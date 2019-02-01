Известный дизайнер Сергей Сысоев создает коллекцию посуды в Гусь-Хрустальном

Последний день января выделился интересной публикацией в «Инстаграме» от известного российского дизайнера Сергея Сысоева. Он выложил пост с Гусевского хрустального завода имени Акима Мальцова. На видео известный дизайнер просто позирует для телекамер на фоне работающего производства. Что же это значит?

Пока ни завод, ни сам Сергей Сысоев не дают никакой точной информации. Но, судя по комментариям в социальной сети, можно быть уверенными, что мир ждет новая интересная коллаборация. И возможно, завод хрусталя выпустит что-то уникальное по дизайну мэтра. Вот что отвечает в комментариях подписчикам Сергей.

Напомним, что Сергей Сысоев – уже 19 лет постоянный участник Moskow Fashion Week. В каждой коллекции он старается рассказать особую историю. Он любит лаконичность, сочетающую классику и современность.

Также 1 марта 2018 года флагманский магазин «Гжельского фарфорового завода» провел презентацию новой коллекции фарфора, созданной российским модельером Сергеем Сысоевым. Так что можно смело предположить, что приезд мастера в Гусь-Хрустальный тоже связан с созданием чего-то особенного.

В плане одежды и дизайна посуды творческое кредо Сергея – создавать то, что люди с удовольствием покупали и носили бы. Для гжельского фарфора основными мотивами послужили роза (символ любви и красоты), зигзаг (исконно русский символ дождя) и пшеничный колос (символ плодородия, надежды и возрождения).

Дополнено: недавно также стало известно, что во Владимире дизайнер встретился с хореографом и участником дуэта “ReSpekt” Антоном Лавренковым, который немного рассказал нам о своем “звездном” знакомом.

“Да, сейчас Сергей занимается созданием изделий из хрусталя. Он был пару дней в Гусь – Хрустальном, потом приезжал во Владимир. Мы прошлись по нашим главным улицам: Георгиевской и Большой Московской. Посмотрели все достопримечательности!

Знаем мы друг друга уже 10 лет. Когда удается, ездим к Сергею на показы в Москву по его приглашению. Порой советуемся друг с другом по тем или иным вопросам. Он очень открытый, умный, целеустремленный человек, безумно любящий свою семью! Самая главная поддержка и вдохновение для него, конечно, любовь! Кстати, он сказал, что город у нас очень красивый, и теперь он частенько будет приезжать в гости. Может быть, даже с семьей!”

Что же станет основой для коллекции хрусталя, остается только догадываться. Может быть, у вас уже есть идеи?

Юлия Митина

Заглавное фото: like-studio.pro