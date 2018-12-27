Какие иностранные фильмы снимали во Владимирской области?

Режиссеры: Марвин Дж. Чомски, Лоуренс Шиллер. В ролях: Максимилиан Шелл, Ванесса Редгрейв, Омар Шариф, Тревор Ховард, Лоуренс Оливье, Хельмут Грим, Ян Никлас, Эльке Зоммер, Рене Саутендейк, Урсула Андресс и др.

В 1981 году вышла очень грамотная, по мнению наших историков, книга Роберта Мэсси «Петр Великий». Успех книги натолкнул на мысль снять фильм. Но режиссер Шиллер переиначил книгу так, что в конечном счете от нее почти ничего не осталось. Тем не менее это первый американский фильм о Петре I, в целом первое обращение западных кинематографистов высокого уровня к российской истории и первый иностранный сериал, снятый на территории Советского Союза.

Съемки американского фильма начались в Суздале осенью 1984 года. По заказу компании Эн-Би-Си мастера Ялтинской киностудии и Киностудии им. Горького летом 1984 года построили уникальные декорации: «Успенский собор», «Грановитую палату с Красным крыльцом» – на территории Суздальского кремля, «Улицы Москвы XVII в.» – в пойме Каменки и у стен Спасо-Евфимиева монастыря, «Деревню Меньшикова» – в Музее деревянного зодчества. Причем деревянные дома-декорации строились не трехстенные, как обычно делают для съемок, а настоящие – в них можно было жить! В полях между Владимиром и Суздалем снималась Полтавская битва! Это было грандиозное зрелище!

Элеонора Маклакова, народный художник РФ, за создание костюмов к этому фильму была удостоена премии «Эмми» американской Академии телевизионных искусств и наук за 1986 год и награждена Главным призом дизайнеров Калифорнии. Вот что она вспоминала про съемки в Суздале:

«Зимой под Суздалем было 40 градусов мороза. Условия съемок были тяжелые. Я даже пошла на неправду: мальчиков-кавалеристов одела в валенки, хотя они появились только в XIX веке. И все-таки настоящий актер в первую очередь думает о роли. Ванесса Редгрейв должна была сняться в монашеской одежде. Длинная узкая черная фигура в высоком клобуке на фоне белых монастырских стен. Невероятно красиво. И вот – Суздаль, 40 градусов мороза. Все поддевают теплое и «пухнут». А Ванесса поняла, что потеряет от этого. И медленной, величавой поступью прошла в одной рясе, даже без перчаток!»

В США только первый просмотр собрал 75 млн зрителей. В России сериал показали многие годы спустя.