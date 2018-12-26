С ребенком в больнице. Инструкция по выживанию

Впереди долгожданные праздники, но никто не застрахован от детских болезней, которые, по закону подлости, случаются обычно в самый неподходящий момент. Будем надеяться, что под Новый год все будут здоровы, однако вооружиться важной информацией никому не помешает.

Я буду описывать свой опыт нахождения с ребенком в стационаре. У меня нет медицинского образования, и все, о чем я буду говорить про лечение и медицину вообще, – только для ознакомления. Случаи бывают разные. Лучше всего найти своего врача, которому вы будете доверять.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

За 2,5 года родительства я неплохо продвинулась в медицине. Читаю блоги врачей, кстати, не только детских. Вот мой топ педиатров:

Кстати, топ – это не совсем то слово. Оно предполагает, что из миллиона вариантов я выбрала четверых. Это не так. Принципов доказательной медицины (а именно этот критерий лежит в основе выбора) придерживается ничтожно малое количество специалистов. А эти четверо не просто придерживаются, но и несут просвещение в массы. Доктора Комаровского знают почти все родители. Лично я, чтобы проверить назначение участкового педиатра, пишу в поисковике: «название лекарства/симптома/болезни + Комаровский». Например, «пупочная грыжа Комаровский». И смотрю, что скажет доктор, которому я доверяю. Потом ищу информацию в блогах Бутрия, Катасонова, Денисовой и принимаю взвешенное решение.

“Доказательная медицина (evidencebasedmedicine) – подход к медицинской практике, при котором решения о применении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов”. Это Википедия. Казалось бы, логично. Как еще может работать врач? А вот как: большинство педиатров, с которыми я общалась, руководствуются либо устаревшими инструкциями, либо собственным опытом, что в цивилизованном мире неприемлемо.

ГЛАВА 1. ОРВИ

Денис заболел, как обычно, в пятницу. Замечали, как дети любят болеть по пятницам и в выходные? Я думаю, дело в том, что в понедельник в садике он сталкивается с вирусами, если среди них есть новые, то пять дней инкубационного периода… и вуаля – сопли.

Во вторник Денис начал кашлять сильнее обычного. Ночью мне показалось, что он «странно» дышит. Утром решила показать его участковому педиатру. Мы не торопились. Прием начинался в 10. Пришли даже не к началу. Педиатр, мне кажется, побелела. Слушает его и говорит: хрипы, одышка. Почему вы “скорую” не вызвали?

Я, конечно, испугалась. “Скорую” решили не вызывать. Мы ведь находились в поликлинике. Взяли направление на госпитализацию, поехали в приемное отделение. Больница на Токарева, детская «инфекционка». Коротко о моих мыслях тогда: “ААААААААА—А-А-А-А!!!”

Нас приняли. Предварительный диагноз – обструктивный бронхит. Но мне никто это словосочетание не называл. Все было как-то сумбурно. По крайней мере, в моей голове. Я подписала лист назначений. А как иначе? Ведь передо мной врач. Там были ингаляции, там была капельница, там было что-то от спазма бронхов, чтобы снять одышку. Там были антибиотики. Флюрографию решили пока не делать. В итоге ее сделали на следующий день. Пневмонии нет. Фух!

ГЛАВА 2. БРОНХИТ

Бронхит – это воспаление бронхов. Состояние требует консультации педиатра. Один из симптомов – одышка. При одышке вообще всегда нужно бежать к доктору. Но вот беда. Не все (в том числе и я) умеют отличить одышку от нормального или учащенного дыхания. Вот, что по этому поводу пишет Татьяна Денисова: «Признаки одышки: раздувание ноздрей, шумное дыхание с необычным звуком, участие в процессе дыхания мышц, которые обычно не заметны, втяжение уступчивых мест грудной клетки (промежутков между ребрами, ямок над и под грудиной), затруднение при разговоре или кормлении». Посмотрите, как выглядит одышка.

Помните, Денису назначили антибиотики? Перемотаю на сутки вперед. Я успокоилась, больничный быт более-менее наладила (об этом позже) и включила Комаровского про бронхит. Где доктор сказал: «Бронхит в 98% случаев вызывают вирусы». Вирусы… Антибиотики тут бессильны. Они помогают при бактериальной инфекции. Врач может сказать, что таким образом мы предотвращаем развитие этой самой инфекции, однако он будет не прав. Профилактический прием антибиотиков не помогает. Об этом говорит тот же Комаровский.

