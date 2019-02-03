Отражение — в глазах видящего

26 января в Областной библиотеке для детей и молодёжи открылась первая выставка (6+) удивительной владимирской художницы Валерии Лобановой.



Творчество Валерии до этих пор было знакомо только родным людям и близким друзьям — и то, как выяснилось, не полностью. Тем волшебнее оказалось погружение в мир её живописи. А это и вправду целый мир — мир единения природы и людей, и даже больше — мир живой, очеловеченной природы, неотрывно вплетающей себя в самого человека. Отсюда и образы, отчасти мифологические: дерево, врастающее перевитыми корнями в руки, девушки с солнечными волосами, женщина-птица, другое дерево — с человеческой душой…



Свет, деревья и вода — сюжеты большинства картин Валерии вырастают из сплетения этой “троицы”. Светом пронизаны почти каждая из работ и сама художница — достаточно на неё взглянуть, услышать её голос. Деревья — нити, соединяющие космическое с земным, природу с человеческим бытием. Вода же — это непрерывная изменчивость, пластичность, нежность, женственность. Быть может, не случайно родилась одна из самых необычных, прекрасных и загадочных Лериных картин. “Многие видят в ней материнство — может быть, и так. Но на самом деле я рисовала реку, слушающую море через большую раковину”.



Свет и вода продолжились на чайной церемонии, которую проводила сама Валерия под музыкальное сопровождение Михаила Мохсена и Антона Широкова. В таком медитативном вкушении (другое слово немыслимо) чая — особая тишина: момент встречи с красотой, любовью и вечностью, момент ” здесь и сейчас ” — и вместе с тем ощущение, что все собравшиеся знают друг друга вот уже сотни, тысячи лет. Столько, пожалуй, живут только те самые свет и вода.

И, наверное, ещё красота. Красота человеческой души. Красота человеческого сердца. И красота вселенной, давшей силу и душе, и сердцу, давшей мудрость рукам художника рассказать всем видящим и чувствующим о том, что чудеса происходят совсем близко от нас. Совсем рядом. В нас.

Выставка Валерии Лобановой работает до конца февраля в Областной библиотеке для детей и молодежи по адресу: г. Владимир, пр-кт Строителей, 23.

Катерина Ремина

Фото Ирины Дубиневич