Детективы Поляковой и сценарии Миляева  – на экранах страны

«Бемоль» – это еще одна авторская работа, которая получила прокатное удостоверение в Министерстве культуры РФ. В главной роли – Андрей Филиппак. Режиссер, сценарист и продюсер – наш земляк Сергей Миляев.

Это фильм о друзьях, товарищах по творчеству, о наших современниках, кому «подфартило» жить в эпоху «новейшего застоя» и чиновничьего беспредела. Жанр – социальная драма.

Юлия Митина

Заглавное фото: womenews.ru