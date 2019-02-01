Детективы Поляковой и сценарии Миляева  – на экранах страны

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Владимир - кинематографичный город
Владимирская область очень кинематографична. “Призыв РУ” уже не раз писал о том, какое знаменитое кино снималось в нашем регионе. И во Владимире, и в районах области. А еще у нас родились авторы, по произведениям которых снимали и снимают популярные сериалы и художественные фильмы! Вот вам отличная подборка на вечер.
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Книги Поляковой – в основе популярных сериалов
Татьяна Полякова, российская писательница, уроженка города Владимира, автор произведений в жанре «авантюрный детектив». Она закончила филологический факультет Ивановского государственного университета. Далее устроилась воспитателем в детский сад, чтобы туда приняли ребенка, проработала там 14 лет. Писать начала в 1997 году для собственного удовольствия. С того времени из-под ее пера вышло 85 книг, которые разошлись общим тиражом более 30 миллионов экземпляров.
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«Выйти замуж любой ценой»
По самым популярным произведениям писательницы уже сняты сериалы. Например, книга «Выйти замуж любой ценой» была экранизирована в 2016 году. Захватывающий сюжет про девушку, которая страстно хотела выйти замуж. Ее молодой человек уже сделал ей предложение, но спустя несколько дней героиня после шумной вечеринки просыпается с другим. А в квартире находят убитую женщину. Девушка в шоке: теперь жених точно узнает о произошедшем. Но история только начинается. Через некоторое время главная героиня находит еще один труп, только уже в своей квартире…
Фильм по этой книге снял режиссер Александр Сухарев.
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«Мавр сделал своё дело»
Сериал «Мавр сделал своё дело» снят также в 2016 году по одноименной книге Татьяны Поляковой. Стандартный сюжет: главная героиня и ее сестра – наследницы богатого коллекционера. Но на их долю в наследстве претендуют дальние родственники. Вот тут и начинаются убийства. Племянница Ирина, карлик Леопольд, друживший с коллекционером. Да и сам коллекционер, как выяснилось, умер не своей смертью…
Режиссер – Наталия Микрюкова.
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Книга «Барышня и хулиган»
Сериал «Барышня и хулиган» снят и выпущен в 2017 году режиссером Олегом Штромом. Учительница Ольга Ивановна знала, что ее сестра Катя – большая авантюристка. Тем не менее позволила себя втянуть в запутанную и опасную историю. Помимо прочего, Ольга Ивановна обнаружила труп на ковре в гостиной и еще один в загородном доме… Что же это может быть?
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Сергей Миляев - руководитель владимирской киношколы
Режиссер телевидения Сергей Миляев родился в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области, СССР. Последние годы живет во Владимире, пишет сценарии, выступает продюсером и режиссером фильмов, которые занимают призовые места на киноконкурсах за рубежом. Он автор пяти книг стихов и прозы, номинировался на премии «Букер» и «Национальный бестселлер». Руководит владимирской киношколой и студией «Первый фильм» уже около 5 лет.
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«Суздальский сокол»
В числе работ режиссера – фильм-биография «Суздальский сокол» про летчика из Владимира, который в 15 лет ушел воевать. Эта картина о реальном человеке: Михаил Михайлович Юрин и сейчас живет в Суздале. Он прошел войну, имеет много орденов и медалей и многое может рассказать о своем военном детстве и юности.
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«Бемоль»
«Бемоль» – это еще одна авторская работа, которая получила прокатное удостоверение в Министерстве культуры РФ. В главной роли – Андрей Филиппак. Режиссер, сценарист и продюсер – наш земляк Сергей Миляев.
Это фильм о друзьях, товарищах по творчеству, о наших современниках, кому «подфартило» жить в эпоху «новейшего застоя» и чиновничьего беспредела. Жанр – социальная драма.
Юлия Митина
Заглавное фото: womenews.ru
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