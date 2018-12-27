Какие иностранные фильмы снимали во Владимирской области?

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Вспомним наш вклад в мировое кино
Ежегодно 28 декабря в мире отмечается Международный день кино. В этом году к этому празднику присоединяется и Россия, даже несмотря на то, что у нас есть свой праздник, посвященный кинематографу. 28 декабря 1895 г. в парижском «Гран-кафе» прошел первый платный киносеанс из десяти фильмов. Поэтому этот день и был выбран в качестве праздничной даты. Наша область внесла серьезный вклад в развитие кинематографа в России. В городах и селах Владимирского края было снято около сотни фильмов, десятки из них отмечены мировыми кинематографическими наградами. В наш владимирский Голливуд – город Суздаль несколько раз приезжали зарубежные съемочные группы. Об их работах и пойдет речь в этой статье.
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«Ярослав Домбровский» («Панорама», Польша, 1975) 12+
Режиссер: Богдан Поремба. В ролях: Зигмунт Малянович, Малгожата Потоцка, Александр Калягин, Виктор Авдюшко, Владимир Ивашов, Станислав Нивиньский, Стефан Шмидт, Юзеф Новак, Луи Лионне, Франсуа Мэтр и др.
Картина рассказывает о национальном герое Польши Ярославе Домбровском (1836-1871), боевом офицере, окончившем Академию Генерального штаба в Петербурге. За активное участие в подготовке восстания 1863 года Домбровский был приговорен к смертной казни, которая была заменена пятнадцатью годами каторги. Бежав из тюрьмы, Домбровский уехал во Францию, где возглавил вооруженные силы Парижской Коммуны и погиб на баррикадах.
«Суздаль играет в нашем фильме роль Ардатова, города в Горьковской области, – рассказывал режиссер Богдан Поремба, – где по сценарию находится в ссылке жена Домбровского Пелагия и куда приезжает революционер Озеров, чтобы помочь ей бежать. Ардатов сейчас современный город, а нам нужен старинный, с характерными чертами XIX века. Суздалем я очарован, такую древнюю Русь я встретил впервые. Маленький городок с очень хорошо сохранившимися памятниками старины».
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«Петр Великий» (NBC Productions, США, 1985) 18+
Режиссеры: Марвин Дж. Чомски, Лоуренс Шиллер. В ролях: Максимилиан Шелл, Ванесса Редгрейв, Омар Шариф, Тревор Ховард, Лоуренс Оливье, Хельмут Грим, Ян Никлас, Эльке Зоммер, Рене Саутендейк, Урсула Андресс и др.
В 1981 году вышла очень грамотная, по мнению наших историков, книга Роберта Мэсси «Петр Великий». Успех книги натолкнул на мысль снять фильм. Но режиссер Шиллер переиначил книгу так, что в конечном счете от нее почти ничего не осталось. Тем не менее это первый американский фильм о Петре I, в целом первое обращение западных кинематографистов высокого уровня к российской истории и первый иностранный сериал, снятый на территории Советского Союза.
Съемки американского фильма начались в Суздале осенью 1984 года. По заказу компании Эн-Би-Си мастера Ялтинской киностудии и Киностудии им. Горького летом 1984 года построили уникальные декорации: «Успенский собор», «Грановитую палату с Красным крыльцом» – на территории Суздальского кремля, «Улицы Москвы XVII в.» – в пойме Каменки и у стен Спасо-Евфимиева монастыря, «Деревню Меньшикова» – в Музее деревянного зодчества. Причем деревянные дома-декорации строились не трехстенные, как обычно делают для съемок, а настоящие – в них можно было жить! В полях между Владимиром и Суздалем снималась Полтавская битва! Это было грандиозное зрелище!
Элеонора Маклакова, народный художник РФ, за создание костюмов к этому фильму была удостоена премии «Эмми» американской Академии телевизионных искусств и наук за 1986 год и награждена Главным призом дизайнеров Калифорнии. Вот что она вспоминала про съемки в Суздале:
«Зимой под Суздалем было 40 градусов мороза. Условия съемок были тяжелые. Я даже пошла на неправду: мальчиков-кавалеристов одела в валенки, хотя они появились только в XIX веке. И все-таки настоящий актер в первую очередь думает о роли. Ванесса Редгрейв должна была сняться в монашеской одежде. Длинная узкая черная фигура в высоком клобуке на фоне белых монастырских стен. Невероятно красиво. И вот – Суздаль, 40 градусов мороза. Все поддевают теплое и «пухнут». А Ванесса поняла, что потеряет от этого. И медленной, величавой поступью прошла в одной рясе, даже без перчаток!»
В США только первый просмотр собрал 75 млн зрителей. В России сериал показали многие годы спустя.
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«Эсперанса» (ИМСИНЕ, Мексика, 1988) 6+
Режиссер: Серхио Ольхович. В ролях: Дмитрий Харатьян, Леонид Куравлёв, Клаудио Брук, Хосе Карлос Руис, Делия Касанова, Сесилия Тихерина, Вера Глаголева, Надежда Смирнова, Эрнст Романов, Лев Дуров и др.
Фильм повествует о судьбе Владимира Ольховского, который семнадцатилетним юношей в эпоху революции попадает в Мексику с белой эмиграцией. Там он учится в университете и становится крупным инженером нефтедобывающей промышленности. Он открывает новые залежи нефти, участвует в 30-е годы в национализации нефтедобывающей промышленности в Мексике – делает большое и хорошее дело. Но, женившись и став мексиканским гражданином, Владимир Ольховский под конец жизни стремится обратно в Россию. Фильм поднимает проблему ностальгии, тоски по родине, но не только. Владимир занимается добычей нефти, а нефть – богатство, которое не принадлежит какой-то одной стране, это богатство всего человечества. Природное, земное богатство. Ольховский говорит об этом на международной арене. Он выступает не как русский, не как мексиканец, а как представитель земного шара.
Основное действие фильма происходит в Мексике. В Суздале были сняты события, связанные с крутыми переменами в судьбе семнадцатилетнего гимназиста Володи Ольховского. Действие разворачивается в небольшом провинциальном городе, который захватывают то белые, то красные. Суздаль в мартовские дни локально погрузился во времена гражданской войны, становления Советской власти. В основу сценария фильма легли некоторые факты биографии отца режиссера Серхио Ольховича. Сам Серхио родился в Индонезии, но очень хорошо говорит по-русски. Дело в том, что с 1963-го по 1969 год он учился во ВГИКе в мастерской кинорежиссера Игоря Таланкина. Во время учебы, 20 лет тому назад, с экскурсией он приезжал в Суздаль и был очарован этим городом.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: polski-dubbing.pl
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