Итак, на второй день пребывания в стационаре я поняла, что антибиотики назначили моему ребенку совершенно зря. Прибавьте к этому то, что они, разумеется, в уколах. Это стресс и слезы трижды в день. До сих пор (а прошло уже больше двух месяцев) Денис иногда говорит: «Тетя не будет делать», имея в виду уколы. Я могла бы написать отказ, но не довести курс антибиотиков до конца – это еще хуже, чем провести ненужный курс. Если мы начнем антибиотикотерапию и бросим ее, то сделаем свой вклад в развитие устойчивой к антибиотикам бактерии. Имейте это в виду, когда бросаете пить лекарства на второй день, когда стало полегче, несмотря на то, что доктор прописал пить пять дней.

ГЛАВА 3. УКОЛЫ

В большинстве случаев укол можно заменить на таблетку. Вот, что об этом пишет Сергей Бутрий: «Внутримышечные инъекции оправданы очень редко, в единичных случаях (вакцины, разовая экстренная помощь и некоторые другие). Очень и очень часто эквивалентный препарат можно назначить через рот». Это я знала. Я спросила у медсестры, которая колола Дениса, можно ли мне купить в аптеке тот же препарат в таблетках. Медсестра ответила, что нельзя, потому что уколы эффективнее. И вообще все вопросы к врачу. Нужно ли говорить, что врач мне тоже отказала?

Моя смелость пошатнулась, и я смирилась с неизбежными уколами. Остальные лечебные мероприятия были совсем не страшными. Денис с удовольствием ходил на ингаляцию: сам нажимал на кнопочку, сам держал маску. Еще малышу пшикали антисептик в горло (тоже средство с сомнительной эффективностью), давали антигистаминное (на всякий случай) и сосудосуживающие капли в нос. Отдельно выскажусь по последним. При бронхите это обычное назначение. Нужно поддерживать носовое дыхание. Но ведь меня никто не спросил, дышит у ребенка нос или нет. А капли без необходимости больше трех дней лучше не капать никому: ни ребенку, ни взрослому.

ГЛАВА 4. РЕЖИМ

Примерно все маленькие дети, что бы вы ни думали, очень любят режим. Поэтому больница (как резкая смена обстановки) для них является дополнительным стрессом. Мой совет: постараться как можно ближе придерживаться обычного домашнего режима. Будить вас будут рано, а кормить поздно. Учтите, что маленький ребенок, который встал чуть позже шести (видимо, если провести ингаляцию позже, все лечение идет насмарку), к девяти (время завтрака) уже очень сильно проголодается. Я кормила Дениса раньше. Он вообще не очень оценил больничную еду, поэтому я просила мужа или маму приносить мне кашу вечером.

У Дениса вообще был отдельный стол. Всю еду ему приносили с воли, поэтому я могла есть обе наши порции. Чаще всего я отдавала одну из них соседке по палате. Почему? Сейчас расскажу. Закон суров, но это закон. Лежать в больнице вместе с ребенком можно до пяти лет (на деле разрешают и с более взрослыми), а питание положено только родителю с ребенком до трех. Все трое наших соседей были старше. С двумя из них лежали мамы, которых не кормили, поэтому наша лишняя порция доставалась одной из них.

Кстати, мы совершенно случайно попали в палату к детям постарше. И это была невероятная удача. В палатах, где одни груднички, постоянно стоит ор. А в палатах, где подростки, играют в карты до полуночи. Правда, детской кроватки по умолчанию в нашей палате не было. Я было подумала, что спать нам с Денисом на малюсенькой кровати вдвоем, но все-таки спросила. И прикатили нам кроватку.

А что со сном? Днем в больнице спят все, поэтому проблем нет, тем более что подъем рано. И взрослые, и дети затихают на два-три часа. А вот с вечерним укладыванием у меня были сложности. Денис ложится рано – около восьми. Разумеется, никто из соседей о сне даже не думает в это время. Свет, конечно, выключали, но смотреть фильмы и болтать по телефону не прекращали. Я пыталась завесить кроватку полотенцем, но больше ничего поделать я могла. Да и что тут сделаешь? С соседями надо дружить, тем более ночью Денис мог крикнуть так, что все просыпались.

