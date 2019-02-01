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Детективы Поляковой и сценарии Миляева  – на экранах страны

Обзор киноисторий с владимирскими корнями

  1. Владимир - кинематографичный город

    Владимирская область очень кинематографична. “Призыв РУ” уже не раз писал о том,  какое знаменитое  кино снималось в нашем регионе.  И во Владимире, и в районах области. А еще у нас  родились авторы, по произведениям которых снимали и снимают популярные сериалы и художественные фильмы! Вот вам отличная подборка на вечер.

  2. Книги Поляковой – в основе популярных сериалов

    Татьяна Полякова, российская писательница, уроженка города Владимира, автор произведений в жанре «авантюрный детектив». Она закончила филологический факультет Ивановского государственного университета. Далее устроилась воспитателем в детский  сад, чтобы туда приняли ребенка,  проработала там 14 лет. Писать начала в 1997 году для собственного удовольствия. С того времени из-под ее пера вышло  85 книг, которые разошлись общим тиражом более 30 миллионов экземпляров.

  3. «Выйти замуж любой ценой»

    По самым популярным произведениям писательницы уже сняты сериалы. Например, книга «Выйти замуж любой ценой» была экранизирована  в 2016 году. Захватывающий сюжет про девушку, которая страстно хотела выйти замуж. Ее молодой человек уже сделал ей предложение, но спустя несколько дней героиня после шумной вечеринки просыпается с другим. А в квартире находят  убитую женщину. Девушка  в шоке: теперь жених точно  узнает о произошедшем.  Но история только начинается.  Через некоторое время главная героиня находит еще один труп, только уже в своей квартире…

    Фильм по этой книге снял режиссер Александр Сухарев.

  4. «Мавр сделал своё дело»

    Сериал «Мавр сделал своё дело» снят также в 2016 году  по одноименной книге Татьяны Поляковой. Стандартный сюжет: главная героиня и ее сестра – наследницы богатого коллекционера. Но на их долю в наследстве претендуют дальние родственники. Вот тут и начинаются убийства. Племянница Ирина, карлик Леопольд, друживший с коллекционером. Да и сам коллекционер, как выяснилось, умер не своей смертью…

    Режиссер –  Наталия Микрюкова.

  5. Книга «Барышня и хулиган»

    Сериал «Барышня и хулиган» снят и выпущен в 2017 году режиссером Олегом Штромом. Учительница Ольга Ивановна  знала, что ее сестра Катя – большая авантюристка. Тем не менее  позволила себя втянуть в запутанную и опасную историю. Помимо прочего,  Ольга Ивановна обнаружила труп на ковре в гостиной и еще один в загородном доме… Что же это может быть?

  6. Сергей Миляев - руководитель владимирской киношколы

    Режиссер телевидения Сергей Миляев родился в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области, СССР. Последние годы живет во Владимире, пишет сценарии, выступает продюсером и режиссером фильмов, которые занимают призовые места на киноконкурсах за рубежом. Он автор пяти книг стихов и прозы, номинировался на премии «Букер» и «Национальный бестселлер». Руководит владимирской киношколой и студией «Первый фильм» уже около 5 лет.

  7. «Суздальский сокол»

    В числе работ режиссера  – фильм-биография «Суздальский сокол» про летчика из Владимира, который в 15 лет ушел воевать. Эта картина о реальном человеке: Михаил Михайлович Юрин  и сейчас живет в Суздале. Он прошел войну, имеет много орденов и медалей и многое может рассказать о своем военном детстве и юности.

  8. «Бемоль»

    «Бемоль» – это еще одна авторская работа, которая получила прокатное удостоверение в Министерстве культуры РФ. В главной роли  – Андрей Филиппак. Режиссер, сценарист и продюсер – наш земляк Сергей Миляев.

    Это фильм о друзьях, товарищах по творчеству, о наших современниках, кому «подфартило» жить в эпоху «новейшего застоя» и чиновничьего беспредела. Жанр – социальная драма.

    Юлия Митина

    Заглавное фото: womenews.ru

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