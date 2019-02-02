Владимирский Арбат: маленький, да удаленький

Улица Георгиевская не случайно получила свое второе название – «Владимирский Арбат». Она проходит параллельно центральной улице города Большой Московской по самой бровке крутых склонов. Отсюда во всем великолепии раскрываются виды на живописную панораму заклязьминских далей и величественный Успенский собор. Небольшая улица представляет собой очень своеобразный уголок. Начинается она около старинной Георгиевской церкви, а заканчивается возле другого заповедного места – Спасского храма на месте бывшего княжеского двора Андрея Боголюбского. На 300 метрах пешеходной зоны встречается немало любопытных мест, причем отреставрированные старинные здания на ней органично сочетаются с новыми формами городской арт-культуры.

Одна из старейших в городе

Названа улица по имени стоящей здесь в самом начале Георгиевской церкви. В XII веке на этом месте находился двор князя Юрия Долгорукого. В 1152 г. он приказал возвести на своем княжеском дворе белокаменную церковь Георгия. А князь Андрей Боголюбский построил на Спасском холме около 1164 года храм Спаса, возможно, тоже на своем княжеском дворе. Эти две церкви, расположенные неподалеку одна от другой, с XII века скорее всего соединялись улицей, по которой должны были проходить праздничные крестные ходы.

На рубеже XII-XIII веков при церквах Георгия и Спаса были организованы монастыри, которые просуществовали до первой трети XVIII века и попали на «чертеж» города 1715 года. Однако улица между монастырями на нем не отмечена. Показана лишь дорога, идущая от спуска к реке вокруг Георгиевского монастыря по краю плато в сторону Большой улицы.

Впервые «Егорьевская улица» документально появляется в писцовой книге города Владимира 1625-1626 гг., где переписчики перечисляют дворы, расположенные к югу от Большой улицы, в которых проживали причт и бобыли Княгинина монастыря. Улица же, соединяющая две церкви, появляется на плане города Владимира 1781 года, где Владимирский спуск перекрывается застройкой и выходит на Большую улицу двумя боковыми проходами – Спасской улицей и проулком за Георгиевской церковью.

В документах Государственного архива Владимирской области улица называется по-разному: до середины XIX в. как Георгиевская, затем появляется название Егорьевская Верхняя (в противоположность Егорьевской Нижней – Владимирскому спуску), в начале XX века — Верхняя Георгиевская и Нижняя Георгиевская. Населяли это место сначала монастырские, затем посадские люди, которые после городовой реформы 1780 года стали купцами и мещанами. Сейчас на Георгиевской улице осталось всего шесть жилых домов, но в XIX веке улица была застроена усадьбами с каменными и деревянными домами городских обывателей – прихожан одноименной церкви.

Георгиевский храм

Между 1712 и 1715 гг. Георгиевский монастырь был упразднен, и церковь была обращена в приходскую. Рядом с ней в 1761-1778 гг. был выстроен каменный Введенский придел. Вокруг было большое кладбище. В страшном пожаре 28 июля 1778 года церковь и все постройки сгорели, верх церкви упал и стены дали трещины. Только к 1796 году Георгиевская церковь была восстановлена из старого материала на прежнем фундаменте по новым планам, расписана и освящена. Архитектурный декор, белокаменные наличники, декоративные «лопатки» позволяют говорить об этом здании как образце провинциального барокко. Внутренние своды и стены ее расписаны мастерами-художниками в начале XIX века.

В период с 30-х годов прошлого века до 2006 года здание церкви использовалось в мирских целях. В 80-х годах Георгиевский собор отреставрировали: восстановили белокаменные цоколи и основания наружных пилястр, обновили все козырьки, привели в порядок массивные двери, ворота, покрыли мраморной крошкой «террацо» пол. Бригада художников-реставраторов возродила в прежней красе всю живопись внутри собора. 20 сентября 1986 г. двери собора открылись для посетителей. Здесь стали проходить концерты камерного хора под руководством Э. Маркина. Под сводами собора зазвучали старинная музыка и пение.

Сейчас это действующая церковь и отдел Владимировской епархии по работе с молодежью.

