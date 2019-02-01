Что делать, если в квартире слабый напор воды?

Бывало ли у вас такое, когда под душем вас вдруг ошпаривает кипятком или, наоборот, окатывает ледяной водой? Или же чувствуете, что напор горячей и холодной воды явно отличается? А может, купили модный нынче тропический душ, а получается легкий весенний дождик? Если да, то это статья будет для вас полезной. Поговорим о давлении воды в системе. А точнее, какие меры нужно предпринять, если вас не устраивает напор воды в вашей квартире.

Сразу оговорюсь, что в этой статье я буду рассматривать только те меры, которые вы можете принять совершенно легально. Дело в том, что часто сегодня можно услышать, как в квартирах устанавливают повысительные насосы и даже насосные станции. Все это незаконно и неправильно. Установка таких приборов приводит к тому, что и без того слабое давление становится еще более слабым в момент водоразбора, но не у вас, а у ваших соседей. И, как правило, все заканчивается жалобой в ГЖИ, штрафом, после чего вас обяжут исключить насос из водопроводной системы и вернуть ее в исходное положение.

Есть, конечно, и условно безобидные варианты с промежуточными емкостями, когда вы сначала набираете воду в емкость, а затем под давлением при помощи насоса подаете ее уже в водопровод вашей квартиры. Но я все же убежден: такие методы повышения давления воды в квартиры неправильные. А какие правильные, поговорим ниже.

Заужение диаметра сечения труб при разводке водопровода в квартире

Однажды соседка снизу делала ремонт и пришла ко мне с жалобой: «Что вы сделали? У меня плохо в ванной течет горячая вода». Я, конечно, не понял, причем тут я, но пошел проверить, что у нее да как. И действительно, на кухне напор горячей воды оказался хорошим, а в ванной течет еле-еле. Как оказалось, мастера-универсалы, которые делали ремонт в ванной, так крепко сварили полипропиленовые трубы, что заузили диаметр сечения водопровода, и давление на ветке, отходящей к смесителю ванной, стало просто ничтожным. Самое печальное, что трубы были уже спрятаны в стене и, не разобрав дорогой плитки, восстановить поток уже было нельзя. Поэтому всегда проверяйте давление воды при переделке водопровода в квартире до того, как плиточник облицует вашу ванную.

И эта настолько часто встречающаяся практика, что я поместил бы эту проблему на первое место. В прошлом месяце лично переделывал систему водопровода в квартире – напор воды вырос в разы!

Диаметр всех полипропиленовых труб был сильно заужен. После переделки водопровод задышал!

Засорение фильтров, аэраторов и труб

У каждого в квартире перед счетчиком воды стоит фильтр грубой очистки. Без них счетчики не примут в эксплуатацию, иначе говоря, не опломбируют. Признавайтесь, когда вы в последний раз чистили фильтр?

А чистить их нужно регулярно. Внутри устройства стоит сетка, как правило, диаметром 500 мкм, которая улавливает все частицы большего размера. И если этих частиц становится слишком много, фильтр попросту забивается, и давление в системе падает, а иногда полностью пропадает.

Но, к сожалению, в водопроводной системе присутствует множество частиц более мелких, которые не могут быть задержаны фильтром грубой очистки (на то она и грубая). И такие частицы регулярно забивают аэраторы смесителя.

Иногда аэраторы засоряются настолько, что вода полностью перестает течь! Следить за этим нужно постоянно. Благо стоят аэраторы недорого (меньше 50 рублей, как правило), а заменить их можно при помощи вот такого ключа, который можно купить в сантехнических магазинах.

А откуда берется вся эта грязь, казалось бы, в очищенной воде? К сожалению, виной всему химические процессы и реакции. Просто посмотрите на вводную трубу холодного водоснабжения, которую демонтировали в доме 1950 года постройки.

Больше чем за полвека труба очень сильно «заросла» изнутри. Подобные наросты значительно снижают диаметр сечения трубы, и они регулярно отрываются и добавляют грязи в систему, особенно если у вас часто перекрывают стояки и отключают воду в доме. Поэтому за давлением в доме нужно следить обязательно и своевременно менять заросшие и забитые трубы, благо сегодня это нетрудно.

Ставим повысительный насос на вводе в дом

Ну а если в результате прочистки всех фильтров и точной гарантии, что диаметры труб в вашем доме не заужены, давления все равно не хватает, тут без помощи управляющей компании и решения общего собрания жильцов дома не обойтись. Если вы живете в классической советской пятиэтажке, то, вероятнее всего, никаких насосов в вашем доме нет. Насосы обычно ставят в доме при этажности выше 5 этажей. Если этажей пять или меньше, горводоканал в таких случаях на вводе в дом подает воду под давлением 2,5 – 3 атмосферы. Каждые 10 метров (по законам физики) давление падает на 1 атмосферу. Таким образом, на пятых этажах давление воды редко превышает 1 – 1,5 атмосферы. Оно просто теряется в силу гравитации нашей планеты. Это немного, но гораздо интереснее другое – минимально допустимое давление в водопроводе согласно СНиП 2.04.01-85 и Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 “О порядке предоставление коммунальных услуг гражданам” не может быть менее 0,2-0,3 атмосферы.

0,2 атмосферы – это очень мало в современных реалиях, но почему-то на сегодняшний день такое давление считается нормативным. Если в вашей квартире давление меньше 0,2-0,3 атмосферы, смело пишите жалобу в ГЖИ. А если давление больше, но все равно вас не устраивает, нужно ставить повысительный насос на вводе в дом. Для этих целей необходимо оставить заявку в УК, та проведет согласования с горводоканалом, и на общем собрании собственников вы примите решение о покупке и установке повысительного насоса (как правило, двух), конечно, уже за свой счет.

Этот метод повышения давления самый правильный и самый надежный.

Кстати, замерить давление в водопроводной системе вы можете просто оставив заявку на сайте «Владгорводоканала» в разделе «Задать вопрос» . Эта форма обратной связи с поставщиком воды работает исправно, и я неоднократно и весьма успешно ею пользовался, обращаясь по самым разным вопросам. Так что не стоит терпеть плохой напор воды – все проблемы решаемые, просто этим нужно заняться.

Виктор Волчек

Заглавное фото: estatelegal.ru