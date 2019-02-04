Маникюр не должен превращаться в «кровавую драму»

Красиво, недорого, но главное – безопасно. Вот по каким критериям нужно выбирать мастера по маникюру, уверена Дарья Ермолаева, владелица владимирского салона красоты. Даша в бьюти-индустрии давно. Во внешнем облике женщины, по её словам, важную роль играют именно ухоженные руки. Сейчас маникюрный рынок изобилует самыми разными предложениями. На пике популярности так называемые «Shellac» и гель-лак. Но в ходе беседы с профессионалом возникают вопросы не только по технике проведения этих процедур, но и по сохранению самих ногтей. Да и в целом о здоровье, ведь вокруг столько страшилок о заражениях в маникюрных кабинетах. Маникюр напоминает медицинскую процедуру с использованием ряда инструментов. И заповедь «Не навреди!» здесь очень актуальна. Поэтому «Призыв.ру» расспросил Дарью не только о трендах маникюра, но и о том, каким стерильным набором должен обладать добросовестный мастер ногтевого сервиса. Итак, на что стоит обратить внимание при выборе специалиста, чтобы красота не обернулась неприятностями.

– Дарья, расскажи сначала о спектре услуг в сфере маникюра. Например, чем отличается гель-лак от шеллака, обрезной маникюр – от аппаратного?

– Ногтевой сервис во Владимире востребован давно. Я работаю 7 лет. Что касается покрытия, здесь две позиции: гель-лак и шеллак. Это совершенно разные вещи. Гель-лак наносится в три слоя, он трёхфазный. А шеллак – это название фирмы, которая самой первой вошла в моду. На флакончике с лаком должно быть написано «Shellaс». Это однофазник.

А почему один путают с другим – так это от незнания наших мастеров, которые называют всё шеллаком. И клиентов приучили к этому. Видимо, просто нравится, как звучит.

У нас во Владимире востребован именно гель-лак. Шеллака практически нет, только в очень крутых салонах, в двух-трёх, как я знаю. Стоит шеллак дорого, это не 500-600 рублей за процедуру, как гель-лак. Так что цена начинается от 1 500 тысяч рублей, и это только покрытие, плюсуйте еще стоимость маникюра. Выходит в районе 2000 тысяч рублей.

У шеллака совсем другая консистенция, наносится он по-другому и выглядит тоже. Здесь ярче блеск, цвет более насыщенный. Стоит один раз попробовать, и разницу сразу поймёшь. Это долговременное покрытие, которое держится до 2 недель, впрочем, как и гель-лак.

Считаю, что и гель-лак, и шеллак очень полезная вещь: ведь женские ручки должны быть ухоженные и красивые.

Что касается обработки ногтевой платины. Сейчас в основном весь Владимир работает на аппаратах. Но контингенту «50+» аппаратный не нравится в принципе, поэтому женщины спрашивают и классический обрезной. Потом аппаратной техникой не каждый мастер хорошо владеет. В обрезном – кутикулу ты размачиваешь и отрезаешь щипчиками, а аппарат работает “на сухую”. Мастер фрезой водит по кутикуле и опиливает её.

Везде есть свои риски. При выполнении аппаратного маникюра, если мастер повредит ногтевое ложе сверху пластины, ноготь будет неровный. И ничего с ним не сделаешь. Фреза у аппарата греется. У некоторых кутикула тонкая. И могут быть неприятные ощущения. А в обрезном есть риск порезать кутикулу. Но сама процедура навредить не может, всё зависит от мастера.

– Поэтому переходим к главному вопросу: какие правила безопасного маникюра?

– Много салонов во Владимире, особенно «домушников», которые плохо следят за дезинфекцией. У меня есть две знакомые ВИЧ-инфицированные, и одна из них заразилась от маникюрши-«домушницы»: при процедуре та её порезала. Было доказано, что у мастера были плохо обработаны инструменты. Их взяли на анализ. Теперь знакомая судится, но здоровье уже подорвано…

Менталитет наших людей – сделать подешевле. На дому, может, и выгоднее сделать маникюр, но откуда ты знаешь, где здесь хранятся инструменты и как обрабатываются.

– Тогда что должно быть в идеале для дезинфекции у мастера?

– Обязательно нужны обеззараживающие средства. В том числе жидкие, в которых замачиваются инструменты. У нас ещё есть гласперленовый стерилизатор. Он убивает те бактерии, которые не убивает сухожаровой шкаф. Хотя «сухожар» – это основной стерилизатор, как в медучреждениях. В крафт-пакетах кладём все металлические инструменты туда, оставляем на 20 минут. Всё. «Сухожар» стоит немалых денег, поэтому домушники его, как правило, не покупают. Мы переживаем за своих клиентов и за себя. Клиент никогда не предупреждает о своих болезнях, справку не предъявляет. Поэтому мастер должен всегда работать в перчатках.

– Как снимать гель-лак?

– Некоторые мастера добавляют в покрытие слой акрила, пудры, чтобы маникюр держался до месяца. Но так делать не стоит. Ногти начинают ломаться. Клиенты должны об этом помнить. Но в силу нехватки времени и денег маникюр часто «перенашивают». Я думаю, эта привычка пошла с наращивания ногтей, которое сейчас уже вышло из моды. Оно, кстати, портило ногти порядочно.

По сути своей ни гель-лак, ни шеллак ногтевой пластине не вредят. Она же “не дышит”. “Дышит” кутикула, которая отрастает каждые две недели. Убирать её и чистить ногти нужно каждые две недели.

Гель-лак у нас снимается двумя способами – замачиванием под фольгу либо аппаратом. Во Владимире под фольгу сейчас замачивают очень мало. Это можно сделать и в домашних условиях: купить жидкость для снятия гель-лака, немного спилить верхний слой, положить ватный диск на палец, замотать фольгой, три минуты посидеть и палочкой деревянной счистить. Но я бы советовала лучше идти к мастеру: можно испортить ногти. Стоимость снятия, как правило, 100 рублей.

– Стоит ли делать маникюр перед отпуском на море?

– Я не рекомендую. Пусть на отдыхе руки будут ухоженные, красивые, но без покрытия. Чтобы они подышали, напитались солью, витаминами. Вернувшись из жаркой страны с «запечёнными на солнце» гелевыми ногтями, вы заметите, насколько после снятия покрытия они стали ломкие, потом трудно будет восстановить. А я за здоровые ногти, поэтому клиенток переубеждаю. И ещё очень важно после 3-4 процедур гель-лака сделать паузу. Насколько долгую, зависит от качества ногтей. Это вам подскажет мастер.

– Бывает, что у кого-то не держится гель-лак?

– Очень редко, но бывает. Это скорее всего зависит от состояния человека. Он может принимать гормональные средства, тогда у него будет влажная ногтевая платина, и лак будет просто отваливаться. Потом беременность. Приходит клиентка, всегда у нее всё держалось, а тут каждые два дня приходится менять. Оказалось, в положении.

– Какие цвета сейчас в моде, и какой дополнительный уход требуется рукам?

– В тренде все нюдовые цвета, то есть спокойные, бежевые, кремовые, практически прозрачные. Раньше были в моде рисунки, сейчас они отходят на второй план, почти перестали клеить стразы. Акцент на натуральность. Уход? Зимой лучше увлажнять. Я не рекомендую очень дорогие крема, крем может быть абсолютно любой. Главное – регулярность. Даже если будете пользоваться дешёвым детским кремом, ногти скажут вам«спасибо».

Беседовала Татьяна Данилова

Фото из личного архива Дарьи Ермолаевой