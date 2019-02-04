Стоп – гололед! Переводим обувь на зимний ход

Вчера во Владимире прошел ледяной дождь. И с утра улицы превратились в настоящий каток. Нужно быть предельно осторожными, ведь самая распространенная причина зимних травм – это банальное падение на улице. О мерах профилактики и первой помощи пострадавшим нам недавно рассказывал владимирский врач-травматолог Сергей Александрович Козлов. Продолжаем тему и предлагаем вам обзор специальных противоскользящих устройств для обуви, которые спасут от падения на льду. Чего только нет на рынке! Мы просмотрели предложения на сайте Алиэкспресс (1) и выбрали, на наш взгляд, лучшее.

Шипы на резинке

Шипы на резинке – самый простой способ предотвратить падение. Они подходят абсолютно для любой обуви. Одну часть вы надеваете на носок, вторую, длинную, дотягиваете до пятки. Резинка растянется даже если у вас 46-й размер ноги. Правда, шипы будут только на носке. Это не очень удобно, ходить придется, наступая сначала на носок. А то пользы от шипов не будет!

Стоимость: 150 – 200 рублей

Снегоступы для покорителей вершин

Если ваши задачи серьезнее, чем пешая прогулка по ледяным дорогам, то и механизмы должны быть прочнее. Например, такая насадка с шипами в 1 см по всей стопе уж точно вас не подведет. Ее стоит надеть, если вы очень боитесь поскользнуться, ну или собираетесь в зимний туристический поход.

Стоимость: 450 рублей

Одиночные шипы на женскую обувь

Работают по тому же принципу, что и предыдущие устройства. Впиваются в лед, разрушают его поверхность и тем самым удерживают вас на ходу. Но это более практичный и более женский вариант. Ведь никому не хочется, чтобы резинки от насадки или зубья в 1 см было видно на красивых дамских сапожках. А комплект маленьких шипов можно прикрепить к любому участку подошвы, даже на каблук! Желательно только, чтобы протектор на обуви был высокий, иначе есть возможность повредить ботинки.

Стоимость: 70 рублей

Силиконовая насадка на каблук

Мужчины, если вы видите женщину в такую погоду на шпильках, знайте: эта барышня может все! Потому как нет ничего хуже, чем преодолевать лед и снежную кашу на высоких каблуках. Но и здесь есть спасение. Наденьте на каблук такую силиконовую насадку, и тогда земля перестанет уходить у вас из-под ног!

Стоимость: 25 рублей

Противоскользящие наклейки на обувь

Силиконовые наклейки на подошву действительно облегчат нам жизнь. Они не так заметны, как шипы, но от скольжения по льду оберегают не хуже. Поэтому, если предыдущие варианты вам не подходят, воспользуйтесь этим!

Стоимость: 80 рублей

Резиновая противоскользящая подошва

Хотите защитить всю подошву? Наклейте новую! Да- да! Чтобы не упасть на льду, есть вариант просто купить антискользящую подошву со специальным покрытием и рисунком. Почти как зимняя резина на вашем авто!

Стоимость: 600 рублей

Юлия Митина

Заглавное фото: bagnet.org

(1) ООО “АЛИБАБА.КОМ (РУ)”, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10; № ОГРН 1157746446747