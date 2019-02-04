Почему в шекшовском яблочнике нет яблок

Историк русской кухни Павел Сюткин в интервью журналу «Охраняется государством» рассказал, что во время своих полевых исследованиях в 2017 году под Суздалем их группа обнаружила совершенно неожиданное и забытое блюдо – шекшовский яблочник. Вопреки названию, это была запеканка из картофеля с молоком и яйцами. Сколько же лет этому блюду, если корни его растут из эпохи Екатерины Великой, когда картошку у нас в народе называли земляным или чертовым яблоком?

Порочный плод

Картофель поначалу имел в нашей стране тяжелую судьбу. Более 100 лет он никак не уживался с российским менталитетом. Рассказывают, что Петр I как-то прислал графу Шереметеву мешок картошки. Этим дело и кончилось. Заморский овощ как-то не пришелся русским людям по вкусу.

Прошло много лет, и внедрением картофеля занялась Екатерина Великая. Народу объясняли, как бороться с голодом. Писали, что лучший способ «состоит в тех земляных яблоках, кои в Англии называются «потетес», а в иных местах «земляными грушами», «тортуфелями» и «картуфелями».

В самую непримиримую оппозицию к картофелю встали старообрядцы. «Яблоки эти – порождение дьявола!» – говорили они. Потому что «картофель есть отрождение того заветного яблока, за которое лишился блаженства первоначальный человек, и что когда оно с проклятиями было брошено на землю, то от него родился картофель, и, следовательно, семя сие есть антихристово».

В 1839-м по всему Черноземью случился неурожай зерновых. Чтобы защитить крестьян от голода, а начальство ― от голодных бунтов, Николай I распорядился увеличить поля под картофель. Как нередко бывает, на местах слишком ретиво принялись выполнять приказ, не потрудившись объяснить голодным людям смысл и пользу распоряжения. В это же время министр Киселев проводил крестьянскую реформу, ущемившую права удельных крестьян. Этого крестьянские умы переварить уже не могли. Они решили, что наступает конец света и пришел антихрист. Он заставляет сажать картошку, чтобы совратить в другую веру.

Начались «картофельные бунты», в которых приняло участие полмиллиона крестьян. Для их подавления пришлось использовать войска. Крестьян ссылали в Сибирь, отдавали в солдаты, прогоняли сквозь строй. Но картошка все равно не пользовалась популярностью.

Потом правительство разрешило «свободную выкурку вина из картофеля на всех заводах и прием такого вина, спирта или водки наравне с хлебными». Из картошки начали делать спирт. И дело пошло. Крестьянам понравилось сажать картофель. А потом уж они его и на вкус распробовали. И превратилась картошка во «второй хлеб».

Забытое блюдо

Несмотря на то, что сегодня слово «яблочник» забыто, раньше блюдо было известно во Владимирской, Ярославской, Московской, Тверских губерниях. Так, крестьянский писатель-самоучка Сергей Терентьевич Семенов в своей повести «Гаврила Скворцов» (1904) пишет именно об этом блюде: «Маланья сидела на лавке под окном и сердито толкла вареный картофель на яблочник». Уже в советские времена Мария Прилежаева упоминает его в своей повести «С берегов Медведицы»: «Мать подала на сковороде яблочник – мятый запеченный картофель, смазанный сверху салом». Речь в том фрагменте шла о Тверской губернии конца XIX века.

Но более всего славилось этим блюдом большое село Шекшово, расположенное в пяти километрах от Гаврилова Посада Ивановской области. Отсюда и пошло название «шекшовский яблочник», который до сих пор там делают, как и в суздальских деревнях. Удивительно, но в этих двух соседних регионах картофель появился раньше, чем в других местах Центральной России. В 1840-х годах там прокатились «картофельные бунты», а у нас уже с XVIII века эту культуру вовсю возделывали. Естественно, и кухня вокруг нее «вертелась».

Старинный рецепт

Нам понадобятся: картофель – 3-4 шт., яйцо – 1 шт., молоко – 1 ст.л., соль и масло сливочное по вкусу.

Картофель очистите и отварите в подсоленной воде. Яйцо взбейте с молоком и слегка подсолите. Разомните картофель, добавив в него сливочное масло и половину яично-молочной смеси. Выложите картофельную массу на сковородку, залейте оставшейся смесью яйца и молока. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку до подрумянивания верха.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: i.ytimg.com