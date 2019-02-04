Ледовое шоу Ирины Слуцкой: лучшие моменты

В прошедшие выходные в Доброграде состоялась премьера ледового шоу Ирины Слуцкой «Бесконечная история». Участие в постановке приняли Алексей Ягудин, Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фееричную историю любви на льду со счастливым концом увидели зрители. Если вы не смогли посетить это событие, мы подготовили для вас фоторепортаж.

Ирина Слуцкая:

“В прошлом году, когда мы решили делать шоу, – это был некий эксперимент, который, безусловно, прошел на высшем уровне. В этом году мы поменяли формат. Теперь у нас больше света, больше площадка, больше зрителей и больше знаменитых артистов.

Если раньше мы делали показательные выступления, то сейчас это настоящая история на льду…”

Есть ли что-то общее с фильмом «Бесконечная история»?

“Нет, ничего общего. Это совершенно отдельная история, которая была придумана специально отдельным сценаристом. Музыкальное сопровождение написано только для этого ледового шоу. Причем зрители услышали на сцене живую музыку.

Эта история любви, которая живет в каждом из нас. Главные герои всю жизнь искали друг друга. В самом начале они появляются маленькими детьми и по мере развития сценария взрослеют, преодолевают какие-то жизненные трудности и наконец-таки находят друг друга. И, конечно, все заканчивается хеппи-эндом. На льду каждый номер является продолжением предыдущего”.

“У нас уже есть задумки на следующий год. Мы хотим еще больше красочности, эмоций и новых идей! У нас все впереди, останавливаться не собираемся”.

Юлия Митина

Фото Дмитрия Киреева

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