Мы были самой ответственной палатой и организовывали проветривания и кварцевания именно так, как было написано на нашей двери – трижды в день. Кстати, дело было осенью, и окно у нас было практически всегда открыто. Нас даже врачи хвалили, мол, самая проветренная палата. В других, очевидно, лежали борцы со сквозняком. Слово доктору Комаровскому: «Беречь от сквозняка ребенка глупо, потому что таким образом родители сознательно снижают иммунитет малыша. Родители просто обязаны обеспечить рециркуляцию воздуха в помещении, где находится ребенок, но при этом нужно подходить ко всему с умом».

ГЛАВА 5. ДОСУГ

Знаете, какая была моя первая мысль, когда я поняла, что стационара не избежать? Чем мы будем заниматься? Мы же там сойдем с ума в четырех стенах. Мы дома-то бываем только поесть и поспать. Все где-то гуляем, занимаемся, развлекаемся. А тут мы заперты. И не просто где-то, а на режимном объекте. То есть посещения строго ограничены окном во входной двери, а улицу можно посмотреть только из окна палаты.

Кстати, я спросила, почему нам нельзя выйти и погулять. Погода тогда стояла отменная. Боялись, что мы понесем инфекцию (какую?) на улицу? Но почему тогда мы все лежали в одной палате (здоровые и больные с РАЗНЫМИ заболеваниями). Но первое правило инфекционного отделения – не задавать вопросов. Инструкцию не дураки, наверное писали… Лет семьдесят назад. Почему-то пройти через всю больницу, чтобы сделать флюорографию мы могли, а выйти подышать во двор – нет.

Но у страха глаза велики. Все оказалось не так ужасно. Как же мы спасались от скуки заточения?

Соседи. Пока я болтала с мамами, дети даже играли друг с другом. Старшие делали самолетики, младшие пытались запустить и догнать. На время кварцевания мы все выходили в коридор. В обычное время по коридору гулять было нельзя, хотя многие нарушали этот запрет. Одна мама сказала врачу, который сделал ей замечание: «Мы лучше сюда еще раз попадем, чем будем все время в палате торчать». В коридоре можно бегать, можно прятаться в коробках, можно читать журнал дежурной медсестры. Денис в больнице нашел себе друга – пятилетнего Матвея.

Игрушки. Нам принесли два мешка развлечений. Больше всего заходят разные штуки, состоящие из мелких деталей: сортер, конструктор, набор инструментов. Попросите, чтобы вам принесли набор врача. Так можно снизить стресс от уколов и прочих неприятных процедур. Пусть ребенок сам кого-нибудь “уколет”, послушает, посмотрит ушки. Карандаши, альбом, раскраски, наклейки – классика на все времена.

Мультики. Если у вас есть планшет, лучше принесите его. Какие бы вы ни были противники гаджетов и мультиков, больница ломает всех. Например, дома я Денису телефон не даю. Мультики только по телевизору. Но здесь пришлось. Слава Интернету! Как в таких ситуациях справлялись наши мамы, не представляю. Совет: если у вас с ребенком один телефон на двоих, попросите, чтобы вам принесли журнал или книгу. Пока малыш занят мультиками, и вам будет чем заняться.

ЭПИЛОГ

Мы пролежали в больнице пять дней, прошли курс антибиотиков и ингаляций. В понедельник утром сдали кровь и отправились на все четыре стороны, не дожидаясь результатов. За ними нужно было заехать на следующий день.

Ночью (уже дома) у Дениса поднялась температура – 39,5. Утром консилиум в лице меня, мужа и доктора Комаровского постановил: “скорую” не вызываем (а то обязательно опять положат в больницу), а вызываем участкового (только для того, чтобы дыхание послушал), берем себя в руки и ждем. Врач пришел, хрипов не услышал, мы выдохнули.

Как потом мне сказала наш лечащий врач: «Дети, которые проведут в больнице выходные, часто после выписки снова заболевают». Еще бы. Четыре человека лежали в нашей палате и держали в себе четыре разных вируса. А это только наша палата. На этаже их еще десять.

В общем, не болейте, а если болеете, то болейте с умом. Руководствуйтесь здравым смыслом, не бойтесь задавать врачам вопросы, ищите информацию в проверенных источниках. А лучше всего – найдите врача, которому вы сможете доверять.

Юлия Назарова

Фото автора

Заглавное фото: medinform.nnov.ru