Старая аптека

Кроме Георгиевской церкви, это самое яркое и заметное здание улицы. Осматривавшие в 1864 году постройки депутаты описали его так: двухэтажный, полукаменный, с подвалом, в 15 окон по улице дом, рядом находился флигель, каменная «лаботория» и каретный сарай, а по склону фруктовый сад, выходивший боком в Пятницкий переулок. Здание аптеки с «полуциркульным входом» и подвалом с печами духового отопления было построено в 1790 году в расстоянии всего 8 аршин от церковного алтаря как один из трех флигелей при доме Приказа общественного призрения (ул. Большая Московская, 24). В начале XIX века этот флигель приобрел аптекарь Андрей Антонович Попке и открыл в нем «вольную аптеку». Интересно, что уже в 1873 году она называется «старая владимирская аптека».

После 1917 года это здание было муниципализировано. В нижнем этаже разместилась Первая советская аптека и аптекоуправление, на втором этаже – Райпотребсоюз. Более двухсот лет фармацевтическое учреждение исправно выполняло свой основной функционал. Сейчас это музей «Старая аптека». В реконструированном интерьере сегодня можно лицезреть более 100 редких экспонатов аптечной серии, сохранились старинные фармацевтические издания книг, представлена также экспозиция раритетной мебели.

Старинная каменная «лаботория» также была использована: в 1928 году Губотдел труда разрешил артели «Электрик» открыть в ней кузницу для находящейся рядом в церкви токарной мастерской. В здании был устроен горн с механическим дутьем с приводом от мотора. Ныне каменную «лаботорию» занимает кузница Бородиных.

Красный Профинтерн

В 1923 году Верхняя Георгиевская и Нижняя Георгиевская были объединены и переименованы в улицу Красный Профинтерн — в честь международной организации профсоюзов. В 1929 году все бывшие домовладельцы как «нетрудовой элемент» были выселены. 7 марта 1930 г. церковь была закрыта и передана артели «Электрик», а перед войной мясокомбинату.

В 1949 году улица Красный Профинтерн была заасфальтирована, а в 1953 году было проведено техническое обследование домов для возможного сноса в рамках разработанного Гипрогором проекта перепланировки исторического центра. В 1986 году начало улицы было реконструировано под руководством архитектора И.А. Столетова: восстановлены булыжная мостовая и старинные фонари, фасады аптеки и церкви.

Улица полюбилась кинематографистам. Во дворе Старой аптеки снималась сцена из фильма «Женитьба Бальзаминова», в которой областной Центр народного творчества предстал в виде тюрьмы. Здесь же, на Георгиевской, проводились съемки эпизода фильма «Полеты во сне и наяву» с Олегом Янковским в главной роли. Третьей картиной стал остросюжетный детективный сериал «Вызов» о расследовании загадочных и мистических преступлениях, происходящих в разных уголках России.

В 1990 году улице вернули историческое название, а в начале 2000-х появился проект устройства на ней «Владимирского Арбата».

Туристический променад

В 2015 году Георгиевская улица обрела второе рождение. В День города открылись пешеходная зона и новые смотровые площадки. На одной из них можно встретить памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи. Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа. Около старой аптеки расположился памятник фармацевту. По традиции нужно потереть его нос и лысину – для крепкого здоровья. Эти скульптуры были созданы знаменитым владимирским скульптором, членом Союза художников Игорем Черноглазовым.

Рядом с аптекой в старом купеческом доме расположился Дом фольклора Областного центра народного творчества. В нём постоянно проходят разнообразные выставки и мастер-классы под руководством опытных умельцев. А в соседнем здании – Дом народных мастеров, там все желающие смогут узнать о ремёслах Владимирской области. За Георгиевской церковью, рядом с букинистическим магазином, начал работу антикварный базар выходного дня «Шалопаевка». Там можно найти старинные монеты, значки и предметы быта.

В сентябре 2016 г. после реконструкции открыли ещё одну пешеходную часть, соединяющую улицу Георгиевскую со Спасским холмом. Теперь туристам не мешает транспорт, во время прогулки можно посидеть и передохнуть на многочисленных лавочках. К Дню города были презентованы новые скульптурные композиции Игоря Черноглазова. Прежде всего, это интерактивный памятник пожарному, который установили рядом со старейшей во Владимире пожарной частью. В тёплое время года с помощью ручного насоса прохожие на Георгиевской улице смогут привести скульптуру в действие: из брандспойта начинает фонтанировать вода. Кроме того, открыта скульптурная композиция мальчишки-шалопая и напротив него филёра (сыщика), который выглядывает из-за театральной тумбы. Новые арт-объекты весьма оживили старейшую улицу города.

Татьяна Лысова

Фото: turisticum.ru, lubovbezusl.ru