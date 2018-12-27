Что читали наши предки зимой?

В старину чтение книг, газет и журналов было доступно меньшинству наших соотечественников. Мало того, что грамоту знали далеко не все, покупка печатного слова для многих являлась непозволительной роскошью. Зато и значение подобного чтива было огромным, так как иного способа получения информации, кроме непосредственного общения с людьми, в ту пору не существовало. Поэтому каждую книгу трепетно хранили и берегли, передавая по наследству, а газеты собирали и делали подшивки, порой переплетая их, отчего те превращались в огромные фолианты. Роль книг и периодики особенно возрастала долгими зимними вечерами, а любимым занятием наших грамотных предков в канун рождественских и новогодних праздников было определиться с подпиской газет и журналов на новый год. К этому вопросу подходили тщательно и подолгу решали, что хотелось бы почитать, и на что хватит из семейного бюджета. Как обстояло дело с чтением в позапрошлом столетии, можно наглядно проследить на примере Коврова и Ковровского уезда.

Книгочеи позапрошлого века

Самой многочисленной группой книголюбов являлись местные помещики и частично чиновники. В дворянских усадьбах хранились лучшие провинциальные библиотеки того времени. В Ковровской округе самыми значительными книжными богатствами владели фамилии Танеевых, Безобразовых, Шипиловых и Николаевых. Те же Николаевы, к примеру, в середине 1820-х гг. основали первое в истории Коврова частное учебное заведение. Сохранились книги из семейной библиотеки Николаевых – издания конца XVIII столетия на французском языке.

Многие ковровские помещики сами были не чужды изящной словесности или же состояли в родстве с господами литераторами. Жили в наших местах представители таких громких «литературных» фамилий, как Грибоедовы и Языковы, Толстые и Апухтины, Аксаковы и Гончаровы. Один из таких просвещенных помещиков, отставной подпоручик Андрей Иванович Чихачев, навсегда вошел в историю тем, что в 1854 году основал самую первую в уезде и во всей Владимирской губернии сельскую бесплатную общественную библиотеку, открытую для людей всех званий.

Ковровчане, как люди торговые и мастеровые, без грамоты обойтись никак не могли. Поэтому книги и столичную периодику (за неимением местной) почитывали с удовольствием. До наших дней дошли фолианты времен императрицы Елизаветы Петровны с владельческими надписями ковровчан. Самой большой библиотекой владели крестьяне удельной деревни Ильино (ныне в Малыгинском муниципальном образовании Ковровского района) Першины. В 1820-е гг. они перечислились в ковровское купечество и перебрались на жительство в город. Будучи староверами, они собирали древние церковные книги. Но и светские издания в их книжном собрании были далеко не редкостью.

В частности, сохранились книги середины XVIII столетия с отметками библиотеки братьев Першиных. Среди них есть очень редкие экземпляры, например, прижизненные издания переводов современника Ломоносова Василия Кирилловича Тредиаковского, исторические сочинения французских исследователей поры короля Людовика XV. Богатая библиотека имелась у купцов-старообрядцев Федоровских. Там также присутствовали не только книги религиозного содержания, но и светские сочинения, в том числе литературные труды российских и французских авторов поры Екатерины II и начала XIX столетия.

Получила всероссийскую известность дружба известного поэта первой трети XIX века Александра Ивановича Полежаева и сына ковровского мэра купца Ильи Федоровича Шаганова Николая. Николай Ильич Шаганов состоятельными родителями был отдан в «благородный» пансион, поэтому этот купеческий отпрыск выучил даже французский и немецкий языки, причем по-немецки говорил и читал совершенно свободно. О знакомстве и дружбе отца с Полежаевым писал в своих мемуарах внук Ильи и сын Николая Шагановых Вячеслав Николаевич Шаганов:

«В конце 1820-х годов, когда моему отцу уже было лет 20, он познакомился с поэтом Полежаевым. Полк, в котором служил Полежаев, тогда именно, кажется, в 1828 году, был расквартирован в Коврове. Полежаев, незадолго пред этим за побег из полка разжалованный в солдаты, сильно пил, стараясь заглушить свое безысходное горе. Как человек, несомненно, образованный, [он] должен был оказать на отца благотворное влияние. Знакомство это продолжалось недолго, кажется, не более года, так как полк был переведен на Кавказ, но у отца навсегда сохранились о Полежаеве светлые воспоминания. Полежаев подарил отцу несколько собственноручных тетрадок с своими стихотворениями, в которых, между прочими, как я помню, были и известные: «Четыре нации», «Ренегат», а также нигде теперь не напечатанные: «Мир создал Бог, но кто же создал Бога…»

Александр Полежаев вместе со своим полком действительно был целый год в Коврове, но не в конце 1820-х гг., а в 1833 году, и не по дороге на Кавказ, а возвратясь оттуда. Весьма вероятно, что известные в свое время стихотворения Полежаева «Демон вдохновенья», «Раскаяние», «Ахалук», датируемые 1833-м годом, были созданы именно в Коврове.

