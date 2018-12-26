«Прожаренный» Новый год на ТНТ4

Подготовка к Новому году началась со спецпроекта «Comedy Club. Мои Года». Резиденты Comedy Club пошутят про самые значимые события в жизни страны с 2005 по 2011. Один год — один выпуск. Если поместить этот спецпроект в капсулу времени, то через сотни лет по нему можно будет восстановить историю России начала 21 века.

26-30 декабря в 00:00 — «Comedy Club. Мои Года» (16+)

В 2018 году ТНТ4 возглавил тренд на комедийный хейт и самоиронию. В новогоднюю ночь закрепим достижения. Пока на всём российском телевидении будут идти добрые голубые огоньки, только у нас — пылающий огонь жёстких шуток! 31 декабря — все выпуски первого сезона комедийного шоу ТНТ4 «Прожарка» и американская «Прожарка Брюса Уиллиса»! Оставим весь хейт к Ольге Бузовой, Николаю Соболеву, Руслану Белому, Юрию Дудю, Вите АК и Гарику Мартиросяну в 2018, чтобы в 2019 перейти к другим, не менее заслуживающим внимания звёздам. Возможно, как раз к тем, кто в это время будет пить шампанское и поздравлять друг друга на новогодних шоу других телеканалов… «Прожарка» близко!

31 декабря:

18:00 — 23:00 — новогодний Comedy Club (16+)

23:00 — «Прожарка Брюса Уиллиса» (16+)

23:55 — Новогоднее обращение Президента РФ (0+)

00:00 — «Прожарка Брюса Уиллиса» (16+)

00:40 — «Прожарка Юрия Дудя» (18+)

1:40 — «Прожарка Руслана Белого» (18+)

2:40 — «Прожарка Гарика Мартиросяна» (18+)

3:40 — «Прожарка Ольги Бузовой» (16+)

4:15 — «Прожарка Николая Соболева» (16+)

5:10 — «Прожарка Вити АК» (16+)

Все январские выходные и в любое время — лучшие новогодние выпуски Comedy Club, Comedy Woman, а также другие комедийные шоу и сериалы. Начни 2019 год с самого смешного контента #ТНТ4!