формы, мы от всей души желаем ему новых творческих успехов. Благодаря ему мы имеем возможность слушать живую музыку, ощутить настоящее, остановить мгновенье, вновь услышать голоса людей, говорящих с нами на языке музыки. «Искусство таит в себе нечто более могущественное, чем власть и деньги, правящие сегодняшним днём. Искусство повелевает памятью нации, а в особо выдающихся случаях – памятью человечества» (Юрий Поляков).

Марина Шустрова, преподаватель высшей квалификационной категории Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина

Фото и видео из личного архива Александра Шапошникова