А одним из первых известных сельских поэтов Владимирской губернии и первым ковровским поэтом по праву может быть назван Виктор Федорович Тихонравов — священник села Большие Всегодичи Ковровского уезда первой половине XIX столетия. В Госархиве Владимирской области чудом сохранились десятки его стихов, талантливых и весьма колоритных.

Периодика 155 лет назад

Что же касается периодических изданий, то вплоть до конца XIX века в Ковров и Ковровский уезд их поступало сравнительно немного. Причем это были почти исключительно центральные издания. Первая во Владимирской губернии газета – «Владимирские губернские ведомости» – стала выходить только с 1833 года, а вторая по времени – «Владимирские епархиальные ведомости» – стала издаваться только с 1866-го. Известно, что отдельные дворянские семьи, представители наиболее образованной части ковровского духовенства и купечества выписывали в свои имения центральные газеты и журналы.

Сохранились любопытные сведения о подписке ковровчан за 1862 год. Тогда постоянное население Коврова составляло всего 2400 человек, из которых более двух третей составляли купцы и мещане. Тем не менее уже тогда ковровчане получали 27 наименований центральных газет и журналов. Самой популярной в Коврове была ежедневная либеральная газета «Сын Отечества», которая в 1862 г. только начала выходить. Но в противовес местным «вольнодумцам», получившим 11 комплектов «Сына Отечества», консерваторы выписывали по 7 экземпляров газет «Северная почта» (ежедневный официальный орган МВД) и «Северная пчела» (основана Ф.В. Булгариным).

Любили, видимо, в Коврове и посмеяться. Во всяком случае, еженедельный сатирический журнал «Искра» (не путать с «Искрой» ленинской) поступал в Ковров также в количестве 7 экземпляров. Приходили в Ковров и официальные газеты обеих столиц империи: 4 экземпляра московских и один санкт-петербургских «Ведомостей». Любители картинок могли рассматривать номера журнала «Иллюстрация» (по одному на город). Для укрепления семьи и достойного воспитания чад предназначались получаемые в Коврове также в одном экземпляре «Семейный листок» и «Домашняя беседа».

Приходил в городок на Клязьме и экземпляр «Журнала для девиц», печатавшего назидательные рассказы и полезные (с точки зрения девиц) советы. Офицеры стоявшей в Коврове небольшой воинской части и отставные ветераны выписывали 3 экземпляра военной газеты «Русский инвалид» (позднее ставшей аналогом современной «Красной звезды»). Судья и заседатели местного суда получали 2 комплекта «Журнала министерства юстиции», а уездный врач – «Медицинскую газету».

Поступали в Ковров по одному экземпляру номера серьезных литературных журналов: «Отечественные записки» А.А. Краевского и «Современник» Н.А. Некрасова и И.И. Панаева. Выписывались также «Собрание иностранных романов и повестей», музыкальный журнал «Русский мир» и «Светоч» (последний – для мировых посредников). Священники получали свои издания: по 3 номера журнала «Христианское чтение», «Духовная беседа» и 4 экземпляра «Странника», а также один комплект «Руководства для сельских пастырей». Выписывали в Коврове по одному экземпляру «Санкт-Петербургской газеты» (на немецком языке), «Санкт-Петербургского журнала» и журнала «Север» (оба на французском языке).

Все периодические издания, по свидетельству современников, приходили аккуратно, без задержек и в положенные сроки. До сих пор в Коврове сохранились некоторые журналы тех лет, получаемые нашими далекими предками. Так, например, имеется комплект журнала «Воскресный досуг» за вторую половину 1864 года, издававшегося в Санкт-Петербурге. В этих номерах, в частности, были впервые опубликованы знаменитые впоследствии стихотворения крестьянского поэта Ивана Сурикова, в том числе доныне пользующиеся популярностью слова песни «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…»

Наступающий 2019 год решением Совета глав государств Содружества независимых государств на части постсоветского пространства стран СНГ, в состав которого входит и Россия, объявлен Годом книги. И несмотря на всевозможные электронные версии и массу иных информационных соблазнов, желающих почитать печатную книгу и в наши дни остается предостаточно. В том числе и долгими зимними вечерами…

Николай Фролов